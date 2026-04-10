Grande Fratello Vip sconvolge il prime time: nomination, eliminazioni e sondaggi

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Grande Fratello Vip 2026, ottava puntata: tensioni, alleanze e televoto decisivo

Chi? I concorrenti del Grande Fratello Vip 2026, guidati da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Che cosa? L’ottava puntata in diretta con nuove tensioni, confronti e verdetto del televoto tra Lucia e Marco Berry.

Dove? Dalla casa di Cinecittà, in prima serata su Canale 5 e in streaming sulle piattaforme Mediaset.

Quando? Venerdì 10 aprile 2026 a partire dalle 21.20.

Perché? Il reality, rinvigorito dalla conduzione di Ilary Blasi, sta vivendo una nuova stagione di successo e Mediaset ha scelto di prolungarne la messa in onda, puntando su dinamiche sempre più polarizzate tra i concorrenti.

In sintesi:

Tensioni crescenti nella casa, con scontro aperto tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia .

e . Adriana Volpe tenta di ricompattare il gruppo, ma i “clan” interni restano forti.

tenta di ricompattare il gruppo, ma i “clan” interni restano forti. Televoto: Marco Berry in vantaggio netto su Lucia nei primi sondaggi online.

in vantaggio netto su nei primi sondaggi online. Conferma del prolungamento del reality, trainato dagli ascolti della conduzione di Ilary Blasi.

Equilibri in frantumi e nuovi schieramenti nella casa di Cinecittà

L’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2026 arriva in un momento di forte instabilità interna. Al centro del gioco c’è il duello tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia, ormai apertamente in rotta: le provocazioni della prima hanno contribuito alla recente crisi di nervi della seconda, sancendo una frattura profonda. Accanto alla Elia si è schierata Adriana Volpe, passata da “nemica” ad alleata, mentre la Mussolini può contare sul sostegno di Paola Caruso.

In posizione più sfumata resta Francesca Manzini, spesso presa di mira da Alessandra Mussolini, ma ancora restia ad assumere una linea netta. La casa è ormai divisa in gruppi distinti, con un clima da “noi contro loro” che minaccia la convivenza. Proprio per questo Adriana Volpe ha lanciato un appello alla coesione: “vi prego, mangiamo insieme, facciamo qualcosa insieme. Siamo una squadra? Impegniamoci a fare le cose insieme, cerchiamo di non disgregarci”.

La diretta di stasera mostrerà se il richiamo di Adriana riuscirà a ricompattare il cast o se le fratture diventeranno strutturali, influenzando strategie, nomination e preferenze del pubblico.

Televoto, ascolti e dove seguire il Grande Fratello Vip 2026

Il cuore della puntata è il televoto che vede contrapposti Lucia e Marco Berry. Al termine della votazione il concorrente meno sostenuto non uscirà subito, ma sarà il primo candidato alla prossima eliminazione. I sondaggi online accreditano al momento Marco Berry di circa il 61,89% delle preferenze, mentre Lucia si fermerebbe al 38,11%, scenario che, se confermato, lo metterebbe al riparo da rischi immediati.

Sul fronte editoriale, Mediaset ha confermato il doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip 2026, in onda il martedì e il venerdì in prima serata su Canale 5. La programmazione quotidiana prevede finestre riassuntive alle 13:35 su Canale 5, alle 13:00 e 18:50 su Italia 1, e alle 12:00 su La5 con un recap completo.

Su Mediaset Extra (canale 55) spazio al “GF VIP Rewind” alle 6 e alla diretta estesa dalle 9 alle 0:15. La fruizione continua è garantita anche dal sito ufficiale grandefratello.mediaset.it e dai profili social (Facebook, X, Instagram, TikTok) con streaming e clip h24.

Prospettive verso la finale e impatto sul futuro del format

Con una finale già fissata per il 5 maggio, la fase attuale del Grande Fratello Vip 2026 è cruciale per definire gerarchie interne e personaggi chiave del racconto televisivo. La “seconda giovinezza” del format, favorita dalla conduzione di Ilary Blasi e da dinamiche femminili molto forti, potrebbe incidere sulle future strategie di palinsesto Mediaset, consolidando il modello del doppio appuntamento settimanale e di un cast a forte carica polemica.

L’andamento del televoto tra Lucia e Marco Berry offrirà anche indicazioni utili sulle preferenze del pubblico verso profili più moderati o più divisivi, un dato che la produzione potrà sfruttare nelle prossime nomination e in vista delle scelte per le edizioni successive.

FAQ

Quando va in onda il Grande Fratello Vip 2026 in prima serata?

Va in onda in prima serata su Canale 5 il martedì e il venerdì, con inizio indicativo alle ore 21.20.

Come funziona il televoto tra Lucia e Marco Berry?

Funziona salvando un concorrente: il pubblico vota chi vuole salvare e il meno votato diventa candidato alla prossima eliminazione.

Dove posso seguire il Grande Fratello Vip 2026 in diretta h24?

È possibile seguirlo su Mediaset Extra, sul sito ufficiale grandefratello.mediaset.it e sui profili social del programma con contenuti continuativi.

Chi sono le opinioniste del Grande Fratello Vip 2026?

Sono presenti in studio Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, che commentano dinamiche, scontri e strategie dei concorrenti.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul Grande Fratello Vip?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.