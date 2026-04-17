Biagio Izzo racconta lo scivolone social e la reazione della figlia

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Biagio Izzo e Sergio Paolantoni eliminati da Pechino Express: cosa è successo

Biagio Izzo e Sergio Paolantoni, coppia “I Comici”, sono stati gli ultimi eliminati di “Pechino-Express”, edizione 2026 del reality Sky girato in Indonesia. La puntata decisiva, trasmessa su Sky Uno il 16 aprile, ha registrato una Total Audience di 559mila spettatori e il 2,6% di share, con 917mila contatti e il 58% di permanenza, in crescita del 20% rispetto allo stesso episodio della scorsa stagione. L’uscita di scena dei due comici, protagonisti di un percorso autoironico e mai sopra le righe, chiude una partecipazione vissuta tra fatica fisica estrema, notti in case locali e prove di resistenza psicologica, mostrando un lato inedito dei due artisti e confermando il format come uno dei titoli di punta del catalogo Sky Original.

In sintesi:

Biagio Izzo e Sergio Paolantoni eliminati da “Pechino-Express” nell’episodio del 16 aprile.

e eliminati da “Pechino-Express” nell’episodio del 16 aprile. La puntata raggiunge 559mila spettatori, 2,6% di share e permanenza al 58%.

I due comici raccontano fatica reale, umanità e cibo estremo in Indonesia.

Izzo tifa per Chanel Totti e elogia l’ascesa di Stefano De Martino.

Dentro Pechino Express: fatica vera, umanità e cibo estremo

Per Biagio Izzo, “Pechino-Express” è stato un banco di prova ben oltre il semplice gioco televisivo: *“programma tostissimo, ma esperienza unica”*. Dormire in una casa indonesiana, condividere spazi con i bambini del posto, affrontare condizioni igieniche minime e un bagno “che non era un bagno” hanno spostato il focus dal personaggio comico all’uomo.