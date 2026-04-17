Biagio Izzo racconta lo scivolone social e la reazione della figlia
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Biagio Izzo e Sergio Paolantoni eliminati da Pechino Express: cosa è successo
Biagio Izzo e Sergio Paolantoni, coppia “I Comici”, sono stati gli ultimi eliminati di “Pechino-Express”, edizione 2026 del reality Sky girato in Indonesia. La puntata decisiva, trasmessa su Sky Uno il 16 aprile, ha registrato una Total Audience di 559mila spettatori e il 2,6% di share, con 917mila contatti e il 58% di permanenza, in crescita del 20% rispetto allo stesso episodio della scorsa stagione. L’uscita di scena dei due comici, protagonisti di un percorso autoironico e mai sopra le righe, chiude una partecipazione vissuta tra fatica fisica estrema, notti in case locali e prove di resistenza psicologica, mostrando un lato inedito dei due artisti e confermando il format come uno dei titoli di punta del catalogo Sky Original.
In sintesi:
- Biagio Izzo e Sergio Paolantoni eliminati da “Pechino-Express” nell’episodio del 16 aprile.
- La puntata raggiunge 559mila spettatori, 2,6% di share e permanenza al 58%.
- I due comici raccontano fatica reale, umanità e cibo estremo in Indonesia.
- Izzo tifa per Chanel Totti e elogia l’ascesa di Stefano De Martino.
Dentro Pechino Express: fatica vera, umanità e cibo estremo
Per Biagio Izzo, “Pechino-Express” è stato un banco di prova ben oltre il semplice gioco televisivo: *“programma tostissimo, ma esperienza unica”*. Dormire in una casa indonesiana, condividere spazi con i bambini del posto, affrontare condizioni igieniche minime e un bagno “che non era un bagno” hanno spostato il focus dal personaggio comico all’uomo.
Pur definendosi “partiti solo per divertirci”, Izzo sottolinea che a “Pechino” *“esce fuori l’uomo, l’umanità, il sentimento. Non l’artista, il guitto”*. Un cambio di prospettiva che spiega anche l’ottima risposta di pubblico, con dati in crescita rispetto alla scorsa stagione.
Preferiti, futuro del format e l’ascesa di Stefano De Martino
Tra i compagni di viaggio, Izzo indica come più simpatici I Comedian e soprattutto Chanel Totti, definita *“tostissima, non me l’aspettavo così tanto, spero vinca”*. Un endorsement che conferma il peso crescente della giovane nel racconto televisivo del programma.
Lo sguardo di Izzo si allarga anche oltre Pechino Express, verso l’ascesa del collega e amico Stefano De Martino: *“Altro fuoriclasse. Ed è il suo momento. Sono orgoglioso di lui…”*. Il comico ricorda l’esordio comune a “Made in Sud”: *“Era un pischelletto al quale davamo dei consigli: li ha accettati e seguiti, questo è un segno di grandezza”*.
Curiosamente, Izzo confessa di non aver ancora visto una sola puntata del programma: è in tournée e si affiderà alle registrazioni conservate dalla figlia per rivedere a posteriori la propria avventura televisiva, inclusi gli scivoloni scherzosi come la frase sul “pisellone enorme” che ha imbarazzato la famiglia.
FAQ
Chi sono i concorrenti eliminati da Pechino Express il 16 aprile?
Sono stati eliminati la coppia dei comici formata da Biagio Izzo e Sergio Paolantoni, tra i protagonisti più apprezzati dal pubblico.
Quanti spettatori ha fatto la puntata di Pechino Express con l’eliminazione?
La puntata del 16 aprile ha registrato 559mila spettatori medi, il 2,6% di share e una permanenza del 58%.
Dove è stata girata l’edizione di Pechino Express con Izzo e Paolantoni?
L’edizione a cui hanno partecipato Biagio Izzo e Sergio Paolantoni è stata girata principalmente in Indonesia, tra villaggi e realtà locali.
Chi sono i concorrenti favoriti secondo Biagio Izzo?
Biagio Izzo ha indicato come più simpatici I Comedian e ha espresso pubblicamente il desiderio che vinca Chanel Totti.
Qual è la fonte delle informazioni su Pechino Express e Biagio Izzo?
Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.