Home / SPETTACOLI & CINEMA / Bill Cosby riconosciuto colpevole di aggressione sessuale, maxi risarcimento alla vittima

Bill Cosby, maxi risarcimento a Donna Motsinger dopo 54 anni

Il comico americano Bill Cosby, storico volto de I Robinson, è stato riconosciuto responsabile di violenza sessuale ai danni di Donna Motsinger, oggi 84enne.

Il caso, avvenuto nel 1972 a Sausalito, in California, è stato giudicato in questi giorni dalla Corte Superiore di Los Angeles.

I giurati hanno ritenuto credibile la versione della donna, che denunciava di essere stata drogata e abusata dopo una serata con l’attore.

In sintesi:

La Corte di Los Angeles condanna Bill Cosby a risarcire Donna Motsinger con 19,25 milioni di dollari.

L’episodio contestato risale al 1972, in una limousine diretta a uno show di Cosby.

Cosby nega ogni responsabilità e la sua avvocata Jennifer Bonjean annuncia ricorso.

Oltre 60 donne accusano da anni l’attore di violenza, droga e molestie sessuali.

Secondo l’accusa, nel 1972 Motsinger, allora cameriera in un ristorante molto frequentato da celebrità a Sausalito, sarebbe stata invitata da Cosby a un suo spettacolo.

L’attore le avrebbe offerto del vino nella limousine, nel quale – sostiene la donna – era stata sciolta una sostanza capace di renderla incapace di difendersi, per poi abusare di lei sessualmente.

Dopo un lungo iter, il tribunale californiano ha stabilito per Motsinger un risarcimento di 19,25 milioni di dollari (circa 16,5 milioni di euro).

“Ci sono voluti 54 anni per ottenere giustizia e so che non è completa, ma spero possa aiutare un po’ anche le altre donne”, ha dichiarato Motsinger dopo la sentenza.

Cosby, 88 anni, non ha presenziato alle udienze e continua a rigettare ogni addebito.

La sua legale, Jennifer Bonjean, ha annunciato immediato appello, affermando di ritenere di avere “solide basi per l’appello”.

Il caso Motsinger nel quadro delle accuse storiche a Bill Cosby

La condanna civile in favore di Donna Motsinger si inserisce in un quadro giudiziario che da anni vede Bill Cosby al centro di numerose accuse di violenza sessuale.

Dal 2005 in poi oltre 60 donne hanno denunciato presunti stupri, molestie e somministrazione di droghe, spesso seguendo uno schema simile.

Un passaggio cruciale è stata la denuncia del 2005 di Andrea Constand, allora dipendente della Temple University in Pennsylvania, che accusò Cosby di averla drogata e aggredita sessualmente.

Il caso si chiuse prima con un accordo extragiudiziale, poi alimentò nuove indagini e testimonianze.

Cosby fu condannato in sede penale, ma la condanna venne successivamente annullata per un vizio procedurale legato proprio a quell’intesa extragiudiziale, permettendogli di lasciare il carcere.

Nel 2022 l’attore è stato comunque condannato a un ulteriore risarcimento economico per uno stupro risalente al 1975.

Sui social, in particolare su X, Cosby ha ribadito: “Non ho mai cambiato la mia posizione né la mia versione dei fatti. Ho sempre sostenuto la mia innocenza”, post poi rimosso.

Durante il processo Constand, la difesa descrisse la donna come una “bugiarda patologica”, insistendo sulla presunta consensualità del rapporto.

Per molti episodi contestati, avvenuti soprattutto tra Anni ’80 e ’90, i termini di prescrizione hanno impedito l’azione penale.

Rimane tuttavia aperta la via civile, come dimostra la sentenza a favore di Donna Motsinger, che contribuisce a ridefinire la percezione pubblica dell’ex icona televisiva.

Impatto futuro del caso Cosby sulle vittime e sull’industria

La decisione della Corte di Los Angeles rappresenta un tassello significativo nella lunga vicenda giudiziaria di Bill Cosby e potrebbe incoraggiare altre presunte vittime a percorrere la strada civile, anche a distanza di decenni.

Il caso riaccende inoltre il dibattito sull’efficacia dei termini di prescrizione nei reati sessuali.

Per l’industria dell’intrattenimento statunitense, la sentenza Motsinger conferma il cambio di paradigma avviato dal movimento #MeToo: il peso delle testimonianze multiple, la centralità del consenso e la responsabilità delle star di fronte all’opinione pubblica.

Il ricorso annunciato da Jennifer Bonjean aprirà una nuova fase processuale, ma l’impatto reputazionale per Cosby appare ormai difficilmente reversibile.

Resta da capire se ulteriori azioni legali, civili o collettive, seguiranno sulla scia di questa decisione.

FAQ

Chi è Donna Motsinger e cosa ha denunciato contro Bill Cosby?

Donna Motsinger è un’ex cameriera 84enne che ha denunciato di essere stata drogata e violentata da Bill Cosby nel 1972.

Quanto dovrà pagare Bill Cosby a Donna Motsinger?

Bill Cosby è stato condannato dalla Corte di Los Angeles a pagare a Donna Motsinger 19,25 milioni di dollari di risarcimento.

Bill Cosby ha mai ammesso responsabilità per le accuse di violenza sessuale?

No, Bill Cosby ha sempre negato ogni accusa, dichiarando pubblicamente su X di aver sempre sostenuto la sua innocenza.

Perché molte accuse contro Bill Cosby sono prescritte?

Molte accuse riguardano episodi avvenuti tra Anni ’70, ’80 e ’90, ormai oltre i termini di prescrizione previsti dalle leggi statunitensi.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Bill Cosby?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.