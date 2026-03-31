Home / SPETTACOLI & CINEMA / Gigi D’Alessio provoca Anna Pettinelli e rivela retroscena dai camerini

Amici 25, perché lo scontro tra prof cambia il Serale

Nel Serale di Amici 25, in onda dagli studi di Roma, il confronto più acceso non riguarda solo gli allievi ma i professori, in particolare Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli.

Nelle prime puntate del 2026, alcune esibizioni controverse e un guanto di sfida poi annullato hanno acceso il dibattito su competenze e ruoli nel mondo musicale televisivo.

L’intervista rilasciata da D’Alessio a Tv Sorrisi e Canzoni chiarisce perché abbia reagito con fermezza alle critiche della collega, portando al centro del discorso il confine tra giudizio tecnico, spettacolo e rispetto professionale.

In sintesi:

Scontro acceso tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli al Serale di Amici 25 .

e al Serale di . Il cantautore rivendica la propria competenza tecnica e critica giudizi troppo generici.

Maria De Filippi viene indicata da D’Alessio come garante di equilibrio e autenticità.

viene indicata da D’Alessio come garante di equilibrio e autenticità. Il dibattito mostra come errore e tensione facciano parte del percorso artistico televisivo.

Il ruolo di Maria De Filippi e la replica di Gigi D’Alessio

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Gigi D’Alessio ha ricostruito il proprio ingresso ad Amici di Maria De Filippi, arrivato solo dopo la conclusione dell’esperienza a The Voice.

Ha definito Maria De Filippi “una persona eccezionale”, riconoscendole la capacità di orchestrare un cast di personalità forti mantenendo equilibrio e autenticità nelle dinamiche di studio.

La produzione, secondo il cantautore napoletano, punta deliberatamente su reazioni immediate e non filtrate, per rendere “più autentiche le dinamiche in studio” e restituire al pubblico tensioni reali, non costruite a tavolino.