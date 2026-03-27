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Bruno Vespa richiama De Martino in Rai e invoca rispetto regole

Bruno Vespa richiama De Martino in Rai e invoca rispetto regole

Bruno Vespa attacca Rai sulla gestione dei palinsesti notturni

Nella seconda serata del 25 marzo, negli studi Rai di Roma, il conduttore di Porta a Porta Bruno Vespa ha aperto la puntata con un insolito monologo rivolto ai vertici di Viale Mazzini.
Ha denunciato in diretta lo sforamento di orario di una trasmissione di Rai2, accusata di sovrapporsi al suo talk di approfondimento.

Il caso, rilanciato sui social dal giornalista Giuseppe Candela tramite un video su X, ha riacceso il dibattito su regole, concorrenza interna e strategia editoriale dell’emittente pubblica in seconda serata.
Al centro, la domanda: chi sta violando gli accordi di palinsesto e perché la Rai non interviene?

In sintesi:

  • Bruno Vespa accusa in diretta Rai2 di sforare e sovrapporsi a Porta a Porta.
  • Il caso esplode online dopo il video pubblicato dal giornalista Giuseppe Candela.
  • Sui social tre i programmi “indiziati”: De Martino, Infante e Sciarelli.
  • La vicenda riapre il tema delle regole interne sul prime e seconda serata.

Il monologo di Vespa e i sospetti sui programmi concorrenti

Nel suo intervento, Bruno Vespa ha parlato direttamente ai vertici Rai: “Vorrei rivolgermi ai responsabili di questa azienda perché facciano rispettare le regole. L’abbiamo chiesto mercoledì scorso. C’è una trasmissione su Rai2, approfondimento su approfondimento, che se ne frega del limite orario e sfora sovrapponendosi a noi. Non è buona educazione. Alla mia azienda, quella in cui vivo da 60 anni, chiedo la cortesia di ripristinare le regole”.

Pur senza citare nomi, le sue parole hanno immediatamente alimentato ipotesi sui social. Giuseppe Candela, che ha diffuso il filmato, ha ricordato che su Rai2 va in onda “Stasera tutto è possibile” con Stefano De Martino, classificato però sotto l’area Intrattenimento, non Approfondimenti.

Per questo diversi osservatori hanno suggerito che il vero riferimento di Vespa possa essere più probabilmente a Rai3 e a Federica Sciarelli con “Chi l’ha visto?”, oppure a “Ore 14 di sera” di Milo Infante su Rai2, format giornalistico con fascia serale sperimentale. Nessuna conferma ufficiale è arrivata né dalla Rai né dai diretti interessati.

Conseguenze interne e nodo strategico sulla seconda serata Rai

L’uscita pubblica di Bruno Vespa, volto storico del servizio pubblico, mette sotto pressione i responsabili del palinsesto e del coordinamento tra Intrattenimento e Approfondimenti.

In gioco non c’è solo una questione di “buona educazione televisiva”, ma il delicato equilibrio tra programmi di informazione e show più leggeri nella fascia notturna, decisiva per ascolti e pubblicità. L’eventuale sovrapposizione sistematica con Porta a Porta potrebbe ridurre la platea del talk politico, incidendo sulla gerarchia interna dei prodotti editoriali.

La vicenda potrebbe spingere la Rai a rivedere durata e orari dei format di seconda serata, definendo limiti più stringenti per evitare conflitti tra contenuti simili. Resta da capire se dalle parole di Vespa seguiranno provvedimenti concreti o una mediazione interna tra conduttori e direzioni di rete.

FAQ

Che cosa ha contestato esattamente Bruno Vespa alla Rai?

Vespa ha contestato pubblicamente lo sforamento di una trasmissione Rai che si sovrappone a Porta a Porta, chiedendo il rispetto rigoroso degli orari concordati.

Quale programma Rai sarebbe finito nel mirino di Bruno Vespa?

Formalmente nessuno: Vespa non ha fatto nomi. Online si ipotizzano Stasera tutto è possibile, Ore 14 di sera e Chi l’ha visto?.

Perché lo sforamento dei palinsesti è un problema per la Rai?

Lo è perché altera la concorrenza interna tra programmi, modifica l’accesso del pubblico all’informazione e crea tensioni editoriali tra conduttori e direzioni.

La Rai ha già preso decisioni dopo lo sfogo di Vespa?

Al momento non risultano decisioni ufficiali comunicate pubblicamente. Eventuali correttivi potrebbero emergere nei prossimi palinsesti di seconda serata.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia televisiva?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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