Home / SPETTACOLI & CINEMA / Xavier Smalls travolto da critiche dopo dichiarazioni omofobe su Dio e inferno

Polemica su Xavier Smalls, le frasi sui gay e l’inferno scuotono Netflix

Il 20 marzo 2026 l’attore statunitense Xavier Smalls, volto di serie Netflix come Beauty in Black e Madea’s Destination Wedding, è finito al centro di una dura controversia online. Durante una diretta social, rilanciata su TikTok e X, l’interprete ha sostenuto che le persone gay “andranno all’inferno” perché vivrebbero “nel peccato” agli occhi di Dio. Le sue parole hanno immediatamente generato reazioni indignate da parte della comunità LGBTQ+, di molti utenti credenti e di osservatori dei media, che accusano l’attore di omofobia e uso distorto della Bibbia. La polemica rientra nel più ampio dibattito su responsabilità delle star, linguaggio religioso e hate speech sulle piattaforme digitali, con possibili ricadute per l’immagine di Netflix e per il rapporto tra intrattenimento globale e diritti delle minoranze.

In sintesi:

Xavier Smalls afferma in diretta social che i gay andranno all’inferno perché vivono “nel peccato”.

afferma in diretta social che i gay andranno all’inferno perché vivono “nel peccato”. Le frasi scatenano migliaia di reazioni critiche, anche da parte di cristiani praticanti.

Emergono vecchi post di Smalls con toni duri verso atti omosessuali e “peccatori”.

Il caso riapre il dibattito su fede, omofobia e responsabilità pubbliche delle star Netflix.

Cosa ha detto Xavier Smalls e perché il web si è ribellato

Nel frammento di diretta circolato sui social, Xavier Smalls sostiene che, pur amando tutti, Dio manderebbe all’inferno chi vive nel peccato. “Loro possono anche dire ‘Dio non mi manderebbe all’inferno’. Sì, Dio ti ama (…) Ma vi manderà all’inferno perché quando muori ci sono solo due posti (…) se vivi nel peccato su questa terra, lui è così santo (…) che non puoi stare con lui in paradiso”, afferma l’attore, includendo espressamente le persone LGBT.

Smalls, 28 anni, amplia poi l’elenco dei “peccatori” destinati alla dannazione: “Non riguarda solo le persone LGBT. Riguarda anche chi è ubriaco, gli alcolisti, oppure chi toglie la vita ad altre persone. Sono tutti peccati che Dio non tollera”. L’argomentazione, presentata come lettura letterale della Bibbia, è stata contestata da molti cristiani che rivendicano una visione centrata su misericordia e libero consenso alla salvezza.

Numerose testimonianze online riportano posizioni opposte: “Sono cattolica, ma non è vero ciò che dice, Dio non manda nessuno all’inferno. Le persone vanno all’inferno perché rifiutano il dono della salvezza”; altri ricordano che “Gesù è morto per i nostri peccati (…) Questo vale anche per i gay” e che, come affermato da un pastore citato da un’utente, “Dio giudica il cuore (…) Nessuno deve andare all’inferno”. Il contrasto fra interpretazioni teologiche e il ruolo pubblico dell’attore rende il caso particolarmente esplosivo per l’ecosistema mediatico di Netflix.

I precedenti social di Smalls e le ricadute sull’immagine pubblica

La diretta non è un episodio isolato. Nel dicembre 2025 Xavier Smalls aveva già pubblicato su Instagram un lungo messaggio in cui equiparava diversi comportamenti – dai rapporti fuori dal matrimonio agli “atti omosessuali”, dal consumo di droghe al gossip – alla prospettiva di una tortura eterna: “E se ti dicessi che, se continui a fare queste cose, verrai torturato per sempre all’inferno? Smetteresti?”.

A corredo, Smalls citava i versetti 9-10 del capitolo 6 della Prima lettera ai Corinzi, che elencano categorie di persone che “non erediteranno il regno di Dio”, fra cui “immorali”, “adùlteri”, “effeminati”, “sodomiti”, “ubriaconi”. L’uso selettivo di questi passi, estrapolati dal contesto storico ed esegetico, è stato duramente criticato da teologi progressisti e attivisti, che lo considerano strumentale a giustificare l’esclusione delle persone LGBTQ+.

L’episodio appare ancora più controverso se si considera che in Beauty in Black l’attore interpreta un ballerino di nightclub che interagisce anche con clienti uomini, ruolo percepito da molti spettatori come queer coded. Sui social, l’hashtag dedicato a Xavier Smalls è stato affiancato da accuse di ipocrisia e da richieste di presa di posizione da parte di Netflix, al momento senza reazioni ufficiali.

Quali scenari futuri tra fede, inclusione e responsabilità mediatiche

Il caso Smalls incrocia tre linee di frattura centrali nel dibattito contemporaneo: la libertà religiosa individuale, il contrasto ai discorsi d’odio e il ruolo etico delle piattaforme di streaming globali. Se per alcuni l’attore esercita il diritto di professare una convinzione religiosa tradizionalista, per altri la sua posizione, amplificata dal successo su Netflix, alimenta stigma e sofferenza psicologica per le persone LGBTQ+, spesso già esposte a discriminazioni in ambito familiare e comunitario.

La gestione di questa controversia potrà incidere sulle politiche interne di casting, communication e branded content dell’industria audiovisiva, sempre più attenta all’inclusione ma anche esposta al rischio di backlash da parte dei pubblici conservatori. Il modo in cui studios, agenzie e piattaforme reagiranno a casi come quello di Xavier Smalls potrebbe delineare un nuovo standard di responsabilità sociale per le figure pubbliche che invocano la religione in contesti di grande visibilità digitale.

FAQ

Chi è Xavier Smalls e perché è al centro di polemiche?

Xavier Smalls è un attore statunitense, volto di serie Netflix, criticato per dichiarazioni social in cui sostiene che le persone LGBT andranno all’inferno.

Cosa ha detto Xavier Smalls sulle persone gay durante la diretta?

Ha affermato che, pur amando tutti, Dio manderebbe all’inferno chi vive “nel peccato”, includendo esplicitamente le persone LGBT tra i dannati.

Quali sono state le reazioni dei credenti alle parole di Smalls?

Molti cristiani hanno contestato Smalls, ricordando che la dottrina sottolinea misericordia, libero accoglimento della salvezza e sacrificio di Gesù per tutti.

Netflix ha preso posizione sul caso Xavier Smalls?

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali di Netflix; eventuali prese di posizione potrebbero arrivare dopo valutazioni legali e reputazionali interne.

Da quali fonti è stata ricostruita la vicenda di Xavier Smalls?

La ricostruzione deriva da una elaborazione giornalistica di contenuti tratti congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.