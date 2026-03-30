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Gialappas Show riparte su Tv8 con Jovanotti co-conduttore d’eccezione

Gialappas Show riparte su Tv8 con Jovanotti co-conduttore d’eccezione

Jovanotti apre la nuova stagione di Gialappas Show su Tv8 e Sky

Chi: Jovanotti, il Mago Forest, Giorgio Gherarducci e Marco Santin con la storica Gialappa’s Band e un cast di comici di primo piano.
Che cosa: debutto della settima stagione di Gialappas Show, tra nuove parodie, personaggi inediti e ritorni cult.
Dove: studi televisivi di Tv8, in simulcast su Sky e in streaming su Now per il pubblico italiano.

Quando: questa sera, a partire dalle 21.30, nella fascia di prime time strategica per l’intrattenimento generalista e pay.
Perché: rilanciare la comicità corrosiva della Gialappa’s con un ospite simbolo del pop italiano come Jovanotti, rafforzando appeal cross-generazionale e presenza nei trend social.

In sintesi:

  • Settima stagione di Gialappas Show al via su Tv8, Sky e Now alle 21.30.
  • Mago Forest confermato alla conduzione, con co-conduttore diverso ogni settimana.
  • Prima puntata con Jovanotti, fan dichiarato del programma e protagonista social.
  • Cast comico allargato con volti storici e nuovi nomi per parodie e personaggi.

Nuova stagione, strategia multipiattaforma e cast comico rafforzato

Gialappas Show torna in prima serata con un impianto editoriale fedele alla tradizione satirica di Giorgio Gherarducci e Marco Santin, ma calibrato sui consumi digitali e social di oggi.
La scelta di trasmettere contemporaneamente su Tv8, Sky e Now consolida un modello multipiattaforma che intercetta pubblico generalista, abbonati pay e utenti streaming on demand.
Al timone torna il Mago Forest, alias Michele Foresta, confermato per la sua capacità di tenere insieme comicità surreale e ritmi televisivi contemporanei.

Ogni puntata prevede una co-conduzione diversa, pensata per generare curiosità e rinnovare il tono del racconto comico; per il debutto l’ospite è Jovanotti, che sui social si è già definito grande fan del programma.
L’apprezzamento è reciproco: a Che tempo che fa sul Nove, il Mago Forest ha dichiarato: “Sono un’ammiratore di Jovanotti sia come uomo che come cantante. Ho passato due giorni al Gialappas Show che mi porterò nel cuore. Stare con lui è veramente una bella esperienza”.
Sul palco si alternerà un ampio gruppo di comici: Brenda Lodigiani, Ubaldo Pantani, Valentina Barbieri, Stefano Rapone, Alessandro Betti, Tony Bonji, Alfredo Colina, Giovanni Vernia, Edoardo Ferrario, Luigi Esposito (Gigi), Rosario Morra (Ross), Carlo Amleto Giammusso, Giulia Vecchio, Michela Giraud, Marcello Cesena, Simona Garbarino e Marcello Macchia, in arte Maccio Capatonda.

L’effetto Jovanotti e le prospettive per comicità e ascolti

La presenza di Jovanotti nella puntata d’esordio è una leva strategica per intercettare pubblico trasversale, dai fan storici agli utenti più giovani attivi su Instagram e TikTok.
L’integrazione tra contenuti televisivi e clip social, già anticipata dai reel pubblicati online, punta a trasformare sketch e parodie in format virali, in grado di circolare oltre il perimetro della diretta.
Per la Gialappa’s Band, la settima stagione rappresenta un banco di prova sulla tenuta della comicità dissacrante in un contesto di sensibilità più accentuate.

La combinazione tra un cast comico numeroso, conduzione riconoscibile e rotazione di co-conduttori di richiamo suggerisce un progetto a medio periodo, orientato a consolidare il brand del programma sui palinsesti tradizionali e sulle piattaforme streaming.

FAQ

Quando va in onda la nuova stagione di Gialappas Show?

La nuova stagione di Gialappas Show va in onda questa sera alle 21.30 su Tv8, in simulcast su Sky e streaming Now.

Chi conduce Gialappas Show nella nuova stagione televisiva?

La conduzione è affidata al Mago Forest (Michele Foresta), confermato come padrone di casa con co-conduttori diversi ogni settimana.

In che modo posso vedere Gialappas Show in streaming legale?

È possibile seguire Gialappas Show in streaming legale sulla piattaforma Now, inclusa nei servizi di Sky su dispositivi compatibili.

Chi fa parte del cast comico di Gialappas Show quest’anno?

Il cast comprende, tra gli altri, Maccio Capatonda, Michela Giraud, Giovanni Vernia, Brenda Lodigiani, Ubaldo Pantani, Edoardo Ferrario e altri volti comici affermati.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Gialappas Show?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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