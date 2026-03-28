Bradley Cooper sorprende il pubblico cambiando immagine e aspettative

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Bradley Cooper torna alla regia con È l’ultima battuta?

Chi: Bradley Cooper, alla sua terza regia dopo A Star Is Born e Maestro, guida un cast dominato da Will Arnett e Laura Dern.

Che cosa: il film Is This Thing On?, distribuito in Italia come È l’ultima battuta?, esplora crisi di mezza età, separazione e reinvenzione personale attraverso la stand‑up comedy.

Dove: tra i comedy club di New York e gli spazi intimi di un matrimonio alla deriva, prodotto da Searchlight Pictures.

Quando: presentato in anteprima al Bif&st, arriva nelle sale italiane il 2 aprile 2025.

Perché: Cooper firma il suo lavoro più maturo e complesso, chiedendo al pubblico di separare il giudizio sull’artista‑star da quello sull’autore cinematografico.

In sintesi:

Bradley Cooper firma una regia solida e sorprendentemente matura alla sua terza prova dietro la macchina da presa.

firma una regia solida e sorprendentemente matura alla sua terza prova dietro la macchina da presa. Will Arnett e Laura Dern guidano un dramma coniugale che usa la stand‑up comedy come lente esistenziale.

e guidano un dramma coniugale che usa la stand‑up comedy come lente esistenziale. Il film affronta crisi di coppia, identità e fallimento con dialoghi affilati e un realismo emotivo non compiacente.

Ignorare il pregiudizio sulla star permette di cogliere uno dei titoli più interessanti del cinema americano recente.

Crisi di coppia, stand‑up e pregiudizi sulla star Cooper

È l’ultima battuta? parte da uno spunto classico – un matrimonio al capolinea – per indagare la fragilità dei legami nel presente. Alex (Will Arnett), comico mancato in procinto di divorziare, lascia la casa di famiglia per un appartamento anonimo, continuando però a pagarne il mutuo.

La ex moglie Tess (Laura Dern), ex pallavolista della nazionale statunitense, ripensa a una carriera interrotta per la famiglia, cercando un nuovo equilibrio tra risentimento e affetto residuo.

La stand‑up comedy newyorkese diventa il laboratorio emotivo dove Alex rielabora la propria vita sul palco, trasformando i fallimenti in racconto pubblico. Cooper, che firma la sceneggiatura con Will Arnett e Mark Chappell, usa microfono e club come strumenti di autopsia sentimentale.

Dialoghi come la battuta *“Io voglio essere infelice con te”* o il padre che sussurra *“sei una persona perbene, puoi concederti la grazia di elaborare”* condensano, in poche parole, anni di convivenza, compromessi e rimpianti.

La regia stringe l’inquadratura su interni, letti, cucine, camerini, trasformando la crisi di mezza età in un corpo a corpo visivo.

La metafora dei 26 anni di relazione come maratona – 26 miglia – è un dettaglio che in originale funziona con precisione chirurgica, sottolineando la resistenza necessaria per restare in coppia.

Oltre a Will Arnett e Laura Dern, il cast include Andra Day, Ciarán Hinds, Amy Sedaris, Sean Hayes e lo stesso Bradley Cooper, qui soprattutto regista, in controllo del tono e dei tempi comici e drammatici.

Il 72% su Metacritic fotografa una ricezione positiva ma prudente: molti critici continuano a leggere il film attraverso il filtro della “star bella e di successo”, sottovalutando un’opera che, per scrittura e direzione degli attori, regge il confronto con autori consolidati del dramma sentimentale contemporaneo.

Perché È l’ultima battuta? parla più a noi che di Cooper

Al netto dei pregiudizi, È l’ultima battuta? è soprattutto un film su come sopravvivono – o si trasformano – le relazioni dopo che l’amore‑romanzo finisce.

La domanda sotterranea è brutale: l’amore può cambiare forma senza diventare solo un elegante “dito medio” reciproco?

Cooper sceglie una messa in scena sobria, quasi invisibile, lasciando che siano pause, silenzi e mezzi sorrisi a raccontare le incrinature di un legame ventennale.

Lo spettatore è chiamato a riconoscersi nella vulnerabilità dei protagonisti più che a giudicarli, in un racconto che restituisce complessità alle “separazioni consensuali”, spesso raccontate dal cinema con leggerezza consolatoria.

Il risultato è il lavoro più compatto, profondo e “adulto” di Bradley Cooper regista: dimenticare per due ore il volto della star è il prezzo minimo per entrare in un film che, più che parlare di lui, illumina paure, desideri e fallimenti di una generazione.

FAQ

Quando esce in Italia È l’ultima battuta? di Bradley Cooper?

Esce nelle sale italiane il 2 aprile 2025, dopo l’anteprima al Bif&st, distribuito da Searchlight Pictures su circuito nazionale.

Di cosa parla È l’ultima battuta? con Will Arnett e Laura Dern?

Racconta la separazione di una coppia di mezza età, seguendo il percorso di reinvenzione del marito attraverso la stand‑up comedy newyorkese.

Che ruolo ha Bradley Cooper in È l’ultima battuta?

È principalmente regista e co‑sceneggiatore, con una piccola parte nel cast, concentrandosi soprattutto sulla direzione degli attori e sul tono narrativo.

Vale la pena vedere È l’ultima battuta? in lingua originale?

Sì, perché rende al meglio ritmo comico, sfumature dei dialoghi e giochi linguistici, compresa la metafora tra anni di relazione e maratona.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su È l’ultima battuta?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.