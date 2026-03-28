Home / SPETTACOLI & CINEMA / The Voice Generation finale, trionfa Clerici negli ascolti, Bertè domina

The Voice Generation incorona Clerici e chiude una stagione da record

La finale di The Voice Generation, andata in onda su Raiuno venerdì sera, ha consegnato ad Antonella Clerici il primato assoluto negli ascolti, superando nettamente il concorrente Gf Vip. Sul palco, il trionfo del Team Loredana Bertè con la coppia beneventana ha chiuso un ciclo di quattro puntate che ha confermato la forza dell’incrocio generazionale tra giovani e adulti. In totale, tra edizioni Senior, Kids e spin-off Generation, sono passati 168 concorrenti. Il successo di pubblico e critica spiega perché il format tornerà in palinsesto il prossimo autunno, rafforzando la centralità dell’intrattenimento musicale di servizio pubblico nel prime time Rai.

In sintesi:

Antonella Clerici domina il venerdì di Raiuno con The Voice Generation .

domina il venerdì di con . Il Team Loredana Bertè vince la finale con la coppia di Benevento .

vince la finale con la coppia di . Ben 168 concorrenti coinvolti tra edizioni Senior, Kids e Generation.

Ascolti record garantiscono il ritorno del format il prossimo autunno.

Il successo della finale chiude simbolicamente un triennio di rilancio per il marchio The Voice sotto la guida di Antonella Clerici. La conduttrice, definita “Regina del mezzogiorno”, ha trasformato un brand considerato esaurito in una corazzata d’ascolti capace di doppiare il “catastrofico” Gf Vip e insidiare la leadership di Maria De Filippi nel segmento talent.

La chiave è stata il formato intergenerazionale: la combinazione di voci giovani e adulte, spesso appartenenti alla stessa famiglia, ha intercettato un pubblico trasversale, unendo platea tradizionale Rai e target più giovane. Il ruolo dei coach, in particolare di Loredana Bertè, ha aggiunto autorevolezza artistica e narrazione emotiva.

Sul piano simbolico, il programma ha “restituito dignità al servizio pubblico”, riportando la musica dal vivo e le storie ordinarie di province e periferie al centro del prime time, con una costruzione narrativa che privilegia il racconto umano rispetto al semplice meccanismo competitivo.

Il modello Clerici e il ritorno della tv di servizio pubblico

La stagione appena conclusa conferma un dato strutturale: il pubblico italiano premia un intrattenimento percepito come affidabile, familiare e inclusivo. Antonella Clerici incarna questo modello con una conduzione anti-spettacolare, basata su empatia e continuità, più che su colpi di scena.

Curiosamente, il programma gioca anche autoironia: i coach le regalano un corso di ballo perché non azzecca mai il passo, ma il “tempo”, nei dati Auditel, lo detta lei. La metafora del “triplete” – Senior, Kids, Generation – sintetizza una leadership costruita sull’aggregazione familiare davanti allo schermo, in controtendenza rispetto al frammentato consumo digitale.

Per la Rai, il risultato è strategico: conferma la competitività del prime time generalista quando il prodotto editoriale soddisfa l’esigenza di riconoscimento e rassicurazione del pubblico, valorizzando al contempo nuovi talenti musicali con un’esposizione misurata, lontana dagli eccessi del reality puro.

Prospettive future e impatto sul mercato dei talent show

Il ritorno annunciato di The Voice il prossimo autunno apre una fase nuova nella competizione tra talent show italiani. Il format intergenerazionale, ormai consolidato, potrebbe spingere altri broadcaster ad abbandonare il reality esasperato per tornare a contenuti centrati su competenza, musica dal vivo e racconto familiare.

Per la stessa Antonella Clerici, l’uscita “gongolante” verso l’estate, dopo una stagione da rullo compressore, rafforza il suo posizionamento come volto di riferimento del servizio pubblico. La sfida, ora, sarà mantenere la freschezza narrativa, selezionare nuove storie credibili e continuare a intercettare tre generazioni di spettatori senza snaturare il dna del brand.

FAQ

Quando andrà in onda la prossima edizione di The Voice?

È già confermato che The Voice tornerà il prossimo autunno su Raiuno, di nuovo in prima serata.

Chi ha vinto la finale di The Voice Generation?

Ha vinto il Team Loredana Bertè con una coppia proveniente da Benevento, protagonista della serata conclusiva su Raiuno.

Quanti concorrenti hanno partecipato alle edizioni recenti di The Voice?

Complessivamente sono saliti sul palco 168 concorrenti sommando le edizioni Senior, Kids e Generation.

Perché The Voice batte il Gf Vip negli ascolti?

Accade perché propone intrattenimento familiare, musica dal vivo e storie generazionali, risultando più inclusivo del modello reality conflittuale.

Da dove provengono le informazioni su The Voice Generation?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.