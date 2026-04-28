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GialappaShow unisce Bambole di Pezza Neri per Caso ed Emanuele Cedrone

GialappaShow unisce Bambole di Pezza Neri per Caso ed Emanuele Cedrone

GialappaShow: numeri, ospiti e momenti clou della nuova puntata

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Nella puntata andata in onda ieri sera di GialappaShow, in prima serata su TV8 e in simulcast su Sky e NOW, la co-conduzione di Geppi Cucciari accanto a Mago Forest ha rinnovato il volto del programma della Gialappa’s Band, guidata da Marco Santin e Giorgio Gherarducci.
Lo show ha sfiorato 1,2 milioni di spettatori medi complessivi e oltre il 5% di share nel primo passaggio free, confermando l’interesse del pubblico generalista e pay.
Sul palco, protagoniste musicali le Bambole di Pezza, insieme ai Neri per Caso e a Emanuele Cedrone alla melodiosa, in un mash-up che ha unito Rumore, Pride, Balliamo sul mondo e Satisfaction, evidenziando il posizionamento del format come varietà comico-musicale a forte vocazione social e multipiattaforma.

In sintesi:

  • Co-conduzione di Geppi Cucciari con Mago Forest nel format della Gialappa’s Band.
  • Ascolti: 1,196 milioni di spettatori medi complessivi e 5,34% di share su TV8.
  • Esibizione delle Bambole di Pezza con Neri per Caso ed Emanuele Cedrone alla melodiosa.
  • Sketch di Brenda Lodigiani, Giulia Vecchio ed Edoardo Ferrario rafforzano l’identità comico-seriale.

Numeri di ascolto, ospiti e costruzione del format comico-musicale

Lo show di ieri ha consolidato GialappaShow come uno dei prodotti d’intrattenimento più competitivi del prime time generalista “ibrido” free/pay. La puntata ha raggiunto complessivamente 1 milione 196 mila spettatori medi in Total Audience, mentre su TV8 il primo passaggio ha registrato un significativo 5,34% di share.

Sul fronte social, l’hashtag ufficiale *#GialappaShow* è rimasto in tendenza per tutta la serata, a conferma di un engagement digitale elevato, elemento decisivo per la distribuzione su Google Discover e per la misurazione del “second screen”.

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In studio, Geppi Cucciari ha affiancato Mago Forest nella conduzione, valorizzando l’impianto corale tipico dei prodotti storici della Gialappa’s Band di Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Sul versante comico, Brenda Lodigiani ha proposto per la prima volta in questa edizione il suo personaggio Victoria Cabello con il “Quizzettone”.

Giulia Vecchio ha portato in scena una versione caricaturale di Monica Setta nel segmento Robba de donne, oltre a Iva Zanicchi ed Ema Stokholma nel nuovo cult “Radio GialappaShow”. Edoardo Ferrario è tornato come Maicol Pirozzi “in love”, rafforzando la serialità dei personaggi ricorrenti.

Il valore della componente musicale e le prospettive del programma

La presenza delle Bambole di Pezza ha dato una chiara impronta rock-pop alla puntata. La band ha condiviso il palco con i Neri per Caso e con Emanuele Cedrone, impegnato con la melodiosa, particolare strumento a forma di sega, sempre più utilizzato in performance televisive per la sua forte riconoscibilità scenica.

Il mash-up, costruito sulle note di Rumore di Raffaella Carrà, Pride degli U2, Balliamo sul mondo di Luciano Ligabue e Satisfaction dei Rolling Stones, ha sintetizzato quattro decenni di immaginario musicale pop-rock internazionale e italiano, intercettando target anagrafici diversi.

In ottica editoriale, GialappaShow conferma una strategia multipiattaforma: le puntate restano disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW, prolungando la “vita utile” dei contenuti oltre il live televisivo tradizionale e aumentando potenzialmente reach e tempo di visione complessivo.

FAQ

Quando va in onda GialappaShow e su quali canali è visibile?

Il programma va in onda ogni lunedì alle 21.30 su TV8, in simulcast su Sky e in streaming su NOW.

Quanti spettatori ha registrato l’ultima puntata di GialappaShow?

L’ultima puntata ha registrato complessivamente 1 milione 196 mila spettatori medi, con un 5,34% di share sul primo passaggio in chiaro.

Chi ha affiancato Mago Forest nella co-conduzione di GialappaShow?

La co-conduzione è stata affidata a Geppi Cucciari, che ha affiancato Mago Forest nel programma della Gialappa’s Band.

Chi erano gli ospiti musicali dell’ultima puntata di GialappaShow?

Gli ospiti musicali sono state le Bambole di Pezza, insieme ai Neri per Caso ed al musicista Emanuele Cedrone alla melodiosa.

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L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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