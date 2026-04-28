Elena Santarelli attacca Chiara Ferragni in tv e spiega il motivo

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Elena Santarelli attacca Chiara Ferragni in tv sul caso pandoro e beneficenza

Elena Santarelli, 44 anni, showgirl e madre impegnata nella ricerca oncologica pediatrica, ha duramente criticato in tv l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, 38 anni. È accaduto a Belve, programma condotto da Francesca Fagnani, dove Santarelli ha commentato il cosiddetto “pandoro-gate”.

La puntata, registrata a Roma e in onda in prima serata, arriva a mesi dallo scandalo sulle campagne benefiche legate ai pandori brandizzati.

Santarelli, che ha vissuto il tumore cerebrale maligno del figlio Giacomo sulla propria pelle, ha spiegato perché si dichiara *“incaz*ata nera”* con Ferragni: secondo lei, un personaggio con oltre 20 milioni di follower avrebbe il dovere di sostenere con trasparenza la ricerca, non di danneggiarne la credibilità.

In sintesi:

Elena Santarelli attacca pubblicamente Chiara Ferragni a Belve sul caso pandoro.

attacca pubblicamente a Belve sul caso pandoro. La showgirl collega la polemica alla propria esperienza con il tumore del figlio.

Accusa: Ferragni avrebbe sprecato il potenziale per sostenere davvero la ricerca.

Nell’intervista spazio anche alla vita privata con il marito Bernardo Corradi.

Il caso pandoro-gate e le accuse di Santarelli a Ferragni

Quando Francesca Fagnani introduce il tema del “pandoro-gate”, il volto di Elena Santarelli cambia. L’ex modella, madre di Giacomo e Greta, 16 e 10 anni, avuti dall’ex calciatore Bernardo Corradi, rivendica il proprio impegno con le associazioni che finanziano la ricerca sui tumori infantili.

*“Sono molto delusa da lei e da tutte le persone che le sono state attorno. C’è tanta gente che operava con opacità”*, afferma, riferendosi al team di Chiara Ferragni.

L’affondo principale riguarda l’impatto reputazionale sulla beneficenza: *“Sono incaz*ata nera, le sue scuse non me le bevo. Sei Chiara Ferragni con 22 milioni di follower, dovresti smuovere la ricerca e invece hai creato un danno”*.

Per Santarelli, il nodo non è solo giudiziario o commerciale, ma etico: chi usa la solidarietà come leva di marketing, se sbaglia, rischia di incrinare la fiducia dei donatori verso ospedali e fondazioni.

L’intervista tocca anche l’ex marito di Ferragni, Fedez. Santarelli lancia una frecciata: *“Quando lui è venuto qui ospite ho pensato: ma poverina lei, guarda chi si è trovata in casa fino ad adesso…”*.

La frase inserisce lo scontro mediatico dentro la crisi della coppia più esposta dello showbiz italiano. Ma Santarelli, pur usando toni duri, fa leva soprattutto sulla propria esperienza: nel 2017 a Giacomo viene diagnosticato un tumore cerebrale maligno, affronta un lungo percorso di cure e viene dichiarato guarito nel maggio 2019.

Da allora la conduttrice ha rafforzato il legame con associazioni e reparti pediatrici, trasformando la visibilità televisiva in sostegno concreto a progetti di ricerca e assistenza. È questa biografia personale a dare peso e credibilità alle sue critiche sul rapporto tra influencer marketing e solidarietà.

L’altra faccia del racconto: matrimonio, ironia e responsabilità pubblica

Nella stessa intervista a Belve, Elena Santarelli mostra anche il lato più leggero e autoironico parlando del marito Bernardo Corradi, sposato nel 2014. *“Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio!”*, racconta sorridendo.

Aggiunge di aver voluto conoscere tutte le sue ex: *“Ho voluto sapere tutte quelle con cui è stato, e sono tante t’assicuro. Siamo stati delle ore a scorrere la rubrica del telefono, c’erano tutte le sue ex: Rai, Mediaset, Sky, La7… tutte le reti!”*.

Il tono resta leggero, ma il messaggio di fondo è chiaro: trasparenza come regola, sia nella vita privata sia quando si parla a milioni di persone.

Chiudendo, Santarelli rivendica la solidità della relazione: *“Non è mai successo che non mi abbia sfiorata per mesi”*. Un contrasto netto con le immagini di crisi e separazioni vip che riempiono social e talk.

È proprio questo mix di esperienza personale, impegno sanitario e uso consapevole della notorietà a rendere le sue parole su Chiara Ferragni particolarmente risonanti nel dibattito pubblico su responsabilità e credibilità degli influencer.

FAQ

Perché Elena Santarelli ha criticato Chiara Ferragni sul caso pandoro?

Elena Santarelli critica Ferragni perché, da madre passata per un reparto oncologico pediatrico, ritiene che un caso simile mini la fiducia nella beneficenza.

Qual è il legame di Elena Santarelli con la ricerca sui tumori infantili?

Elena Santarelli è impegnata con associazioni per la ricerca dopo la malattia del figlio Giacomo, guarito da tumore cerebrale maligno nel 2019.

Cosa ha detto Elena Santarelli su Fedez durante l’intervista a Belve?

Elena Santarelli ha ironizzato su Fedez dicendo: *“Poverina lei, guarda chi si è trovata in casa fino ad adesso”*.

Chi è il marito di Elena Santarelli e cosa ha raccontato di lui?

Il marito è l’ex calciatore Bernardo Corradi. Santarelli lo definisce “dieci e lode” e racconta di aver sfogliato con lui la rubrica piena di ex famose.

Quali sono le fonti originali alla base di questo articolo rielaborato?

Questo contenuto deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.