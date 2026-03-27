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GialappaShow rinnova il varietà: arrivo di Jovanotti e Luca Argentero

GialappaShow rinnova il varietà: arrivo di Jovanotti e Luca Argentero

GialappaShow 2026 riparte su TV8 con Jovanotti e nuove parodie

GialappaShow torna in tv lunedì 30 marzo 2026 alle 21.30 su TV8, in simulcast su Sky e in streaming su NOW.
A guidare la settima edizione dello show satirico saranno Mago Forest e, nella prima puntata, il co-conduttore d’eccezione Jovanotti.
La novità centrale è un restyling interno che non stravolge il formato, ma aggiorna linguaggi e personaggi per intercettare il pubblico social e on demand.

Fra nuove parodie, il ritorno di cult come Falserrimo e Sensualità a Corte, e la parodia di Pechino Express, il programma punta a consolidare il suo ruolo di osservatorio satirico sulla tv generalista, il web e il costume italiano contemporaneo.

In sintesi:

  • Settima edizione di GialappaShow dal 30 marzo 2026 su TV8, Sky e NOW.
  • Jovanotti co-conduttore d’esordio accanto a Mago Forest, poi staffetta di volti noti.
  • Nuove serie e parodie: podcast crime, soap turche, terapia di gruppo, Pechino Express.
  • Ritornano i cult: Falserrimo, Malavisione, Sensualità a Corte, Gineprio – La serie.

Nuovo cast, format rinnovato e ritorno dei cult comici

La ripartenza di GialappaShow conferma una regola: la struttura resta riconoscibile, ma il motore comico cambia pelle a ogni stagione.
L’apertura con Jovanotti al fianco di Mago Forest introduce la formula della co-conduzione a rotazione: nelle puntate successive arriveranno Luca Argentero, Matilda De Angelis, Serena Brancale e Jake La Furia, rafforzando il ponte con cinema, musica e intrattenimento mainstream.

Sul fronte autoriale spicca il ritorno di Maccio Capatonda con Storie male, podcast crime parodico incentrato sul divulgatore Sandro Sgruffa, che smonta con ironia i format true crime più abusati.
Tornano i segmenti identitari: Falserrimo con un Fabrizio Corona sempre più spregiudicato, Malavisione con il Roberto Saviano narratore di favole “nere”, e il grande classico Sensualità a Corte di Marcello Cesena e Simona Garbarino, che nel primo episodio coinvolgerà anche Claudio Santamaria.

Accanto a loro, Gineprio, creatura comica di Ubaldo Pantani, conquista uno spin-off dedicato, Gineprio – La serie, a conferma della capacità del programma di trasformare sketch brevi in veri micro-mondi narrativi seriali.

Nuove parodie, serie interne e la scommessa Pechino Express

La trasformazione della satira passa soprattutto dal lavoro delle interpreti femminili. Brenda Lodigiani debutta con Bereguarda, cantante malinconica e naïf sempre sul punto di sfiorare il successo, e riprende la sua Silvia Toffanin in Vererrimo, con interviste surreali, oltre ai già rodati Annalaisa e la briffatrice Miriam.
Giulia Vecchio aggiunge una Iva Zanicchi spregiudicata ai suoi personaggi, affiancando le versioni satiriche di Milly Carlucci, Monica Setta ed Elettra Lamborghini.

Valentina Barbieri porta in dote una nuova, incisiva parodia di Sabrina Ferilli, raccontata attraverso finti blooper di una serie tv, rafforzando il legame con la fiction italiana.

Sul piano delle “serie interne”, Michela Giraud torna con A’ Vicepreside, ambientata in una scuola serale al limite del caos disciplinare, mentre Toni Bonji diventa regista di improbabili soap turche, continuando a giocare con la retorica motivazionale.

Arriva poi Terapia di gruppo, seduta psicoanalitica comica in cui i membri del cast portano i propri “traumi” davanti allo psicologo interpretato da Alessandro Tiberi, ibridando comicità di personaggio e metanarrazione.

FAQ

Quando inizia GialappaShow 2026 e su quale canale va in onda?

La nuova stagione di GialappaShow inizia lunedì 30 marzo 2026 alle 21.30 su TV8, in simulcast su Sky e streaming NOW.

Chi sarà il co-conduttore della prima puntata di GialappaShow 2026?

Il co-conduttore d’esordio sarà Jovanotti, che affiancherà Mago Forest inaugurando la formula dei co-conduttori a rotazione settimanale.

Quali sono le principali novità comiche di GialappaShow 2026?

Le novità includono il podcast parodico Storie male, le soap turche di Toni Bonji, Terapia di gruppo e la parodia del reality Pechino Express.

GialappaShow 2026 sarà disponibile in streaming on demand?

Sì, la stagione 2026 sarà visibile in diretta e on demand su NOW e sulle piattaforme digitali legate a Sky e TV8.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione su GialappaShow?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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