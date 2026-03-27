Home / SPETTACOLI & CINEMA / Sonia Bruganelli smentisce Selvaggia Lucarelli e difende Gf Vip

Bruganelli giudica Lucarelli al Grande Fratello Vip: cosa c’è davvero dietro

Chi: Sonia Bruganelli, ex opinionista del Grande Fratello Vip, commenta il debutto di Selvaggia Lucarelli nello stesso ruolo.

Che cosa: un’analisi critica, tra complimenti e frecciate, sul modo di fare opinionismo e sui meccanismi del reality di Canale 5.

Dove: dichiarazioni rilasciate al format di Fanpage “Non è la tv”.

Quando: nell’attuale stagione del GF Vip, già alle prese con ascolti deludenti e ipotesi di chiusura anticipata.

Perché: il confronto tra le due figure, e il calo di share del programma, apre un dibattito sul futuro del reality e sulla tenuta del modello di opinionista televisivo tradizionale in un mercato frammentato e sempre più competitivo.

In sintesi:

Sonia Bruganelli valuta il debutto di Selvaggia Lucarelli come opinionista del GF Vip .

valuta il debutto di come opinionista del . L’ex opinionista sottolinea la differenza tra giudicare a Ballando e commentare un reality.

e commentare un reality. Il Grande Fratello Vip registra ascolti molto bassi, battuto anche dai talk politici.

registra ascolti molto bassi, battuto anche dai talk politici. Si ipotizza una possibile chiusura anticipata del reality di Canale 5.

Il giudizio di Bruganelli su Lucarelli e sui meccanismi del GF Vip

Nel dialogo con “Non è la tv” di Fanpage, Sonia Bruganelli definisce Selvaggia Lucarelli “una persona molto abile con il linguaggio”, riconoscendole competenze comunicative mature.

Aggiunge però che “fare l’opinionista al GF non è semplicissimo perché a volte devi provare a capire dove andranno le cose o cercare di pilotarle. Ci sono meccanismi che impari con il tempo”.

La stoccata è sottile: secondo Bruganelli, Lucarelli starebbe ancora “prendendo le misure” a un ruolo “completamente diverso dal fare la giurata a Ballando con le Stelle”.

Il riferimento non è neutro: tra le due, ai tempi della partecipazione della Bruganelli al dance show di Rai Uno, ci furono scintille e polemiche, amplificate sui social.

L’imprenditrice ricorda anche una sua precedente frecciata social – *“forse non ero io che volevo prendere il suo posto ma il contrario”* – suggerendo una competizione implicita per la poltrona di opinionista del Grande Fratello.

Ascolti in caduta e rischi per il futuro del Grande Fratello Vip

La valutazione di Sonia Bruganelli non riguarda solo i colleghi, ma l’intero impianto del reality. Sulla nuova stagione del Grande Fratello Vip, parla di un cast “molto divertente” e di Ilary Blasi come “giusto compromesso in questo contesto”, evidenziando una conduzione percepita come coerente con il target Mediaset.

I dati d’ascolto, però, raccontano altro: il programma è stato battuto persino da “DiMartedì”, talk politico di La7, un segnale forte di disaffezione verso il format. Dopo appena tre puntate, si è già iniziato a parlare di rischio chiusura.

Il quarto appuntamento, in onda venerdì 27 marzo in prima serata su Canale 5, si scontra con la finale di The Voice, rendendo improbabile un recupero di share. Il paragone con l’“ignominiosa” fine di The Couple è più di una provocazione: indica la possibilità concreta che il GF Vip non riesca più a reggere l’urto della nuova offerta televisiva e streaming.

Opinionisti, share e modelli televisivi: cosa può cambiare ora

Il confronto tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli va oltre il gossip: segnala una fase di transizione per il ruolo dell’opinionista, chiamato oggi a influenzare dinamiche narrative, social e dati di ascolto.

Se la stagione del Grande Fratello Vip dovesse confermare il trend negativo, Mediaset sarà costretta a ripensare non solo il cast, ma il formato stesso del reality di punta.

In questo scenario, la capacità di leggere il pubblico, anticipare le storie e generare conversazione credibile sui social potrebbe pesare più del semplice “personaggio forte” in studio.

FAQ

Cosa ha detto Sonia Bruganelli su Selvaggia Lucarelli al GF Vip?

Ha dichiarato che Lucarelli è “molto abile con il linguaggio”, ma che fare l’opinionista al GF Vip richiede meccanismi complessi da imparare col tempo.

Perché il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip è considerato difficile?

È considerato impegnativo perché implica prevedere le dinamiche del gioco, orientare il racconto televisivo e gestire l’impatto sui concorrenti e sul pubblico.

Come stanno andando gli ascolti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip?

Stanno andando male: il programma è stato battuto anche da “DiMartedì” e si parla di possibile chiusura anticipata dopo poche puntate.

Che rapporto c’è stato tra Bruganelli e Lucarelli a Ballando con le Stelle?

C’è stato un rapporto conflittuale, con forti polemiche e scambi di frecciate, culminati in dichiarazioni al vetriolo e tensioni amplificate sui social.

Qual è la fonte originale delle informazioni su Bruganelli, Lucarelli e GF Vip?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.