Francesca Chillemi vita privata, carriera e verità sulla malattia

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Francesca Chillemi, dal successo in TV alla nuova vita privata

Francesca Chillemi, attrice italiana nata a Barcellona Pozzo di Gotto il 25 luglio 1985, è oggi uno dei volti più riconoscibili della fiction Rai. Dalla vittoria a Miss Italia 2003 ha costruito una carriera continua tra televisione e cinema, diventando protagonista di serie di grande ascolto. Vive prevalentemente tra Roma e set italiani. Nel 2024 la sua vita privata è tornata al centro dell’attenzione per la relazione con il manager Eugenio Grimaldi, sopravvissuto a un linfoma non-Hodgkin. La storia della malattia di Grimaldi, raccontata pubblicamente solo di recente, spiega perché la coppia difenda con decisione la propria riservatezza, trasformando un passato drammatico in occasione di consapevolezza e testimonianza.

In sintesi:

Dalla corona di Miss Italia 2003 al ruolo di Azzurra in “Che Dio ci aiuti”.

Protagonista di “Viola come il mare” con Can Yaman , forte presenza su Rai Fiction.

, forte presenza su Rai Fiction. Mamma di Rania con Stefano Rosso e di Amelia Smeralda con Eugenio Grimaldi .

con e di con . Grimaldi ha superato un linfoma non-Hodgkin diagnosticato all’ultimo stadio nel 2017.

Dalla Sicilia a Rai Fiction: il percorso di Francesca Chillemi

Cresciuta in Sicilia, Francesca Chillemi lascia giovanissima Barcellona Pozzo di Gotto per partecipare a Miss Italia, che vince nel 2003. Dopo il diploma al liceo classico rientra nella sua regione, quindi sceglie definitivamente la strada artistica, iniziando come modella e approdando presto alla recitazione.

Nel 2004 debutta in TV in “Un medico in famiglia”, seguita da “I raccomandati”, “Italia che vai”, “Carabinieri”, “Gente di mare” e dall’ingresso in universi popolari come “Il commissario Montalbano” e “Vita da paparazzo”.

Il cinema arriva nel 2009 con “Feisbum – Il film” e “Cado dalle nubi” accanto a Checco Zalone. Parallelamente consolida la presenza nelle fiction con “Squadra antimafia – Palermo oggi” e “Preferisco il Paradiso” con Gigi Proietti.

La consacrazione televisiva arriva nel 2011, quando interpreta Azzurra Leonardi in “Che Dio ci aiuti”, ruolo che evolve di stagione in stagione fino al ritorno centrale del 2024. Affianca poi produzioni come “L’ispettore Coliandro”, “Braccialetti rossi”, “L’isola di Pietro” e la miniserie “La bella e la bestia”.

Nel 2022 è protagonista di “Viola come il mare” con Can Yaman, serie rinnovata più volte che la consolida come volto di punta della serialità italiana contemporanea.

Amore, maternità e la battaglia di Eugenio Grimaldi contro il linfoma

Nella vita privata, Francesca Chillemi ha sempre difeso la propria sfera familiare. Dal 2014 al 2024 è legata all’imprenditore Stefano Rosso, con cui nel 2016 nasce la primogenita Rania. Chiusa la relazione, l’attrice ritrova l’equilibrio sentimentale con il manager del Gruppo Grimaldi, Eugenio Grimaldi.

I due si conoscono durante una cena tra amici a Palermo e, nell’estate 2024, il rapporto si trasforma in una relazione stabile. Dalla loro unione nasce la secondogenita Amelia Smeralda, che segna un nuovo capitolo familiare per l’attrice siciliana.

In un’intervista al settimanale “Oggi”, Eugenio Grimaldi racconta per la prima volta il percorso affrontato contro una grave malattia oncologica. Nel 2017 gli viene diagnosticato un linfoma non-Hodgkin all’ultimo stadio: *“Ero all’ultimo stadio, il cancro inoperabile… a me restavano pochi mesi di vita”*. A 31 anni la malattia colpisce in forma particolarmente aggressiva, aggredendo anche le ossa.

Cicli pesanti di chemioterapia e terapie mirate gli permettono però di ribaltare la prognosi. Oggi Grimaldi definisce quella fase un momento di svolta: *“La mia vicenda prova che questo male si può combattere, si può superare, al limite ci si può convivere. Per me la battaglia è vinta”*.

Accanto a Francesca Chillemi e alla piccola Amelia Smeralda, vive una stagione di maggiore serenità, impegnandosi a condividere la propria esperienza per offrire sostegno concreto a chi affronta diagnosi simili, con una testimonianza centrata su cure tempestive e fiducia nella ricerca.

Uno sguardo al futuro tra fiction e impegno personale

Il presente di Francesca Chillemi si muove tra set, maternità e una nuova consapevolezza maturata anche attraverso la storia di Eugenio Grimaldi. La centralità del personaggio di Azzurra in “Che Dio ci aiuti” e il successo di “Viola come il mare” la collocano tra i volti cardine della serialità italiana, con prospettive di ulteriori stagioni e nuovi progetti premium per Rai e piattaforme streaming.

Parallelamente, il racconto pubblico della malattia di Grimaldi apre a possibili sviluppi in termini di sensibilizzazione su linfoma non-Hodgkin, prevenzione e sostegno ai pazienti. La coppia, pur rimanendo riservata, potrebbe diventare un punto di riferimento narrativo per storie di resilienza e rinascita, contenuti oggi molto ricercati anche dagli utenti di Google Discover e dalle community digitali legate alla salute.

FAQ

Chi è esattamente Francesca Chillemi e quanti anni ha oggi?

Francesca Chillemi è un’attrice italiana, nata il 25 luglio 1985: ha 40 anni nel 2025.

In quali fiction di maggiore successo ha recitato Francesca Chillemi?

Ha recitato in “Che Dio ci aiuti”, “Viola come il mare”, “L’isola di Pietro”, “Braccialetti rossi” e “Squadra antimafia”.

Chi sono i compagni di Francesca Chillemi e i nomi delle sue figlie?

Ha avuto Rania da Stefano Rosso e Amelia Smeralda dal manager del Gruppo Grimaldi, Eugenio Grimaldi.

Che cos’è il linfoma non-Hodgkin che ha colpito Eugenio Grimaldi?

È un tumore del sistema linfatico. Può essere molto aggressivo ma, con terapie mirate, è spesso trattabile efficacemente.

Da quali fonti è stata ricostruita la storia di Chillemi e Grimaldi?

È stata elaborata partendo congiuntamente da notizie diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.