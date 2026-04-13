Home / SPETTACOLI & CINEMA / La Promessa svolta decisiva, Martina scopre il segreto di Jacobo e Lisandro

La Promessa, anticipazioni prossima puntata su Rete 4

Chi: i protagonisti della soap spagnola La Promessa, tra cui Martina, Jacobo, il Duca Lisandro, Curro, Angela, Lorenzo, Eugenia, Padre Samuel, Maria, Petra, Catalina, Pia, Emilia, Simona, Toño. Cosa: nuove tensioni familiari, alleanze segrete e manipolazioni psicologiche. Dove: nella tenuta dei marchesi di Luján, nei dintorni di Cordova. Quando: nella puntata in onda domani alle 19:40 su Rete 4, anche in streaming su Mediaset Infinity. Perché: l’intreccio si fa più oscuro, tra sospetti su un patto tra Jacobo e Lisandro, il crollo emotivo di Curro e la spietata strategia di Lorenzo contro Eugenia.

In sintesi:

Martina sospetta un accordo segreto tra Jacobo e il Duca Lisandro .

e il . Curro crolla emotivamente e trova conforto nelle braccia di Angela .

crolla emotivamente e trova conforto nelle braccia di . Lorenzo intensifica la manipolazione per far dichiarare folle Eugenia .

intensifica la manipolazione per far dichiarare folle . Tra i domestici esplodono accuse, piani di sabotaggio e bugie sempre più pericolose.

Intrighi, alleanze segrete e fragilità nella tenuta dei Luján

La Promessa torna domani alle 19:40 nell’access prime time di Rete 4, consolidando il proprio ruolo di titolo di punta del daytime Mediaset grazie a trame fitte e personaggi sfaccettati. Ambientata nella campagna di Cordova, la serie contrappone l’aristocrazia dei marchesi di Luján al mondo della servitù, in un costante gioco di potere.

Nelle anticipazioni, Martina osserva con crescente inquietudine la vicinanza tra il promesso sposo Jacobo e il Duca Lisandro: sguardi, intese e riferimenti a un passato condiviso alimentano il sospetto di un patto finalizzato a condizionare il futuro della famiglia Luján.

Parallelamente, Curro, logorato dal peso delle indagini su Jacobo e dal bisogno di proteggere la madre, cede al dolore davanti ad Angela, che sceglie di sostenerlo nonostante vecchie gelosie. Sul fronte psicologico, Don Lorenzo raffina invece una vera e propria strategia di gaslighting contro Eugenia, mirando a farla dichiarare insanamente folle e a estrometterla definitivamente dal Palazzo.

Il precedente episodio aveva già messo in crisi gli equilibri. Padre Samuel è ormai prossimo alla scomunica, mentre Maria, sopraffatta dal dolore, accusa pubblicamente Petra di essere la responsabile della denuncia, venendo però redarguita da Don Romulo per mancanza di prove.

Nel piano inferiore, Catalina e Pia tentano di trattenere Emilia con un vero “piano d’emergenza”, convinte che il suo legame con il maggiordomo non possa essere reciso. In cucina, Simona smaschera ancora una volta le menzogne di Toño, che continua a difendersi con ostinata falsità.

Nella clip pubblicata su Mediaset Infinity, il rapporto tra Lorenzo e Leocadia rivela un disegno calcolato: piccoli “trucchetti” quotidiani servono a disorientare Eugenia, rendendo indistinguibile ciò che è reale da ciò che è suggerito, in una spirale di confusione che rischia di trascinarla verso l’irreversibile diagnosi di follia.

Conseguenze future e sviluppi attesi nella trama de La Promessa

Le nuove dinamiche raccontate prefigurano un cambio di passo narrativo per La Promessa. I sospetti di Martina sul legame tra Jacobo e il Duca Lisandro potrebbero incrinare non solo il fidanzamento, ma anche gli assetti di potere interni alla casata dei Luján.

Il crollo di Curro davanti ad Angela segna un’evoluzione emotiva importante, che potrebbe trasformare il loro rapporto in un’alleanza chiave contro le macchinazioni che gravano sul Palazzo.

La manipolazione di Lorenzo su Eugenia, se portata alle estreme conseguenze, aprirebbe nuovi conflitti legali e familiari, alimentando ulteriori colpi di scena nelle prossime puntate.

FAQ

Quando va in onda La Promessa su Rete 4?

La soap La Promessa va in onda domani alle 19:40 su Rete 4, nell’access prime time quotidiano.

Dove posso vedere La Promessa in streaming legale?

La serie è disponibile gratuitamente in diretta e on demand sulla piattaforma ufficiale Mediaset Infinity, previa registrazione.

Chi sospetta dell’alleanza tra Jacobo e il Duca Lisandro?

È Martina a intuire una complicità sospetta tra Jacobo e il Duca Lisandro, temendo un piano contro i Luján.

Perché Curro crolla emotivamente davanti ad Angela?

Curro crolla per la pressione delle indagini su Jacobo e il bisogno di proteggere sua madre, trovando sostegno in Angela.

Quali sono le fonti delle anticipazioni su La Promessa?

Le anticipazioni derivano da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.