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Garlasco, nuova pista sul muretto rotto: la chiamata al colonnello riapre il mistero

Garlasco, nuova pista sul muretto rotto: la chiamata al colonnello riapre il mistero

Muretto rotto nel delitto di Garlasco, il dettaglio rimasto senza risposta

Chi ha rotto il muretto davanti alla villetta di via Pascoli a Garlasco?
Che cosa rivela, o potrebbe rivelare, quel danno emerso dopo l’omicidio di Chiara Poggi?
Dove è stato notato: accanto al cancelletto pedonale, vicino alla prima finestrella del muro di cinta.

Quando il particolare è emerso: nei giorni successivi al delitto, segnalato da Giuseppe Poggi al colonnello Cassese.
Perché è rilevante: potrebbe suggerire uno scavalcamento della cinta muraria da parte di qualcuno entrato in casa dopo la disattivazione dell’allarme.

In sintesi:

  • Muretto di via Pascoli a Garlasco appare rotto nelle foto successive all’omicidio di Chiara Poggi.
  • Il padre di Chiara, Giuseppe Poggi, segnala il danno al colonnello Cassese.
  • L’ipotesi: qualcuno potrebbe aver scavalcato il muro poco prima o dopo il delitto.
  • Gli inquirenti non ritengono il muretto rotto elemento decisivo e non emergono impronte.

Il dialogo Poggi–Cassese e il ruolo del muretto nelle indagini

Il particolare del muretto rotto torna al centro dell’attenzione grazie a una ricostruzione televisiva di Mattino 5, che ha mandato in onda la conversazione tra Giuseppe Poggi e il colonnello Cassese. Poggi racconta di essersi fermato davanti alla villetta di via Pascoli a Garlasco e di aver notato, accanto al cancelletto pedonale, il “muretto con il cappuccio” danneggiato, con un pezzo staccato e appoggiato sulla finestrella.

“Quando sono andato via non era rotto”, precisa il padre di Chiara Poggi, ipotizzando che qualcuno possa aver provato a scavalcare la cinta muraria, rompendo il punto più debole. Da qui la domanda chiave: “Non è che hanno provato a prendere le impronte?”.

Il colonnello Cassese conferma di conoscere il danneggiamento e replica che gli accertamenti non hanno evidenziato impronte né segni utili, spiegando che il pezzo potrebbe essersi rotto da solo o a causa di un urto non collegato all’omicidio. Anche i passaggi di Alberto Stasi e dei carabinieri sul muro non avrebbero lasciato tracce rilevanti.

Un dettaglio marginale o un possibile varco mai chiarito?

Il muretto rotto, pur immortalato nelle foto di sopralluogo e segnalato dal padre della vittima, non è entrato tra gli elementi centrali del processo sul delitto di Garlasco. Le indagini hanno privilegiato altre tracce e ricostruzioni, ritenendo il danneggiamento non decisivo.

Resta però aperta, sul piano logico-investigativo, la domanda evocata da Giuseppe Poggi: il muro di cinta potrebbe essere stato usato come varco da un ipotetico aggressore, entrato in casa dopo la disattivazione dell’allarme da parte di Chiara Poggi? L’assenza di impronte o segni certi impedisce di trasformare questo sospetto in prova.

Il caso del muretto continua così a rappresentare uno dei particolari irrisolti della scena del crimine, un frammento di contesto che alimenta ancora oggi interrogativi sulla dinamica reale dell’omicidio e sui percorsi di accesso alla villetta di via Pascoli.

FAQ

Perché il muretto rotto di Garlasco è considerato un elemento controverso?

È controverso perché potrebbe indicare uno scavalcamento verso la villetta di Chiara Poggi, ma gli inquirenti non hanno trovato impronte o riscontri tecnici decisivi.

Cosa ha notato esattamente Giuseppe Poggi davanti alla villetta di via Pascoli?

Ha notato, vicino al cancelletto pedonale, un pezzo del muretto con cappuccio staccato e appoggiato sulla finestrella, danneggiamento assente in precedenza.

Come ha risposto il colonnello Cassese alle domande sul muretto rotto?

Ha affermato che i rilievi non hanno evidenziato impronte né segni utili e che il danno potrebbe dipendere da rottura spontanea o urto accidentale.

Il muretto rotto è mai stato considerato decisivo nei processi sul delitto?

No, è stato giudicato elemento non decisivo: non sono emerse prove oggettive che lo colleghino alla dinamica concreta dell’omicidio.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica sul caso Garlasco?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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