Home / NEWS / Andrea Sempio, il messaggio sul forum di seduzione riaccende i dubbi sull’omicidio di Chiara Poggi

Forum di seduzione e omicidio Poggi: i messaggi di Andrea Sempio

Chi indaga sul delitto di Garlasco sta analizzando i messaggi pubblicati da Andrea Sempio sul forum «Club di seduzione italiana», dove l’utente “Andreas” – identificato come l’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi – ha scritto oltre tremila post tra il 2015 e il 2016.

Le frasi, rese pubbliche dalla trasmissione Mattino 5, ricordano per modalità e linguaggio la dinamica dell’aggressione ricostruita dai pm di Pavia.

L’attenzione degli inquirenti si concentra in particolare su un messaggio del 25 dicembre 2015, considerato potenzialmente rivelatore della mentalità dell’indagato, mentre domani 6 maggio Sempio comparirà in Procura, intenzionato ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

In sintesi:

Messaggi di Andrea Sempio su un forum di seduzione finiscono al centro dell’inchiesta.

su un forum di seduzione finiscono al centro dell’inchiesta. Un post del 25 dicembre 2015 richiama la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi .

. I pm di Pavia descrivono un’aggressione con colpi reiterati e trascinamento del corpo.

descrivono un’aggressione con colpi reiterati e trascinamento del corpo. Domani interrogatorio in Procura: Sempio dovrebbe non rispondere alle domande dei magistrati.

I messaggi online di Sempio e l’interesse degli inquirenti

Nel forum «Club di seduzione italiana», Andrea Sempio discute di aggressività, controllo e gestione del pericolo con toni che oggi assumono rilievo investigativo.

Nel messaggio del 25 dicembre 2015 scrive: «La mentalità che porta ad armarsi in vista di un grande ipotetico pericolo da cui difendersi è la stessa mentalità che porta ad infierire ad oltranza, a dare quel calcio in testa che non serve o ad usare un’arma per difendersi finendo per combinare un qualche casino… è una mentalità che nasce dalla mancanza di controllo sulla situazione. Si può avere il controllo durante una situazione d’emergenza?».

In un altro passaggio invita a vedersi come predatori, spiegando: «Cercate le opportunità, valutate come sfruttare l’ambiente, gli oggetti, il buio, gli angoli morti, come fingervi indifesi per attirare i predatori… un po’ come le piante carnivore».

L’avvocato Cataliotti sostiene che questi testi non abbiano alcun legame con il delitto, ma per i magistrati rappresentano un tassello utile a comprendere la personalità dell’indagato e la possibile coerenza psicologica con la violenza subita da Chiara Poggi.

Ricostruzione dell’aggressione e prossime mosse giudiziarie

Le nuove analisi medico-legali della professoressa Cristina Cattaneo e lo studio «Bpa» delle macchie di sangue hanno consentito ai pm di Pavia di ipotizzare una sequenza di violenza particolarmente intensa.

Secondo l’accusa, vi fu un’iniziale colluttazione, seguita da colpi «reiterati» con un corpo contundente non identificato che fecero cadere a terra Chiara Poggi.

La vittima sarebbe stata poi trascinata verso la porta d’accesso alla cantina, dove avrebbe tentato di reagire mettendosi carponi; qui Sempio, sempre secondo i pm, l’avrebbe colpita di nuovo per almeno 3-4 volte, facendole perdere conoscenza.

Il corpo sarebbe stato quindi spinto lungo le scale della cantina, dove Chiara, già incosciente, sarebbe stata raggiunta da altri 4-5 colpi alla testa e al volto, per un totale di almeno 12 lesioni cranio-facciali.

Domani, 6 maggio, l’indagato comparirà davanti ai magistrati ma dovrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. La decisione del gip sul possibile rinvio a giudizio determinerà se queste nuove prove – comprese le tracce digitali del forum – approderanno al vaglio di un processo.

Possibili sviluppi investigativi e impatto mediatico del caso Garlasco

L’attenzione sulle attività online di Andrea Sempio potrebbe aprire un fronte investigativo centrato sull’analisi forense dei contenuti digitali, inclusi forum, social network e messaggistica.

L’eventuale processo riaccenderebbe un caso che da anni segna il dibattito pubblico sulla giustizia italiana, imponendo un nuovo confronto tra vecchie e nuove prove scientifiche.

Sul piano mediatico, il parallelo tra i messaggi del forum e la dinamica dell’omicidio alimenta interrogativi su come il linguaggio usato in rete possa riflettere – o meno – comportamenti reali.

Un’eventuale conferma in sede dibattimentale delle ricostruzioni dei pm ridefinirebbe il racconto giudiziario del delitto di Garlasco, con ricadute significative sulla percezione di affidabilità delle indagini e sulle responsabilità attribuite nel tempo.

FAQ

Cosa hanno scritto i pm sulla dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi?

Secondo i pm vi fu colluttazione iniziale, colpi reiterati con corpo contundente, trascinamento verso la cantina e ulteriori percosse alla testa, per almeno 12 lesioni.

Perché i messaggi di Andrea Sempio sul forum sono ritenuti rilevanti?

Sono ritenuti rilevanti perché descrivono mentalità predatoria, infierire sui colpi e uso di armi, elementi ritenuti compatibili con la dinamica ipotizzata.

Andrea Sempio risponderà alle domande dei pm nell’interrogatorio?

Al momento è previsto che Sempio si avvalga della facoltà di non rispondere, rinviando eventuali spiegazioni a un futuro processo.

Qual è il ruolo delle nuove analisi medico-legali nel caso Garlasco?

Le nuove analisi di Cristina Cattaneo e della Bpa hanno ridefinito numero, posizione e sequenza dei colpi, rafforzando la ricostruzione accusatoria.

Da quali fonti provengono le informazioni rielaborate nell’articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.