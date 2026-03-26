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Garante Privacy sanziona Enel Energia per telemarketing aggressivo con maxi multa superiore a 500mila euro

Garante Privacy sanziona Enel Energia per telemarketing aggressivo con maxi multa superiore a 500mila euro

Telemarketing illecito, maxi-sanzione del Garante Privacy a Enel Energia

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Enel Energia con 563.052 euro per trattamenti illeciti di dati a fini di telemarketing e teleselling. Le violazioni, accertate in Italia a seguito di un reclamo e due segnalazioni, riguardano contatti commerciali non richiesti verso clienti che avevano negato il consenso al marketing. Il provvedimento, comunicato nelle ultime ore dall’Autorità, interviene per rafforzare l’applicazione del Gdpr nelle attività di vendita di servizi energetici, imponendo a Enel Energia nuove misure tecniche e organizzative a tutela degli utenti.

In sintesi:

  • Sanzione di 563.052 euro a Enel Energia per telemarketing e teleselling illeciti.
  • Contatti commerciali effettuati anche in presenza di espresso diniego al marketing.
  • Mancanza di adeguate misure tecniche per prevenire trattamenti di dati personali illegittimi.
  • Obbligo di introdurre sistemi di consenso più sicuri, come il double opt-in.

Come Enel Energia ha violato le regole su dati personali e marketing

L’istruttoria del Garante è partita da un reclamo formale e da due segnalazioni su numerose chiamate indesiderate di carattere commerciale. Le verifiche hanno evidenziato che Enel Energia, anche tramite società terze, durante contatti di natura meramente gestionale con i clienti, proponeva ulteriori offerte commerciali senza una valida base giuridica.

Le chiamate promozionali proseguivano anche al termine dell’iter contrattuale di fornitura, nonostante alcuni clienti avessero espresso un chiaro diniego al trattamento dei dati per finalità di marketing. In parallelo, è emerso che le procedure di ricontatto degli utenti non erano presidiate da misure tecnico-organizzative idonee a prevenire trattamenti illeciti, generando il rischio sistemico di ulteriori violazioni.

Il Garante ha ricordato che i titolari del trattamento devono poter dimostrare in modo certo l’origine lecita dei dati e il consenso dell’interessato. Tra le soluzioni indicate figura il double opt-in, che impone agli utenti una conferma attiva (ad esempio via email o sms) prima di ricevere comunicazioni promozionali, innalzando così il livello di tutela e tracciabilità del consenso.

Nuovi obblighi per Enel Energia e impatto su telemarketing e tutele

Oltre alla sanzione pecuniaria, il Garante ha ordinato a Enel Energia di implementare misure adeguate lungo l’intera filiera del trattamento, inclusi partner e call center, per garantire il pieno rispetto del Gdpr. Ciò implica sistemi di gestione dei consensi più robusti, controlli sui soggetti terzi e procedure verificabili di aggiornamento delle preferenze privacy.

Il caso rappresenta un segnale rilevante per tutto il settore del telemarketing: la promozione commerciale senza consenso esplicito, o in contrasto con un diniego documentato, espone a sanzioni significative e a rilevanti rischi reputazionali. Per i consumatori, il provvedimento rafforza la possibilità di opporsi efficacemente alle chiamate indesiderate e di pretendere processi di consenso trasparenti, verificabili e facilmente revocabili, condizione sempre più centrale nelle future strategie commerciali basate sui dati.

FAQ

Perché Enel Energia è stata sanzionata dal Garante Privacy?

La sanzione è stata comminata perché Enel Energia ha effettuato contatti commerciali senza valida base giuridica, anche verso clienti che avevano negato il consenso al marketing.

Quanto ammonta la multa inflitta a Enel Energia?

La multa ammonta complessivamente a 563.052 euro, come stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali competente sul territorio italiano.

Cosa deve fare ora Enel Energia per adeguarsi al Gdpr?

Enel Energia deve introdurre misure tecniche e organizzative adeguate, inclusi sistemi sicuri di gestione del consenso e controlli stringenti sui partner commerciali.

Come posso difendermi dalle chiamate di telemarketing indesiderate?

È possibile revocare il consenso, iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni, segnalare le violazioni al Garante e documentare sistematicamente le chiamate indesiderate ricevute.

Quali sono le fonti utilizzate per questa notizia?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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