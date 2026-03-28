Home / EDITORE3 / Bonus prima casa utilizzi consentiti, limiti reali ed eccezioni da conoscere prima dell’acquisto

Bonus prima casa e donazioni: cosa cambia dopo la Cassazione

Chi acquista oggi un’abitazione in Italia, soprattutto nelle grandi città come Roma o Milano, punta quasi sempre al bonus “prima casa”, decisivo per ridurre imposte e costi notarili.

La domanda cruciale riguarda però chi ha già una casa, magari ricevuta in donazione dai genitori, su cui sono state applicate le agevolazioni fiscali.

Con l’Ordinanza n. 2482/2026, la Corte di Cassazione ha chiarito quando e perché il beneficio si considera già consumato, incidendo su chi vuole cambiare abitazione senza perdere gli sconti fiscali.

La pronuncia stabilisce che per il Fisco non conta come si è diventati proprietari (acquisto o donazione), ma se si è già goduto delle imposte ridotte: un punto decisivo per pianificare nuove compravendite.

In sintesi:

Il bonus prima casa può essere usato più volte solo rispettando requisiti stringenti.

Donazione con imposte ridotte vale come utilizzo del bonus prima casa.

Per riottenere il beneficio occorre vendere l’immobile agevolato entro 12 mesi.

La Cassazione con l’Ordinanza 2482/2026 allinea donazioni e acquisti agli stessi vincoli.

Come funziona davvero il bonus prima casa e quante volte spetta

Il bonus prima casa è un regime fiscale di favore per chi acquista un immobile da destinare a residenza principale.

Esclude le abitazioni di lusso (categorie catastali di pregio) e richiede che l’acquirente risieda nel Comune dell’immobile o trasferisca la residenza entro 18 mesi dal rogito.

È inoltre necessario non essere proprietari di altre abitazioni nello stesso Comune e non possedere, in tutta Italia, immobili già acquistati con il medesimo beneficio, salvo impegno a venderli entro 12 mesi dal nuovo acquisto.

In cambio, l’agevolazione riduce in modo netto le imposte: se si compra da privato, l’imposta di registro scende dal 9% al 2% del valore catastale, con imposte ipotecaria e catastale fisse a 50 euro.

Se si compra da costruttore con IVA, l’aliquota IVA scende dal 10% al 4%, mentre registro, ipotecaria e catastale sono fisse a 200 euro ciascuna.

Il bonus non è quindi “una tantum”: può essere riottenuto, ma solo dopo avere venduto l’immobile già agevolato nei termini previsti.

Donazione dai genitori e prima casa: le conseguenze della sentenza

La recente Ordinanza n. 2482/2026 della Corte di Cassazione interviene su un caso molto diffuso: la casa ricevuta in regalo dai genitori con applicazione delle agevolazioni “prima casa”.

Il dubbio era se, non avendo acquistato ma solo ricevuto in donazione, il beneficio risultasse comunque “consumato”.

I giudici di legittimità hanno chiarito che, se sulla donazione sono state applicate imposte ridotte come prima casa, il bonus si considera già utilizzato.

Di conseguenza, chi riceve una casa in donazione con agevolazione non può chiedere nuovamente il beneficio per un nuovo acquisto, se prima non vende l’immobile donato entro 12 mesi.

Il criterio adottato è sostanziale: per il Fisco non rileva la modalità di acquisizione (atto di compravendita o atto di donazione), ma l’effettivo godimento delle imposte agevolate.

La pronuncia impone quindi particolare attenzione nella pianificazione patrimoniale familiare, soprattutto nei passaggi generazionali di immobili.

FAQ

Quante volte posso ottenere il bonus prima casa in Italia?

È possibile richiederlo più volte, ma solo vendendo l’immobile già agevolato entro 12 mesi dal nuovo acquisto e rispettando i requisiti su residenza e proprietà.

Se ricevo casa in donazione con agevolazioni, posso avere un nuovo bonus?

No, la donazione con imposte ridotte vale come utilizzo del bonus. Il beneficio si riacquista solo vendendo l’immobile donato entro 12 mesi.

Cosa succede se non vendo la vecchia prima casa entro 12 mesi?

In caso di mancata vendita entro il termine, il Fisco recupera le imposte risparmiate, applica sanzioni e interessi, revocando l’agevolazione concessa.

Posso chiedere il bonus prima casa se ho un’altra abitazione nello stesso Comune?

No, la normativa vieta il beneficio se si possiede già un’abitazione nello stesso Comune dell’immobile che si intende acquistare con agevolazione.

Quali sono le fonti ufficiali utilizzate per questo approfondimento sul bonus casa?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.