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Galaxy Z Flip 8 rivoluziona il design pieghevole con schermo senza piega e struttura più leggera

Galaxy Z Flip 8 rivoluziona il design pieghevole con schermo senza piega e struttura più leggera

Galaxy Z Flip 8, cosa cambia davvero nel nuovo pieghevole Samsung

Il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 8, atteso entro fine 2026, rappresenta l’evoluzione compatta della gamma pieghevole del marchio coreano. Il dispositivo, destinato ai mercati globali a partire dalla Corea del Sud, punterà su un display OLED interno “quasi senza piega”, un formato leggermente più largo e un peso ridotto rispetto al modello precedente. Le specifiche indicano continuità su fotocamere e batteria, ma un salto netto su processore, software e politica di aggiornamenti, con supporto garantito fino a sette anni. L’obiettivo di Samsung è rafforzare la propria leadership nei foldable, difendendosi dalla pressione di competitor come OPPO e dai rumor sull’ingresso di Apple nel segmento con un iPhone pieghevole.

In sintesi:

  • Galaxy Z Flip 8 più largo, più leggero e con display interno quasi senza piega visibile.
  • Confermate batteria da 4.300 mAh, ricarica a 25W e tripla fotocamera invariata.
  • Nuovo chip Exynos 2600 con 12GB di RAM e fino a 512GB di storage interno.
  • Supporto software Android 17-One UI 9 e aggiornamenti garantiti fino a sette anni.

Design, hardware e prezzi del nuovo Galaxy Z Flip 8

Le indiscrezioni indicano che il Galaxy Z Flip 8 adotterà un telaio leggermente più largo rispetto allo Z Flip 7, migliorando ergonomia e fruizione dei contenuti verticali. Il peso scenderebbe a circa 180 grammi, contro i 188 grammi del predecessore, grazie a un nuovo sistema di cerniera e a un’ottimizzazione dei materiali interni. Al centro del progetto c’è il pannello OLED pieghevole “crease-free”, pensato per ridurre quasi del tutto la percezione della piega, allineando Samsung alle soluzioni già viste sulla tecnologia “Zero-Feel Crease” del OPPO Find N6.

Sul fronte imaging, la strategia è conservativa: si prevede il mantenimento del sensore principale da 50 MP, dell’ultragrandangolare da 12 MP e della camera frontale da 10 MP. Anche la batteria dovrebbe restare a 4.300 mAh con ricarica cablata a 25W, puntando su efficienza del nuovo SoC Exynos 2600 e sul software Android 17 con One UI 9. Le configurazioni di memoria previste sono 12GB di RAM con 256GB o 512GB di archiviazione. Samsung starebbe valutando un leggero rialzo di prezzo in Corea del Sud; al momento non è chiaro se l’aumento verrà replicato in Europa e Stati Uniti.

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Prospettive di mercato e scenario competitivo nei foldable

L’arrivo del Galaxy Z Flip 8 si inserisce in una fase cruciale per i pieghevoli: da prodotto di nicchia stanno diventando il segmento premium più dinamico, con un ciclo di rinnovo annuale sempre più serrato. L’introduzione di display quasi privi di piega su tutta la gamma pieghevole Samsung – inclusi gli attesi Z Fold 8 e Z Fold 8 Wide – segnala un cambio di passo tecnologico che punta a colmare le residue resistenze dei consumatori sulla durabilità dei pannelli.

Sul medio termine, la concorrenza si giocherà su ecosistemi software, durata nel tempo (anche tramite sette anni di aggiornamenti) e qualità dell’esperienza fotografica. I rumor sull’eventuale debutto di un iPhone pieghevole, forse etichettato come iPhone Ultra, potrebbero spingere ulteriormente l’innovazione nel settore, trasformando i flip e i foldable nel nuovo standard del top di gamma mobile.

FAQ

Quando uscirà il Samsung Galaxy Z Flip 8 sul mercato?

Il lancio è previsto entro il 2026, con priorità al mercato sudcoreano e successivo rilascio progressivo sui principali mercati internazionali.

Il display del Galaxy Z Flip 8 avrà ancora una piega visibile?

Il display pieghevole dovrebbe adottare una tecnologia quasi “crease-free”, riducendo in modo significativo la percezione visiva e tattile della piega centrale.

Quali sono le principali specifiche tecniche previste per Galaxy Z Flip 8?

È atteso con chip Exynos 2600, 12GB di RAM, fino a 512GB di storage, batteria 4.300 mAh e ricarica cablata da 25W.

Per quanti anni sarà aggiornato il Samsung Galaxy Z Flip 8?

Il dispositivo dovrebbe ricevere aggiornamenti del sistema operativo Android e patch di sicurezza per un periodo massimo stimato di sette anni.

Da quali fonti è stato elaborato questo articolo sul Galaxy Z Flip 8?

Il contenuto deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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