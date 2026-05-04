Evan Blass lascia le anticipazioni sugli smartphone e cambia il modo di raccontare le fughe di notizie

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Evan Blass lascia il mondo dei leak smartphone: cosa cambia ora

Il noto leaker tecnologico Evan Blass, figura centrale nelle anticipazioni su smartphone Android, ha annunciato il suo ritiro dalle attività di leak dopo oltre 15 anni.

La decisione è stata resa pubblica su X nelle ultime ore, con un post che definisce questa come “probabilmente” la sua ultima comunicazione sulla piattaforma.

L’addio arriva dopo anni di anticipazioni su dispositivi Samsung, Motorola, Google Pixel e molti altri brand, che hanno influenzato il modo in cui utenti e media vivono i lanci di prodotto.

Blass motiva la scelta con difficoltà economiche e una condizione di salute cronica, che lo spingono a riorientare le proprie priorità verso maggiore stabilità personale.

Lo stop apre ora un vuoto nel delicato ecosistema delle indiscrezioni hi-tech, costringendo appassionati, giornalisti e aziende a ricalibrare fonti e strategie di comunicazione attorno ai futuri lanci di smartphone.

In sintesi:

Evan Blass abbandona i leak dopo oltre 15 anni di attività continuativa.

abbandona i leak dopo oltre 15 anni di attività continuativa. Motivazioni principali: pressione finanziaria e gestione di una malattia cronica.

I suoi leak hanno anticipato decine di flagship Samsung , Motorola e Google Pixel .

, e . La sua uscita ridisegna l’ecosistema delle anticipazioni su smartphone Android.

Un addio che chiude un’era per i leak su smartphone Android

Nel post pubblicato su X, Evan Blass definisce il phone leaking e la condivisione di wallpaper come *“unproductive distraction”*, una distrazione poco produttiva in questa fase della sua vita.

Accenna chiaramente alla necessità di prendere decisioni difficili per migliorare la propria situazione, indicando instabilità economica e una patologia cronica come fattori determinanti nello stop alle attività.

Per chi ha seguito i lanci smartphone nell’ultimo decennio, il suo nome è stato sinonimo di affidabilità: render ad alta risoluzione, schede tecniche complete, prime immagini ufficiali di Samsung Galaxy, Motorola Razr pieghevoli, serie Pixel e numerosi altri device Android arrivavano spesso settimane prima degli annunci.

Molte testate, tra cui Android Authority, hanno costruito coperture complete partendo dai suoi contenuti, contribuendo a trasformare i leak in un elemento strutturale del marketing non ufficiale dei brand.

Lo stesso autore di Android Authority ammette di aver scritto “fin dagli inizi” su leak firmati Blass, a conferma del suo peso nel giornalismo tech contemporaneo.

Quale futuro per i leak e per la trasparenza sui nuovi smartphone

Nel suo messaggio, Evan Blass precisa che resterà presente su Instagram, senza però chiarire se continuerà, anche marginalmente, a pubblicare anticipazioni.

Resta quindi aperto l’interrogativo: assisteremo a un’uscita definitiva dal mondo dei leak o a una trasformazione del suo ruolo verso contenuti meno sensibili e più editoriali.

Per i consumatori e per i professionisti del settore, la sua assenza riduce una fonte considerata tra le più precise per verificare l’attendibilità di nuove informazioni su smartphone non ancora annunciati.

Nel medio periodo, questo potrebbe rafforzare il controllo comunicativo dei produttori, ma anche creare spazio per nuove figure, con il rischio però di una minore qualità e verificabilità delle indiscrezioni.

FAQ

Chi è Evan Blass e perché è così importante nel settore tech

Evan Blass è uno dei più noti leaker di smartphone Android, celebre per render accuratissimi di dispositivi Samsung, Motorola e Google Pixel diffusi con anni di credibilità consolidata.

Perché Evan Blass ha deciso di smettere di pubblicare leak

La decisione è motivata, secondo le sue parole, da difficoltà finanziarie e da una condizione di salute cronica, elementi che lo spingono a privilegiare stabilità personale e professionale.

Cosa cambia per gli utenti che seguono i lanci di smartphone Android

Per gli utenti cambia il livello di trasparenza anticipata: senza Blass, diventa più difficile ottenere immagini e schede tecniche affidabili prima degli eventi ufficiali dei produttori.

Evan Blass continuerà a essere attivo su altri social network

Sì, Evan Blass ha dichiarato che rimarrà presente su Instagram, ma non ha specificato se pubblicherà ancora leak, lasciando il futuro delle anticipazioni incerto.

Qual è l’origine delle informazioni riportate in questo articolo

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti e note di agenzia basate su Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.