Amazon rivoluziona Fire TV e lancia Artline: nuove smart TV con cornice che trasformano il salotto

Restyling di Fire TV e nuove funzionalità

Amazon rinnova Fire TV con un’interfaccia centrata sui contenuti e una navigazione snellita. Nuovi tab in alto — Movies, TV, Live TV, Sports, News — riducono i passaggi; la griglia app passa da 6 a 20 slot scorribili grazie a icone più compatte. Tipografia uniforme, angoli arrotondati, gradienti variati e maggiore spaziatura eliminano l’affollamento. Il tab Live TV aggrega flussi lineari e canali via cavo/antenna, mentre “For You” centralizza riprese, consigli e contenuti in abbonamento. Pressione prolungata su Home apre pannello rapido per display, audio, timer, accessibilità, smart home e feed Ring. Codice riscritto: prestazioni +20–30% sui device più diffusi.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Integrazione di Alexa+ e app mobile aggiornata

Alexa+ è integrata in Fire TV con capacità conversazionali: ricerca naturale, follow-up contestuali e comandi basati su ciò che è selezionato a schermo (“dimmi di più su questo”). Può filtrare per mood o stile (“trova film con lo stesso look”), mostrare arte o foto e gestire smart home. Il servizio, ora in early access su opt-in, sarà un componente aggiuntivo a pagamento e incluso con Prime. L’app Fire TV riprogettata unisce telecomando classico e scoperta contenuti da smartphone, così la scelta non è più vincolata a chi usa il remote.

Televisori Ember Artline con cornici personalizzabili

Amazon Ember Artline debutta con TV 4K QLED da 55 e 65 pollici, a partire da 899 dollari. Pannello sottile da 1,5″, finitura matte anti-riflesso, picco di 800 nit e supporto a Dolby Vision, HDR10+ e Wi‑Fi 6. Punto chiave: cornici intercambiabili in 10 finiture — Walnut, Ash, Teak, Black Oak, Matte White, Midnight Blue, Fig, Pale Gold, Graphite, Silver — per integrare la TV nell’arredo e valorizzare le modalità Ambient di Fire TV. Accesso a oltre 2.000 opere gratuite o foto personali; con Alexa+ è possibile richiamare album da Amazon Photos e avviare slideshow con comandi vocali.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

FAQ

  • Quali tagli hanno le TV Amazon Ember Artline?
    Sono disponibili in versioni da 55 e 65 pollici.
  • Qual è la tecnologia del pannello?
    Display 4K QLED con picco di luminosità di 800 nit e finitura opaca anti-riflesso.
  • Quali standard video sono supportati?
    Supportano Dolby Vision e HDR10+.
  • Che connettività offrono?
    Sono dotate di Wi‑Fi 6.
  • Le cornici sono personalizzabili?
    Sì, ci sono 10 opzioni tra colori e texture, come Walnut, Ash, Teak e altre.
  • Posso mostrare arte o foto personali?
    Sì, con le modalità Ambient di Fire TV, oltre 2.000 opere gratuite e integrazione con Amazon Photos tramite Alexa+.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com