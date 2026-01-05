Amazon rivoluziona Fire TV e lancia Artline: nuove smart TV con cornice che trasformano il salotto

Restyling di Fire TV e nuove funzionalità

Amazon rinnova Fire TV con un’interfaccia centrata sui contenuti e una navigazione snellita. Nuovi tab in alto — Movies, TV, Live TV, Sports, News — riducono i passaggi; la griglia app passa da 6 a 20 slot scorribili grazie a icone più compatte. Tipografia uniforme, angoli arrotondati, gradienti variati e maggiore spaziatura eliminano l’affollamento. Il tab Live TV aggrega flussi lineari e canali via cavo/antenna, mentre “For You” centralizza riprese, consigli e contenuti in abbonamento. Pressione prolungata su Home apre pannello rapido per display, audio, timer, accessibilità, smart home e feed Ring. Codice riscritto: prestazioni +20–30% sui device più diffusi.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Integrazione di Alexa+ e app mobile aggiornata

Alexa+ è integrata in Fire TV con capacità conversazionali: ricerca naturale, follow-up contestuali e comandi basati su ciò che è selezionato a schermo (“dimmi di più su questo”). Può filtrare per mood o stile (“trova film con lo stesso look”), mostrare arte o foto e gestire smart home. Il servizio, ora in early access su opt-in, sarà un componente aggiuntivo a pagamento e incluso con Prime. L’app Fire TV riprogettata unisce telecomando classico e scoperta contenuti da smartphone, così la scelta non è più vincolata a chi usa il remote.

Televisori Ember Artline con cornici personalizzabili

Amazon Ember Artline debutta con TV 4K QLED da 55 e 65 pollici, a partire da 899 dollari. Pannello sottile da 1,5″, finitura matte anti-riflesso, picco di 800 nit e supporto a Dolby Vision, HDR10+ e Wi‑Fi 6. Punto chiave: cornici intercambiabili in 10 finiture — Walnut, Ash, Teak, Black Oak, Matte White, Midnight Blue, Fig, Pale Gold, Graphite, Silver — per integrare la TV nell’arredo e valorizzare le modalità Ambient di Fire TV. Accesso a oltre 2.000 opere gratuite o foto personali; con Alexa+ è possibile richiamare album da Amazon Photos e avviare slideshow con comandi vocali.

FAQ