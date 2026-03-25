Home / MOBILE / Galaxy S26 Ultra smontato da iFixit evidenzia criticità di riparazione e solleva nuovi dubbi su Samsung

Galaxy S26 Ultra, il teardown iFixit rivela luci e ombre sulla riparabilità

Il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra, top di gamma presentato da Samsung per il 2026, è finito sotto i cacciaviti degli esperti di iFixit, punto di riferimento mondiale per la riparazione elettronica.

Il teardown, pubblicato online nelle scorse ore, mostra come lo smartphone migliori su batteria e porta USB‑C, ma confermi gravi criticità sul fronte display.

L’analisi, condotta nei laboratori iFixit e diffusa tramite video e report tecnico, assegna al dispositivo un punteggio di riparabilità solo sufficiente, con conseguenze rilevanti per costi di assistenza, sostenibilità e durata d’uso nel mercato globale.

In sintesi:

Teardown iFixit: Samsung Galaxy S26 Ultra ottiene 5 su 10 in riparabilità.

ottiene 5 su 10 in riparabilità. Batteria più facile da sostituire grazie a nuove linguette adesive dedicate.

Porta USB‑C modulare, riparabile senza intervenire sulla scheda madre.

modulare, riparabile senza intervenire sulla scheda madre. Display complesso da rimuovere, con fotocamera frontale incollata al pannello.

Nel dettaglio, il lavoro di smontaggio condotto da iFixit mostra un chiaro cambio di passo su alcuni elementi chiave.

La batteria del Galaxy S26 Ultra è ora fissata con linguette adesive rimovibili: una soluzione che riduce tempi, rischi e costi rispetto ai precedenti top di gamma del brand coreano.

Anche la porta USB‑C viene promossa: è montata su un modulo separato, svincolato dalla scheda madre principale. In pratica, uno dei componenti soggetti a maggiore usura può essere sostituito singolarmente, senza dover intervenire sull’intero cuore elettronico del dispositivo, con benefici diretti per riparatori indipendenti e centri assistenza ufficiali.

Perché display e fotocamera frontale restano un punto debole

Lo scenario cambia radicalmente quando si arriva al display.

Secondo il report di iFixit, il pannello del Samsung Galaxy S26 Ultra è sigillato con un adesivo estremamente forte, che richiede alte temperature e grande esperienza per essere rimosso senza danni.

Durante il teardown, gli stessi tecnici hanno riportato la rottura del display in fase di apertura, un indicatore concreto del livello di rischio che accompagna ogni sostituzione dello schermo.

Il problema è aggravato da una scelta progettuale cruciale: la fotocamera frontale risulta incollata direttamente al pannello.

Questo significa che, in caso di rottura del vetro o del display, l’intervento coinvolge anche il modulo fotografico anteriore, aumentando complessità e prezzo della riparazione.

Il punteggio finale di riparabilità assegnato da iFixit è 5 su 10: un valore intermedio che segnala progressi parziali, ma inferiore alle soluzioni adottate da competitor come Apple e Google, che negli ultimi anni hanno lavorato di più su modularità, documentazione e accesso ai ricambi.

Riparabilità, sostenibilità e nuove regole europee sul digitale

La valutazione di iFixit sul Galaxy S26 Ultra si inserisce in un quadro regolatorio in rapido cambiamento.

La Commissione europea sta introducendo norme sempre più stringenti su diritto alla riparazione, durata minima dei prodotti e disponibilità di pezzi di ricambio, con impatti diretti sui produttori di smartphone.

In questo contesto, ogni scelta progettuale diventa leva competitiva: un dispositivo più facilmente riparabile non solo riduce rifiuti elettronici, ma aumenta il valore residuo nel mercato dell’usato e prolunga il ciclo di vita utile.

Per Samsung, il Galaxy S26 Ultra rappresenta un passo intermedio: la batteria più accessibile e la porta USB‑C modulare vanno nella direzione attesa da legislatori e consumatori.

Restano però nodi strutturali – in primis il display difficilmente sostituibile – che potrebbero diventare un limite concreto quando le nuove normative europee renderanno ancora più stringenti gli obblighi di riparabilità e trasparenza tecnica.

La prossima generazione di flagship dirà se il produttore sarà pronto a un salto di qualità definitivo su questo fronte.

FAQ

Qual è il punteggio di riparabilità del Galaxy S26 Ultra secondo iFixit?

Il Samsung Galaxy S26 Ultra ottiene da iFixit un punteggio di riparabilità pari a 5 su 10, considerato solo sufficiente.

La batteria del Galaxy S26 Ultra è facilmente sostituibile?

Sì, la batteria utilizza linguette adesive rimovibili che semplificano l’estrazione, riducendo tempi, rischi di danni interni e costi di manodopera.

La porta USB‑C del Galaxy S26 Ultra è un modulo sostituibile?

Sì, la porta USB‑C è integrata in un modulo indipendente dalla scheda madre, quindi può essere sostituita separatamente, contenendo i costi di riparazione.

Perché la sostituzione del display del Galaxy S26 Ultra è così complessa?

Perché il display è fissato con adesivo molto resistente e la fotocamera frontale è incollata al pannello, aumentando rischi di rottura e costi.

Da quali fonti è stata ricostruita l’analisi sul Galaxy S26 Ultra?

L’analisi deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.