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Gabriella Carlucci si riprende al voto e riaccende il caso privacy

Gabriella Carlucci si riprende al voto e riaccende il caso privacy

Video in cabina elettorale, bufera su Gabriella Carlucci

Gabriella Carlucci, ex deputata, ha pubblicato sui social un video girato direttamente nella cabina elettorale durante il referendum sulla Giustizia, mostrando la scheda con il voto barrato sul “sì”.
Il filmato, registrato in un seggio italiano nel weekend di consultazione, ha immediatamente sollevato critiche e dubbi sulla violazione delle regole di segretezza del voto e sul divieto di utilizzo del cellulare in cabina.
L’episodio, definito dalla stessa Carlucci una *«piccola trasgressione»*, è diventato in poche ore caso di discussione pubblica, rilanciato da commenti indignati degli utenti e dal dibattito sul corretto comportamento degli elettori, soprattutto quando personaggi noti utilizzano i social come strumento di propaganda diretta.

In sintesi:

  • Gabriella Carlucci si filma in cabina elettorale mentre mostra la scheda votata “sì”.
  • L’ex deputata definisce il gesto una *«piccola trasgressione»* e lo condivide su Instagram.
  • Sui social pioggia di critiche per possibile violazione del divieto di cellulare in cabina.
  • L’episodio riapre il dibattito su regole elettorali, privacy del voto e comunicazione politica.

Il video su Instagram e le polemiche sulle regole elettorali

Nel reel pubblicato su Instagram, Gabriella Carlucci inquadra dall’interno della cabina elettorale la scheda del referendum sulla Giustizia già barrata sul “sì”, accompagnando le immagini con una didascalia esplicita: *«Oggi e domani si vota il referendum per confermare la legge costituzionale di riforma della giustizi, io ho votato Sì e vi spiego i motivi»*.
L’ex parlamentare, sorella della conduttrice Milly Carlucci, ha presentato il gesto come una testimonianza diretta delle proprie convinzioni, sottovalutando però l’effetto dirompente della diffusione pubblica di immagini dall’interno della cabina, tradizionalmente considerata spazio inviolabile di segretezza e riservatezza del voto.
Sotto il reel si sono moltiplicati i commenti critici: *«Ma le regole sono un optional?»*, chiede un utente; un altro ricorda che *«non si potrebbe portare il cellulare nella cabina elettorale»*, richiamando una delle disposizioni chiave a tutela della libertà dell’elettore e contro possibili condizionamenti, pressioni o compravendita del voto.

Impatto sull’opinione pubblica e rischi di emulazione social

L’episodio che coinvolge Gabriella Carlucci evidenzia quanto l’uso disinvolto dei social possa entrare in conflitto con le garanzie poste alla base del sistema elettorale, soprattutto quando a esporsi sono figure note che influenzano il comportamento di una platea ampia.
La definizione del gesto come *«piccola trasgressione»* rischia di legittimare, per emulazione, pratiche vietate nei seggi, in un contesto in cui l’Autorità giudiziaria e i presidenti di seggio ribadiscono abitualmente il divieto di introdurre smartphone in cabina.
La vicenda alimenta il dibattito su come conciliare libertà di espressione politica online, tutela del segreto del voto e necessità di aggiornare, anche sul piano comunicativo, le campagne di sensibilizzazione degli elettori in vista delle prossime consultazioni.

FAQ

È consentito usare il cellulare in cabina elettorale in Italia?

No, la normativa elettorale italiana vieta l’uso di cellulari in cabina per proteggere il segreto del voto e prevenire condizionamenti o controlli esterni.

Cosa rischia chi si filma mentre vota e pubblica il video online?

Sì, sono possibili sanzioni penali e amministrative: l’elettore può incorrere in contestazioni per violazione delle norme sul segreto e sulla libertà del voto.

Mostrare la scheda votata sui social può influenzare il risultato?

Sì, soprattutto se fatto da personaggi pubblici, perché veicola indicazioni di voto dirette e potenzialmente condizionanti per parte dell’elettorato.

Il segreto del voto vale anche se l’elettore vuole rinunciarvi?

Sì, il segreto del voto è un principio indisponibile: l’ordinamento lo tutela anche contro comportamenti volontariamente esibiti dall’elettore.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia?

L’articolo è stato elaborato congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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