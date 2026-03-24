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Achille Lauro verso l’addio a X Factor, rivoluzione nella giuria

Achille Lauro verso l’addio a X Factor, rivoluzione nella giuria

Achille Lauro lascia X Factor: cosa cambia per il talent di Sky

Il cantante Achille Lauro non sarà giudice alla ventesima edizione di X Factor, in onda su Sky nell’autunno 2026.
La decisione, emersa da anticipazioni del settimanale Chi, sarebbe legata a impegni professionali estivi, in particolare a una fitta agenda di concerti e nuovi progetti artistici.

L’addio al programma non sarebbe quindi riconducibile a tensioni interne con la giuria né a contrasti con la produzione.

La struttura del talent resterà stabile: confermati i giudici Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani, così come la conduzione di Giorgia, ormai volto di riferimento del format.

In sintesi:

  • Achille Lauro lascia la giuria di X Factor per concentrarsi su concerti e nuovi progetti.
  • Nessuna lite interna: la scelta viene motivata da ragioni esclusivamente lavorative e artistiche.
  • Confermati in giuria Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani.
  • Giorgia resta alla conduzione del talent show di Sky.

Come cambia X Factor 2026 senza Achille Lauro in giuria

Le registrazioni di X Factor partiranno a giugno, mentre la messa in onda è prevista per l’autunno 2026 sulle reti Sky e in streaming su Now.
Proprio la sovrapposizione con il calendario dei live avrebbe spinto Achille Lauro a rinunciare al ruolo di giudice per privilegiare il palco e la produzione musicale.

In estate l’artista sarà impegnato con una serie di concerti e progetti creativi che richiedono una presenza costante, rendendo incompatibili i lunghi tempi di registrazione del talent.

La giuria resterà però riconoscibile al pubblico: confermati Paola Iezzi, col suo sguardo pop e radiofonico, Jake La Furia, riferimento per il rap mainstream, e Francesco Gabbani, entrato nel 2025 con ottimi riscontri di critica e ascolti.

Al timone, per la terza stagione consecutiva, ci sarà Giorgia, ormai garanzia di equilibrio tra competenza vocale, empatia con i concorrenti e credibilità televisiva.

I nuovi obiettivi di Achille Lauro tra musica, live e moda

L’uscita da X Factor si inserisce in una fase di forte espansione creativa per Achille Lauro, oggi tra le figure più eclettiche della musica italiana.
L’artista sta vivendo, per sua stessa ammissione, un momento d’oro, con un percorso che va oltre il semplice ruolo di cantante.

“Sono molto ambizioso. Vorrei essere la cosa più grande mai successa. Mi piacerebbe lavorare nella moda, creare un mondo estetico”, ha spiegato, ricordando la collaborazione con lo stilista Alessandro Michele in un celebre Festival di Sanremo.

“Io vengo dalla strada, che è dove la moda nasce. Ci sto lavorando. Qualcosa ho già disegnato ma uscirò quando sarà il momento. Quando avrò in mano qualcosa di forte. Le cose accadono quando devono”, ha aggiunto.

Lauroe sembra dunque orientato a costruire un progetto trasversale tra musica, performance e moda, puntando a un brand personale riconoscibile a livello internazionale.

FAQ

Perché Achille Lauro non sarà giudice a X Factor 2026?

La decisione è legata a impegni lavorativi: Achille Lauro privilegerà concerti estivi e nuovi progetti artistici, incompatibili con le lunghe registrazioni televisive.

La scelta di Achille Lauro è dovuta a litigi interni al programma?

No, le indiscrezioni escludono frizioni interne. La motivazione indicata è esclusivamente professionale, con priorità alla musica e ai live dell’artista.

Chi sono i giudici confermati per X Factor 2026 su Sky?

Risultano confermati Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani, già protagonisti della precedente edizione del talent.

Giorgia condurrà ancora la nuova edizione di X Factor?

Sì, Giorgia è stata confermata alla conduzione per la terza volta consecutiva, consolidando il suo ruolo centrale nello show.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su X Factor?

Il contenuto deriva da un’elaborazione congiunta di notizie da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

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