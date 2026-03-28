Home / SPETTACOLI & CINEMA / Francesca Manzini travolta da accuse di omofobia dopo frase controversa

Polemica su Francesca Manzini al GF Vip per presunta frase omofoba

Nella casa del Grande Fratello Vip, nella serata del 28 marzo 2026, la comica e imitatrice Francesca Manzini è finita al centro di un’ondata di critiche su TikTok e X.

Alcuni utenti l’hanno accusata di omofobia dopo la diffusione di una clip in cui, parlando con la coinquilina Ibiza Altea, collega un proprio passato “oscuro” alla vicinanza al Diavolo.

Il filmato è stato interpretato online come risposta a una domanda sulle esperienze con altre donne, scatenando richieste di provvedimenti da parte del programma e riaprendo il dibattito sui limiti del linguaggio in tv e sulla responsabilità dei reality nei confronti della comunità LGBTQIA+.

In sintesi:

Una frase di Francesca Manzini al GF Vip viene letta come potenzialmente omofoba.

al GF Vip viene letta come potenzialmente omofoba. La clip virale su X e TikTok scatena accuse e richieste di sanzioni dal pubblico.

Esiste un precedente di polemica sulle sue parole durante il dibattito sul Ddl Zan.

La ricostruzione completa del dialogo con Ibiza Altea non è ancora stata mostrata integralmente.

La breve clip circolata sui social mostra Francesca Manzini confidarsi con Ibiza Altea sul proprio passato: “Ero molto vicina a Mefisto. Quindi tutto ciò che c’era di negativo… ho fatto tante cose. Le ho fatte perché ero molto disorientata”.

Nel montaggio diffuso online, alcuni creator sostengono che tali parole arrivino in risposta alla domanda di Ibiza: “Hai mai avuto esperienze con altre donne?”. L’associazione implicita tra “esperienze omosessuali” e “vicinanza al Diavolo” ha portato diversi commentatori a parlare di discriminazione e omofobia, con tweet come: “dire che chi è gay è il male anche no eh… fuori questa omofoba”.

Altri utenti, però, sottolineano come il video sia parziale e privo di contesto, invitando a sospendere il giudizio fino alla messa in onda integrale del dialogo e a un eventuale chiarimento in diretta da parte della stessa Manzini e della produzione di Mediaset.

Il precedente sul Ddl Zan e il tema del linguaggio in tv

Le attuali contestazioni recuperano un precedente significativo. Nella primavera 2021, durante la discussione parlamentare sul Ddl Zan, Francesca Manzini era già finita al centro di una bufera social.

In un video, per condannare chi compie violenze omotransfobiche, aveva definito gli omofobi come persone da curare in centri psichiatrici, usando al contempo un’espressione pesante nei confronti di Alessandro Zan: “il decreto di quel deficiente là”.

Il messaggio intendeva formalmente difendere la comunità LGBTQIA+, ma l’uso di toni aggressivi verso il promotore della legge e l’idea di “curare” gli omofobi avevano suscitato forti critiche, evidenziando difficoltà nel maneggiare un linguaggio preciso e inclusivo su temi sensibili.

Il nuovo caso al GF Vip si inserisce dunque in un quadro già complesso, dove la reputazione di Manzini sul fronte dei diritti civili risulta segnata da fraintendimenti e frasi ambigue.

In un reality in crisi d’ascolti, è inevitabile interrogarsi anche su quanto polemiche di questo tipo vengano alimentate, consapevolmente o meno, dalla dinamica clip–social–indignazione, spesso costruita su contenuti incompleti.

Possibili sviluppi in puntata e impatto sull’immagine del programma

Nei prossimi appuntamenti del Grande Fratello Vip sarà cruciale una ricostruzione integrale del dialogo tra Francesca Manzini e Ibiza Altea, con contestualizzazione chiara delle parole sul “Diavolo”.

Una presa di posizione trasparente della concorrente e della produzione potrà mitigare il danno reputazionale, ma il caso evidenzia ancora una volta come le dinamiche dei reality, sommate al “taglia e condividi” dei social, impongano oggi standard molto più rigorosi nella gestione del linguaggio e della sensibilità verso le minoranze, soprattutto in un prodotto destinato al prime time e ai trend di Google News e Google Discover.

FAQ

Cosa avrebbe detto Francesca Manzini nella clip contestata al GF Vip?

La concorrente avrebbe collegato un suo passato “vicino al Diavolo” a “tante cose” fatte da disorientata, frase interpretata sui social come possibile riferimento negativo a esperienze omosessuali.

Perché la frase è stata considerata potenzialmente omofoba online?

Perché alcuni utenti hanno collegato il riferimento al “Diavolo” alla domanda su esperienze con donne, leggendo un nesso tra omosessualità e “male”.

Il Grande Fratello Vip ha già preso provvedimenti ufficiali?

Al momento non risultano provvedimenti ufficiali resi pubblici. È probabile che il caso venga affrontato e chiarito nelle prossime puntate serali.

Che cosa aveva detto Francesca Manzini sul Ddl Zan nel 2021?

Aveva insultato verbalmente Alessandro Zan e definito gli omofobi persone da curare in centri psichiatrici, ricevendo critiche per linguaggio e toni.

Qual è la fonte di questa ricostruzione giornalistica sul caso Manzini?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.