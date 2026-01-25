Matteo Giunta rompe il silenzio sulla figlia in ospedale, retroscena drammatico e appello duro alla politica

Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, esplode: “Mia figlia è in ospedale. Lo sfogo? Ero esasperato”. Poi l’appello alla politica

Lo sfogo di un padre esasperato

Matteo Giunta ha trasformato la paura per la salute della figlia in un grido pubblico contro l’irresponsabilità di alcuni genitori. Dopo il post su Instagram in cui definiva “irresponsabili pezzi di me**a” coloro che mandano i figli a scuola malati, l’allenatore ha spiegato di aver scritto in un momento di esasperazione, mentre la piccola Matilde veniva ricoverata per la seconda volta in una settimana.

La bambina è finita nuovamente in ospedale per complicazioni respiratorie dopo un episodio di convulsioni febbrili, una situazione già vissuta lo scorso dicembre. I pediatri, racconta Giunta, gli hanno ribadito che si tratta di una condizione frequente, ma la teoria non attenua l’angoscia di chi vede il proprio figlio perdere conoscenza.

Accanto a lui c’è Federica Pellegrini, incinta al settimo mese, che ha annullato tutti gli impegni per restare giorno e notte accanto al letto della figlia. La campionessa ha parlato sui social di una “settimana difficile, molto”, mentre il ricovero si protrae e l’ansia per le possibili ricadute resta altissima.

Scuola, malattie e responsabilità condivise

Dopo lo sfogo, Giunta è stato sommerso da messaggi di educatrici e insegnanti che lo hanno ringraziato per aver dato voce a un problema cronico: bambini portati all’asilo e a scuola con febbre, tosse o sintomi influenzali, senza alcuna valutazione medica. A pagarne il prezzo, sottolinea, sono gli altri alunni, le famiglie e il personale scolastico, esposto a continui contagi.

L’allenatore riconosce le difficoltà concrete di molti genitori che non possono assentarsi dal lavoro, ma ricorda che la comunità è fatta di equilibri reciproci: chi manda il figlio malato in classe condanna altri genitori a vivere le stesse emergenze, con bambini a 40 di febbre e corse al pronto soccorso.

Secondo Giunta, dal Covid non è rimasta alcuna lezione: si è passati dall’iper-attenzione al sintomo alla totale disinvoltura, con piccoli con febbre sotto i 38 gradi tenuti in aula e il certificato medico spesso non più richiesto per il rientro, come denunciato anche dalle maestre del nido frequentato da Matilde.

L’appello alla politica e il dibattito pubblico

Lo stesso Giunta ammette che oggi eviterebbe l’insulto, ma rifarebbe tutto nel merito della denuncia. Rivendica di aver reagito da padre “con l’acqua alla gola”, non da personaggio pubblico, e ritiene che l’eco del suo post sia esplosa proprio perché ha toccato un nervo scoperto per moltissime famiglie italiane.

La discussione si è allargata al mondo medico: l’infettivologo Matteo Bassetti ha espresso pubblicamente sostegno alla posizione della coppia, criticando con durezza i genitori che mandano a scuola i figli con la febbre. Il caso ha così assunto una dimensione nazionale, tra diritti dei lavoratori, tutela della salute dei minori e responsabilità collettiva.

Da qui la richiesta esplicita alla politica: aprire un tavolo nazionale per studiare strumenti concreti di sostegno alle famiglie che non possono assentarsi dal lavoro quando i figli si ammalano. Per Giunta, senza ammortizzatori reali, l’egoismo individuale continuerà a prevalere e le scuole resteranno focolai di contagio per bambini fragili, nonni e persone con patologie.

FAQ

D: Chi è Matteo Giunta?
R: È un allenatore e preparatore atletico di nuoto, marito di Federica Pellegrini e padre della piccola Matilde.

D: Perché il suo post su Instagram ha fatto discutere?
R: Ha definito “irresponsabili pezzi di me**a” i genitori che mandano i figli a scuola malati, alimentando un forte dibattito pubblico.

D: In che condizioni di salute si trova Matilde?
R: È stata ricoverata due volte in una settimana per complicazioni respiratorie dopo convulsioni febbrili, un episodio già vissuto a dicembre.

D: Come ha reagito Federica Pellegrini?
R: Ha annullato gli impegni, restando in ospedale con la figlia e parlando di una settimana molto difficile nella sua gravidanza avanzata.

D: Qual è il problema principale denunciato da Giunta?
R: L’abitudine di mandare a scuola bambini con febbre o sintomi influenzali, con gravi ricadute sulla salute degli altri alunni e delle famiglie.

D: Cosa propone alla politica?
R: L’apertura di un tavolo nazionale per sostenere economicamente e organizzativamente i genitori che devono restare a casa con i figli malati.

D: Chi nel mondo medico ha commentato a favore?
R: L’infettivologo Matteo Bassetti, che ha definito corretta la linea di fermezza contro chi porta a scuola i figli con la febbre.

D: Qual è la fonte giornalistica principale citata sul caso?
R: Le dichiarazioni più dettagliate di Matteo Giunta sono state raccolte in un’intervista pubblicata dal Corriere della Sera.

