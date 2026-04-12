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Sinner domina Alcaraz a Montecarlo sulla terra rossa e riconquista il primato mondiale nel tennis

Sinner domina Alcaraz a Montecarlo sulla terra rossa e riconquista il primato mondiale nel tennis

Sinner domina Montecarlo, batte Alcaraz e torna numero 1 al mondo

Il 12 aprile, sul Court Rainier III di Montecarlo, Jannik Sinner ha sconfitto lo spagnolo Carlos Alcaraz in due set (7-6, 6-3), conquistando il Masters 1000 monegasco e tornando numero 1 del ranking ATP.

La finale, durata 2 ore e 15 minuti e condizionata dal vento, ha certificato la superiorità mentale e tattica dell’azzurro sulla terra rossa del Principato, completando una storica tripletta dopo i trionfi a Indian Wells e Miami.

Sinner diventa così il primo giocatore, dopo Novak Djokovic nel 2015, a vincere consecutivamente i due Masters 1000 americani e Montecarlo, consolidando il proprio ruolo di riferimento assoluto del tennis mondiale.

In sintesi:

  • Sinner batte Alcaraz 7-6, 6-3 e vince il Masters 1000 di Montecarlo.
  • Con il titolo nel Principato torna numero 1 del ranking ATP mondiale.
  • Storica tripletta: Indian Wells, Miami e Montecarlo come Djokovic nel 2015.
  • La corsa al primo posto prosegue con Barcellona, Madrid, Roma e Roland Garros.

Una finale di altissimo livello e una tripletta che riscrive i record

La sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha confermato la nascita di una rivalità generazionale destinata a segnare il prossimo decennio del tennis. Sul centrale di Montecarlo, i due hanno dovuto gestire vento costante e continui cambi di direzione della palla, fattori che hanno amplificato il valore tecnico della prestazione.

Il primo set si è deciso al tie-break, dopo un braccio di ferro serrato: due errori al servizio di Alcaraz nel momento chiave hanno spalancato il parziale a Sinner. Nel secondo set lo spagnolo è salito 3-1 con un break, ma l’azzurro ha reagito trovando subito il controbreak per il 3-3, quindi l’allungo fino al 5-3 grazie anche a un passante spettacolare nell’ottavo gioco, prima di chiudere il match con lucidità.

Per Sinner si tratta dell’ottavo titolo in un torneo “1000”, il primo Masters 1000 sulla terra battuta, il ventisettesimo trofeo in carriera e il secondo sigillo sulla terra dopo Umago. Al termine, l’azzurro ha sottolineato: “Oggi abbiamo espresso un livello molto alto entrambi viste le condizioni del vento. Nel secondo set, dietro di un break, ho cercato di rimanere lì mentalmente. È un altro risultato incredibile. Ritornare numero 1 è importante per me, ma la classifica è secondaria. Sono contento di aver vinto finalmente un torneo importante sulla terra”.

Una nuova era del tennis e la corsa ai prossimi grandi appuntamenti

Con il successo a Montecarlo, Jannik Sinner torna in vetta alla classifica ATP con 160 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz. Il margine è però provvisorio: lo spagnolo può operare il controsorpasso già all’ATP 500 di Barcellona, in programma dal 13 al 19 aprile, dove difende la finale dello scorso anno persa contro Holger Rune. Vincendo in Catalogna, “Carlitos” tornerebbe avanti di 10 punti.

Nel Principato ha risuonato l’inno italiano, simbolo di un movimento che trova nel fuoriclasse altoatesino un leader credibile e continuo. La rivalità tra Sinner e Alcaraz si prepara ora a vivere nuove, decisive puntate sulla terra di Madrid, Roma e soprattutto al Roland Garros, dove sarà in palio il titolo più prestigioso del circuito sul rosso.

Il successo monegasco non è soltanto un traguardo statistico, ma un passaggio di consegne tecnico: la capacità di vincere grandi titoli sulla terra consolida Sinner come campione completo, competitivo su tutte le superfici e punto di riferimento per il tennis mondiale e italiano.

FAQ

Quanti Masters 1000 ha vinto complessivamente Jannik Sinner?

Attualmente Jannik Sinner ha vinto otto titoli in tornei “1000”, inclusi Indian Wells, Miami e il recente trionfo a Montecarlo sulla terra battuta.

Di quanti punti Sinner è avanti su Alcaraz nel ranking ATP?

In questo momento Jannik Sinner precede Carlos Alcaraz di 160 punti nella classifica ATP, un margine però potenzialmente ribaltabile già con il torneo di Barcellona.

Cosa serve ad Alcaraz per tornare numero 1 dopo Montecarlo?

Per tornare numero 1, Carlos Alcaraz deve vincere l’ATP 500 di Barcellona: supererebbe Jannik Sinner e lo scavalcherebbe di 10 punti nel ranking ATP.

Perché la vittoria di Sinner a Montecarlo è considerata storica?

La vittoria è storica perché completa la tripletta Indian Wells–Miami–Montecarlo, impresa centrata prima solo da Novak Djokovic nel 2015, e sancisce il definitivo salto di qualità di Sinner sulla terra.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia su Sinner e Montecarlo?

Questa notizia è stata elaborata a partire da informazioni provenienti congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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