Home / SPETTACOLI & CINEMA / Raffaella Fico svela aborto spontaneo e rottura con Armando Izzo

Raffaella Fico, lutto e separazione: cosa è successo e perché

Raffaella Fico, 37 anni, ha raccontato a Verissimo il periodo più drammatico della sua vita, segnato da un aborto spontaneo al quinto mese di gravidanza e dalla successiva rottura con il compagno, il calciatore Armando Izzo.

La showgirl, che viveva con Izzo e stava progettando una nuova famiglia, ha descritto l’allontanamento del compagno come *“un fulmine a ciel sereno”*, sottolineando di non aver ancora elaborato il lutto per la perdita del bambino.

Nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, Fico ha spiegato che Izzo ha deciso di lasciare la casa dopo l’aborto, chiedendo tempo per sé e motivando la separazione solo con il bisogno di stare da solo, mentre lei ha dichiarato di essere ancora innamorata.

In sintesi:

Aborto spontaneo al quinto mese e travaglio di cinque ore per Raffaella Fico .

. Dopo il lutto, il compagno Armando Izzo lascia casa e chiede tempo per sé.

lascia casa e chiede tempo per sé. La showgirl non ha ancora elaborato il dolore per la perdita del bambino.

Fico rispetta la scelta di Izzo ma si dichiara ancora innamorata.

Dal parto anticipato alla rottura con Izzo: il racconto a Verissimo

Già a gennaio, sempre a Verissimo, Raffaella Fico aveva condiviso i dettagli della perdita del bambino, spiegando che le acque si erano rotte prematuramente e che aveva affrontato *“un vero parto con cinque ore di travaglio”*.

Un’esperienza fisicamente e psicologicamente invasiva, spesso sottovalutata nel dibattito pubblico, che la showgirl ha scelto di raccontare in tv per dare voce a molte donne che vivono lutti simili nel silenzio.

Nell’ultima intervista, Fico ha ripercorso il momento in cui, dopo l’aborto spontaneo, il compagno Armando Izzo ha deciso di allontanarsi: *“Lui ha deciso di andare via improvvisamente. Vivevamo insieme e stavamo costruendo una famiglia”*.

La showgirl ha ricordato come il calciatore abbia lasciato la casa per *“prendersi un momento per se stesso”*, senza fornire spiegazioni approfondite oltre al bisogno di stare da solo, lasciandola sorpresa e ferita.

Raffaella Fico ha ammesso di non aver ancora compreso pienamente la decisione di Izzo: *“Non ci ho capito niente, ancora adesso non ho elaborato il lutto per la perdita del bambino”*.

Pur sottolineando di rispettare la scelta dell’ex compagno, ha evidenziato come il dolore per la separazione si sommi a quello per la gravidanza interrotta, creando una doppia frattura emotiva.

La showgirl ha ribadito in modo netto i propri sentimenti: è ancora innamorata del calciatore, mentre continua a interrogarsi sulle ragioni reali dell’allontanamento improvviso, sintetizzate in una sola frase ricevuta da Izzo: *“Mi ha detto solo che aveva bisogno di stare da solo”*.

Il dopo: lutto non elaborato e nuove consapevolezze personali

Nel suo racconto, Raffaella Fico restituisce l’immagine di una maternità interrotta che lascia segni profondi e duraturi, ben oltre l’evento clinico.

La mancata elaborazione del lutto, da lei stessa ammessa, evidenzia quanto l’aborto spontaneo tardo sia spesso un trauma paragonabile, per intensità emotiva, a una perdita perinatale.

La rottura con Armando Izzo, maturata proprio nel momento di massima fragilità, apre interrogativi sul ruolo del partner nei percorsi di lutto e sulle difficoltà di alcune coppie nel reggere l’impatto psicologico di eventi così estremi.

Per Fico, questa esposizione pubblica segna anche un passaggio di consapevolezza: trasformare un dolore privato in testimonianza può diventare il primo passo verso una possibile ricostruzione personale e professionale, sotto lo sguardo attento del pubblico televisivo e dei social.

FAQ

Chi è il compagno da cui si è separata Raffaella Fico?

Si è separata dal calciatore Armando Izzo, con cui conviveva e stava costruendo un progetto di famiglia stabile.

A che mese di gravidanza ha avuto l’aborto spontaneo Raffaella Fico?

L’aborto spontaneo è avvenuto al quinto mese di gravidanza, con un travaglio vero e proprio durato circa cinque ore.

Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati dopo o prima dell’aborto?

Si sono lasciati dopo l’aborto spontaneo: Izzo ha lasciato la casa chiedendo tempo per sé e allontanandosi.

Raffaella Fico ha superato il lutto per la perdita del bambino?

No, la showgirl ha dichiarato esplicitamente di non aver ancora elaborato il lutto e di essere tuttora provata.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia su Raffaella Fico?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.