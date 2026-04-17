Home / SPETTACOLI & CINEMA / Francesca Fagnani travolta dalle critiche per l’intervista a Chiofalo Rai

Fabio Canino critica l’intervista di Francesca Fagnani a Francesco Chiofalo

Chi è finito al centro del dibattito televisivo? Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, e l’influencer Francesco Chiofalo. Cosa è accaduto? Le reazioni ironiche della giornalista durante l’intervista, andata in onda martedì su Rai2, hanno suscitato le critiche del giudice di Ballando con le Stelle, Fabio Canino. Dove è esplosa la polemica? A La Vita in Diretta, su Rai1. Quando? Il 15 aprile. Perché se ne parla? Canino ha accusato la Fagnani di porsi come “più brava” dell’ospite, aprendo un confronto sul confine tra satira, empatia e rispetto negli show d’intervista televisivi.

In sintesi:

Fabio Canino critica l’atteggiamento di Francesca Fagnani nell’intervista a Francesco Chiofalo .

critica l’atteggiamento di nell’intervista a . Il giudice di Ballando contesta il conduttore “più figo” dell’intervistato.

contesta il conduttore “più figo” dell’intervistato. Alberto Matano difende Fagnani, parlando di empatia e confronto con gli autori.

difende Fagnani, parlando di empatia e confronto con gli autori. Il caso rilancia il dibattito sul linguaggio televisivo di Belve.

L’intervista a Francesco Chiofalo, noto come “Lenticchio”, ex volto di Temptation Island e influencer con quasi due milioni di follower, è stata costruita nel tipico stile di Belve: ritmo serrato, domande dirette, ironia costante.

Nel corso della puntata, le risposte “curiose” di Chiofalo hanno spesso provocato il sorriso di Fagnani, che ha giocato sull’effetto straniante tra il registro serio del programma e il linguaggio più spontaneo del suo ospite.

Proprio questo registro comico, però, ha spinto Fabio Canino a intervenire criticamente in un altro contenitore di punta di Rai1, evidenziando un possibile scollamento tra conduttrice e intervistato.

Le critiche di Fabio Canino e la difesa di Alberto Matano

A La Vita in Diretta, Fabio Canino ha spiegato che l’intervista a Francesco Chiofalo “non gli ha fatto ridere”, pur dichiarando di apprezzare in generale Belve e di riconoscere il valore del lavoro di Francesca Fagnani.

Canino ha ricordato di aver praticato, a Cronache Marziane, il modello del conduttore che “fa il figo più dell’intervistato”, definendolo però accettabile solo quando l’ospite è consapevole e gioca apertamente con quella cornice ironica.

Secondo il giudice di Ballando con le Stelle, nel caso di Chiofalo il montaggio avrebbe accentuato una distanza: “Sembrava quasi che lei guardasse continuamente gli autori come a dire: ‘ma io sono diversa, io sono più figa, io ho studiato’”. Una percezione che, a suo avviso, avrebbe spostato il baricentro dal racconto dell’ospite all’autoaffermazione della conduttrice.

Alberto Matano, padrone di casa de La Vita in Diretta, è intervenuto in difesa della collega. Ha spiegato che anche lui guarda spesso gli autori per confrontarsi in diretta e che quella dinamica fa parte del linguaggio televisivo contemporaneo, basato su un dialogo costante tra studio e regia.

Matano ha insistito nel sottolineare la presenza di empatia tra Fagnani e Chiofalo, leggendo il sorriso della giornalista come segnale di complicità, non di superiorità. Canino, però, ha rimarcato che la differenza starebbe nel modo in cui queste interazioni vengono montate e restituite al pubblico.

Le domande aperte sul linguaggio di Belve e le future ricadute

La polemica su Francesca Fagnani e Francesco Chiofalo va oltre il singolo scambio di battute. Interroga il modello stesso di talk aggressivo-ironico che domina oggi le prime serate, dove l’intrattenimento si intreccia continuamente alla ricerca di momenti “virali” adatti ai social.

Le osservazioni di Fabio Canino riportano al centro un tema cruciale: fino a che punto è legittimo spingere sull’ironia quando l’ospite ha un profilo più fragile, meno abituato alla pressione mediatica rispetto a politici o grandi star? Il format di Belve, che vive di sbilanciamenti e di reazioni imprevedibili, potrebbe essere chiamato a un equilibrio più esplicito tra cifra autoriale della conduttrice e tutela dell’intervistato.

Nei prossimi mesi, la discussione innescata a La Vita in Diretta potrebbe incidere sia sulla percezione pubblica di Fagnani, sia sulla scrittura delle future puntate di Belve, sempre più osservate da pubblico, social e addetti ai lavori.

FAQ

Chi è Francesco Chiofalo e perché era ospite a Belve?

Francesco Chiofalo è un influencer ed ex protagonista di Temptation Island, invitato a Belve per raccontare percorso televisivo, vita privata e trasformazioni mediatiche.

Cosa ha criticato esattamente Fabio Canino dell’intervista di Belve?

Fabio Canino ha criticato la sensazione che Francesca Fagnani apparisse “più figa” dell’ospite, usando ironia percepita come poco paritaria verso Chiofalo.

Come ha difeso Alberto Matano il comportamento di Francesca Fagnani?

Alberto Matano ha difeso Fagnani sostenendo che gli sguardi agli autori siano normali, strumenti di coordinamento editoriale, e ha letto il sorriso come segno di empatia verso Chiofalo.

Perché il montaggio dell’intervista è diventato un punto centrale?

Il montaggio è centrale perché, secondo Canino, enfatizza la distanza tra conduttrice e ospite, rafforzando l’immagine di superiorità culturale di Fagnani rispetto a Chiofalo.

Quali sono le fonti originali rielaborate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.