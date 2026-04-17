Home / SPETTACOLI & CINEMA / Cristiano Malgioglio rompe il silenzio e replica duramente ad Amanda Lear

Amanda Lear critica Malgioglio a Belve: amicizia in crisi

Chi: Amanda Lear e Cristiano Malgioglio, legati da una lunga collaborazione artistica e amicizia.

Che cosa: dichiarazioni pungenti di Lear sul carattere “invadente” di Malgioglio e sul significato di celebri brani.

Dove: nello studio di Belve, programma televisivo d’intervista, e sulle pagine del settimanale Oggi.

Quando: le dichiarazioni sono state rese nell’ultima puntata registrata e riprese oggi da Oggi.

Perché: le parole di Lear hanno ferito Malgioglio, che parla di tradimento pubblico dell’amicizia.

In sintesi:

Amanda Lear definisce Cristiano Malgioglio “invadente” e “tipo strano” durante Belve.

Lear rivela di non aver colto il riferimento alla masturbazione in Ho fatto l’amore con me .

. Secondo Oggi, Malgioglio si sente tradito: “Non mi aspettavo che tradisse la nostra amicizia”.

L’amicizia artistica storica tra i due appare oggi seriamente incrinata.

Dichiarazioni a Belve e reazione di Malgioglio

Nel corso dell’intervista a Belve, Amanda Lear ha descritto Cristiano Malgioglio come *“un tipo strano, ogni tanto si mette lì e comincia a parlare, parlare, parlare”*, sottolineando una personalità che ha definito *“invadente”*. Lear è poi tornata sui brani che Malgioglio ha scritto per lei, tra cui il celebre Cocktail d’amore e, soprattutto, Ho fatto l’amore con me.

A proposito di quest’ultimo, la cantante ha ammesso di non averne compreso inizialmente il sottotesto: *“Non avevo capito che parlasse di masturbazione. Credevo parlasse d’amore, invece c’era questo doppio senso scandaloso”*. Parole che, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, avrebbero profondamente colpito Malgioglio, più per il tono generale dell’intervista che per il singolo aneddoto sul testo del brano.

Il magazine, con un retroscena firmato da Alberto Dandolo, riferisce che l’autore non avrebbe gradito affatto l’esposizione pubblica del loro rapporto.

Un rapporto artistico storico messo sotto stress

Secondo Oggi, Cristiano Malgioglio avrebbe commentato amaramente le parole di Amanda Lear: *“Non mi aspettavo che tradisse la nostra amicizia pubblicamente”*. Una frase che fotografa il livello di tensione tra due protagonisti della musica e della televisione italiana, legati da anni di collaborazioni e di reciproca visibilità mediatica.

L’episodio riaccende il tema, sempre più centrale nello spettacolo contemporaneo, del confine tra confessione televisiva, intrattenimento aggressivo e tutela dei rapporti personali. L’immagine pubblica di artisti come Lear e Malgioglio si costruisce infatti anche attraverso narrazioni spigolose, che enfatizzano contraddizioni e conflitti.

Resta ora da capire se queste dichiarazioni apriranno un chiarimento privato o un ulteriore scambio di repliche e controrepliche, alimentando un caso mediatico intorno a una delle amicizie artistiche più riconoscibili del panorama italiano.

FAQ

Cosa ha detto Amanda Lear su Cristiano Malgioglio a Belve?

Ha definito Cristiano Malgioglio *“un tipo strano”* con personalità *“invadente”*, raccontando aneddoti sui testi dei brani scritti per lei.

Perché Ho fatto l’amore con me ha creato imbarazzo?

Perché Amanda Lear ha ammesso di non aver capito subito che il testo alludeva alla masturbazione, scoprendone solo dopo il doppio senso.

Come ha reagito Cristiano Malgioglio alle parole di Amanda Lear?

Avrebbe reagito negativamente, dichiarando di non aspettarsi *“che tradisse la nostra amicizia pubblicamente”*, secondo quanto riferito dal settimanale Oggi.

L’amicizia tra Amanda Lear e Malgioglio è finita?

Al momento risulta soltanto fortemente incrinata; non esistono dichiarazioni ufficiali di rottura definitiva da parte dei diretti interessati.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.