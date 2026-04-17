michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Cristiano Malgioglio rompe il silenzio e replica duramente ad Amanda Lear

Cristiano Malgioglio rompe il silenzio e replica duramente ad Amanda Lear

Amanda Lear critica Malgioglio a Belve: amicizia in crisi

Chi: Amanda Lear e Cristiano Malgioglio, legati da una lunga collaborazione artistica e amicizia.
Che cosa: dichiarazioni pungenti di Lear sul carattere “invadente” di Malgioglio e sul significato di celebri brani.
Dove: nello studio di Belve, programma televisivo d’intervista, e sulle pagine del settimanale Oggi.
Quando: le dichiarazioni sono state rese nell’ultima puntata registrata e riprese oggi da Oggi.
Perché: le parole di Lear hanno ferito Malgioglio, che parla di tradimento pubblico dell’amicizia.

In sintesi:

  • Amanda Lear definisce Cristiano Malgioglio “invadente” e “tipo strano” durante Belve.
  • Lear rivela di non aver colto il riferimento alla masturbazione in Ho fatto l’amore con me.
  • Secondo Oggi, Malgioglio si sente tradito: “Non mi aspettavo che tradisse la nostra amicizia”.
  • L’amicizia artistica storica tra i due appare oggi seriamente incrinata.

Dichiarazioni a Belve e reazione di Malgioglio

Nel corso dell’intervista a Belve, Amanda Lear ha descritto Cristiano Malgioglio come *“un tipo strano, ogni tanto si mette lì e comincia a parlare, parlare, parlare”*, sottolineando una personalità che ha definito *“invadente”*. Lear è poi tornata sui brani che Malgioglio ha scritto per lei, tra cui il celebre Cocktail d’amore e, soprattutto, Ho fatto l’amore con me.

A proposito di quest’ultimo, la cantante ha ammesso di non averne compreso inizialmente il sottotesto: *“Non avevo capito che parlasse di masturbazione. Credevo parlasse d’amore, invece c’era questo doppio senso scandaloso”*. Parole che, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, avrebbero profondamente colpito Malgioglio, più per il tono generale dell’intervista che per il singolo aneddoto sul testo del brano.

Il magazine, con un retroscena firmato da Alberto Dandolo, riferisce che l’autore non avrebbe gradito affatto l’esposizione pubblica del loro rapporto.

Un rapporto artistico storico messo sotto stress

Secondo Oggi, Cristiano Malgioglio avrebbe commentato amaramente le parole di Amanda Lear: *“Non mi aspettavo che tradisse la nostra amicizia pubblicamente”*. Una frase che fotografa il livello di tensione tra due protagonisti della musica e della televisione italiana, legati da anni di collaborazioni e di reciproca visibilità mediatica.

L’episodio riaccende il tema, sempre più centrale nello spettacolo contemporaneo, del confine tra confessione televisiva, intrattenimento aggressivo e tutela dei rapporti personali. L’immagine pubblica di artisti come Lear e Malgioglio si costruisce infatti anche attraverso narrazioni spigolose, che enfatizzano contraddizioni e conflitti.

Resta ora da capire se queste dichiarazioni apriranno un chiarimento privato o un ulteriore scambio di repliche e controrepliche, alimentando un caso mediatico intorno a una delle amicizie artistiche più riconoscibili del panorama italiano.

FAQ

Cosa ha detto Amanda Lear su Cristiano Malgioglio a Belve?

Ha definito Cristiano Malgioglio *“un tipo strano”* con personalità *“invadente”*, raccontando aneddoti sui testi dei brani scritti per lei.

Perché Ho fatto l’amore con me ha creato imbarazzo?

Perché Amanda Lear ha ammesso di non aver capito subito che il testo alludeva alla masturbazione, scoprendone solo dopo il doppio senso.

Come ha reagito Cristiano Malgioglio alle parole di Amanda Lear?

Avrebbe reagito negativamente, dichiarando di non aspettarsi *“che tradisse la nostra amicizia pubblicamente”*, secondo quanto riferito dal settimanale Oggi.

L’amicizia tra Amanda Lear e Malgioglio è finita?

Al momento risulta soltanto fortemente incrinata; non esistono dichiarazioni ufficiali di rottura definitiva da parte dei diretti interessati.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache