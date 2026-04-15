Milly Carlucci diventa nonna e racconta la gravidanza di Angelica Donati

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Milly Carlucci verso la nonnità: gravidanza per la figlia Angelica

La conduttrice di Rai 1 Milly Carlucci si prepara a un nuovo capitolo familiare. Secondo quanto anticipato dal settimanale “DiPiùTv”, la figlia Angelica Donati, manager nel settore immobiliare, sarebbe al settimo mese di gravidanza, con parto previsto per giugno 2026.

La notizia arriva da Roma e riguarda anche il marito di Angelica, Fabio Borghese, con cui si è sposata nel 2024. Per Milly, che in passato aveva confidato il desiderio di diventare nonna, si tratterebbe del primo nipote.

L’evento, strettamente privato, riporta sotto i riflettori una famiglia tradizionalmente riservata, composta anche dal marito di Milly, Angelo Donati, e dal figlio Patrick.

In sintesi:

Angelica Donati , figlia di Milly Carlucci , sarebbe incinta di sette mesi.

, figlia di , sarebbe incinta di sette mesi. Il parto sarebbe previsto per giugno 2026, come riporta DiPiùTv .

. Angelica aspetterebbe un figlio dal marito Fabio Borghese , sposato nel 2024.

, sposato nel 2024. Per Milly Carlucci sarebbe il primo nipote, dopo anni di riservatezza.

La nuova fase privata per Milly Carlucci e la sua famiglia

La possibilità che Milly Carlucci diventi nonna segna un passaggio simbolico per una delle figure storiche della televisione italiana. In più occasioni la conduttrice aveva ammesso, con misura, di sperare in un nipote, evitando però pressioni pubbliche sulla figlia Angelica Donati.

Angelica, professionista affermata nel real estate, mantiene da sempre un profilo istituzionale e poco esposto rispetto alla notorietà della madre. Il matrimonio con Fabio Borghese, celebrato nel 2024, aveva già attirato l’attenzione mediatica per il connubio tra una famiglia dello spettacolo e un cognome di lunga tradizione.

Accanto a Milly, come da oltre quarant’anni, c’è il marito Angelo Donati, figura centrale ma volutamente defilata, e il figlio Patrick. La possibile nascita del primo nipote rafforza l’immagine di una famiglia solida, che sceglie di condividere solo l’essenziale, cercando un equilibrio tra notorietà e tutela della vita privata.

Un lieto evento che rafforza immagine privata e pubblica

L’eventuale arrivo del nipote, previsto per giugno 2026, potrebbe incidere anche sull’agenda professionale di Milly Carlucci, storicamente molto rigorosa nella gestione dei propri impegni televisivi.

Pur nel massimo riserbo, la notizia contribuisce a umanizzare ulteriormente il volto di una conduttrice spesso percepita come rigorosa, mostrando la dimensione di madre e, presto, forse nonna.

Se confermato, il lieto evento consoliderebbe la narrativa di una famiglia capace di restare coesa e discreta nonostante la lunga esposizione mediatica di Milly, mantenendo chiara la linea di confine tra palcoscenico e affetti.

FAQ

Chi è Angelica Donati e di cosa si occupa professionalmente?

Angelica Donati è la figlia di Milly Carlucci ed è una manager attiva nel settore immobiliare, con incarichi di rilievo nel real estate.

Quando è previsto il parto della figlia di Milly Carlucci?

Il parto sarebbe previsto per giugno 2026. L’informazione è stata riportata dal settimanale “DiPiùTv”, che indica Angelica al settimo mese.

Chi è il marito di Angelica Donati e quando si sono sposati?

Il marito è Fabio Borghese. La coppia si è sposata nel 2024, con una cerimonia che ha richiamato l’attenzione dei media nazionali.

Milly Carlucci aveva già parlato del desiderio di diventare nonna?

Sì, in passato Milly Carlucci aveva accennato al desiderio di diventare nonna, sempre con grande discrezione e rispetto delle scelte della figlia.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata la notizia sulla famiglia Carlucci?

La notizia è stata elaborata dalla nostra Redazione a partire da informazioni congiunte provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.