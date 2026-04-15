Home / SPETTACOLI & CINEMA / Luca Laurenti protagonista ad Amici, anticipazioni sulla quinta puntata serale

Luca Laurenti ospite al Serale di Amici 25: cosa vedremo

Chi: il co-conduttore Mediaset Luca Laurenti, volto storico accanto a Paolo Bonolis.

Cosa: sarà il primo ospite confermato della quinta puntata del Serale di Amici 25.

Dove: nello studio del talent di Maria De Filippi, in onda su Canale 5.

Quando: la puntata andrà in onda sabato 18 aprile 2026 in prima serata, dopo la registrazione prevista per giovedì 16 aprile.

Perché: la presenza di Laurenti rafforza l’appeal televisivo del Serale, inserendosi nel gioco Password e nel racconto della competizione dopo l’eliminazione di Caterina Lumina.

In sintesi:

Luca Laurenti è il primo ospite annunciato della quinta puntata del Serale di Amici 25.

è il primo ospite annunciato della quinta puntata del Serale di Amici 25. L’episodio sarà registrato il 16 aprile e trasmesso sabato 18 aprile su Canale 5.

Laurenti parteciperà al gioco Password, guidato da Alessandro Cattelan , tra le sfide dei ragazzi.

, tra le sfide dei ragazzi. Dopo l’uscita di Caterina Lumina, la gara entra nella fase decisiva per l’accesso alla finale.

Serale di Amici 25: situazione in gara e ruolo di Laurenti

Il Serale di Amici 25 sta entrando nel cuore della competizione: la quarta puntata si è chiusa con l’eliminazione di Caterina Lumina, uscita al ballottaggio contro Alex e Alessio della squadra Rudy Zerbi – Alessandra Celentano.

Alla quinta puntata arrivano ancora in gara, per il team Zerbi–Celentano, Elena, Emiliano, Riccardo, Alex e Nicola. Nella squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini troviamo Angie, Lorenzo e nuovamente Alex indicato tra i protagonisti. Per il team Anna Pettinelli – Emanuel Lo restano in corsa Alessio, Kiara e Gard.

In questo contesto arriva l’ospitata di Luca Laurenti, tornato nel frattempo alla co-conduzione di Avanti un altro per la sedicesima edizione. Nel Serale non sarà una semplice comparsa: come gli ospiti precedenti, prenderà parte al gioco Password guidato da Alessandro Cattelan, intermezzo leggero che spezza la tensione tra sfide, giudizi e confronti tra professori, contribuendo alla continuità di linguaggio tra i diversi show di Canale 5.

Cosa aspettarsi dalla quinta puntata e possibili sviluppi futuri

La presenza di Luca Laurenti suggerisce una puntata costruita su un equilibrio fra competizione e intrattenimento comico-musicale, terreno naturale per un artista abituato all’improvvisazione.

Con l’avvicinarsi delle ultime puntate, ogni esibizione dei concorrenti di Amici 25 peserà sulla corsa verso la finale, mentre i segmenti come Password diventeranno sempre più strategici per mantenere alta la fidelizzazione del pubblico di Canale 5 e la visibilità social del formato.

FAQ

Quando va in onda la quinta puntata del Serale di Amici 25?

La quinta puntata del Serale di Amici 25 andrà in onda sabato 18 aprile 2026 in prima serata su Canale 5.

Che ruolo avrà Luca Laurenti nella puntata di Amici 25?

Luca Laurenti parteciperà come ospite speciale, inserito nel gioco Password condotto da Alessandro Cattelan, offrendo momenti di leggerezza tra le sfide.

Chi sono gli allievi ancora in gara al Serale di Amici 25?

Sono ancora in gara Elena, Emiliano, Riccardo, Alex, Nicola, Angie, Lorenzo, Alessio, Kiara e Gard nei rispettivi team.

Qual è stato l’ultimo eliminato prima della quinta puntata di Amici 25?

L’ultima eliminata prima della quinta puntata del Serale è stata la cantante Caterina Lumina, uscita al ballottaggio contro Alex e Alessio.

Quali sono le fonti utilizzate per le notizie su Amici 25?

Le informazioni sono state elaborate congiuntamente dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, poi rielaborate dalla nostra Redazione.