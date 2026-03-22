Home / SPETTACOLI & CINEMA / Giorgia Soleri smentisce gravidanza e rivela la sua reale malattia

Giorgia Soleri chiarisce: “Non sono incinta, ho l’endometriosi”

ROMA – L’influencer Giorgia Soleri, 28 anni, ha pubblicato sui social un video per rispondere alle domande insistenti dei follower su una presunta gravidanza. Il filmato, diffuso su Instagram il 22 marzo, mostra il suo addome visibilmente gonfio. Soleri spiega che non si tratta di maternità, ma di endometriosi, patologia cronica che colpisce milioni di donne nel mondo e che può essere altamente invalidante. Il suo obiettivo è correggere l’errata associazione tra “pancia” e gravidanza, sensibilizzando sull’endobelly, uno dei sintomi più dolorosi e fraintesi della malattia. La creator, da anni attiva sul tema del dolore pelvico cronico, invita a riflettere sull’impatto delle domande sulla fertilità e sul corpo femminile, soprattutto per chi è in cura e convive con il rischio di infertilità.

In sintesi:

Giorgia Soleri smentisce la gravidanza e rivendica la sua condizione di donna malata di endometriosi.

smentisce la gravidanza e rivendica la sua condizione di donna malata di endometriosi. L’“endobelly” è un gonfiore addominale legato all’endometriosi, spesso confuso con una gravidanza.

La malattia può causare infertilità o sub-fertilità fino al 40-50% dei casi.

Soleri denuncia la pressione sociale sul corpo femminile, anche quando è segnato dalla malattia.

Che cos’è l’endobelly e perché le domande feriscono

Nel video su Instagram, Giorgia Soleri mostra la sua pancia gonfia e la definisce chiaramente: *“Quella pancia gonfia che vedete ripresa e che ai più rimanda a un’immaginario legato alla maternità, per tante di noi si chiama ‘endobelly’”*.

L’endobelly è un gonfiore addominale marcato, spesso doloroso, legato all’endometriosi: è uno dei sintomi più frequenti e invalidanti della patologia, ancora oggi sottodiagnosticata e spesso minimizzata.

Soleri ricorda che l’endometriosi può determinare infertilità o sub-fertilità nel 40-50% delle pazienti. *“Se fossi alla ricerca di una gravidanza che non arriva, certe domande avrebbero potuto spezzarmi”*, scrive, evidenziando l’impatto psicologico di commenti solo in apparenza innocui.

L’influencer sottolinea inoltre come la malattia e le terapie ormonali modifichino il corpo, lasciando a chi ne soffre un margine di controllo minimo. A questo si aggiunge il “costante sguardo esterno che mi giudica”, che pretende dalle donne di apparire sempre conformi agli standard di bellezza, anche da malate.

Corpo, malattia e pressione sociale: il messaggio politico di Soleri

Il racconto pubblico di Giorgia Soleri va oltre la cronaca personale e assume una valenza politica e culturale. Denunciando l’equazione automatica tra pancia e gravidanza, l’influencer mette in discussione lo stereotipo che lega il corpo femminile quasi esclusivamente alla maternità.

Il suo intervento contribuisce a dare visibilità all’endometriosi, patologia cronica ancora poco compresa, che richiede diagnosi tempestive, centri specializzati e tutele sociali adeguate.

La testimonianza di Soleri apre anche un fronte di riflessione sul linguaggio online: domande apparentemente “curiose” sulla fertilità possono essere devastanti per chi affronta visite, interventi e terapie. Trasformare quell’“endobelly” da oggetto di gossip in strumento di consapevolezza potrebbe favorire un cambiamento nel modo in cui si parla di salute riproduttiva e dolore femminile, tema destinato a restare centrale nel dibattito pubblico.

FAQ

Che cos’è l’endobelly legato all’endometriosi?

L’endobelly è un gonfiore addominale marcato e spesso doloroso, tipico dell’endometriosi, che può variare nell’arco della giornata e del ciclo mestruale.

Qual è il legame tra endometriosi e infertilità?

L’endometriosi è frequentemente associata a difficoltà riproduttive: le stime indicano infertilità o sub-fertilità nel 40-50% delle pazienti con diagnosi.

Come riconoscere i sintomi più comuni dell’endometriosi?

I sintomi includono forti dolori mestruali, dolore pelvico cronico, rapporti dolorosi, affaticamento e disturbi intestinali; la diagnosi richiede sempre valutazione specialistica ginecologica.

Perché le domande sulla gravidanza possono essere dannose?

Lo sono perché toccano direttamente fertilità, progetti di vita e percorsi medici complessi, rischiando di riaprire ferite psicologiche e sensi di inadeguatezza.

Qual è la fonte delle informazioni riportate nell’articolo?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.