Feste di San Bernardino tra concerti sold-out, Winter Village, sci e specialità gastronomiche uniche

concerti sold-out e programma musicale

San Bernardino si conferma meta di riferimento per gli eventi musicali durante le festività invernali, grazie a un calendario di concerti che ha fatto registrare il tutto esaurito in tempi brevissimi. Il cuore pulsante della stagione è la Raiffeisen Alpine Lounge, dove si alternano artisti di rilievo nazionale e internazionale, assicurando qualità e varietà al pubblico. Per garantire un’esperienza confortevole e ordinata, l’accesso ai live avviene tramite un sistema di prenotazione di ingressi gratuiti, con posti limitati.

Il programma si sviluppa secondo un calendario capace di spaziare tra generi e target diversi: il 27 dicembre si aprono le danze con i 77 Bombay Street – Duo, accompagnati dall’intensa apertura di Julie Meletta. Il 28 dicembre è dedicato alle famiglie e ai più piccoli, con le affascinanti performance di divulgazione scientifica della Professora Bummbastic. Il 29 dicembre vede protagonisti i Gemelli Diversi insieme ai Duke Fisher Heritage Singers, che portano il gospel americano nella suggestiva cornice della Chiesa Rotonda. Sebalter e i Golden Vultures si esibiscono il 30 dicembre, mentre nel nuovo anno il 3 gennaio i riflettori saranno puntati su The Kolors con l’apertura effettuata da Kashmere. Infine, a chiudere il ciclo nella serata del 5 gennaio è Paolo Meneguzzi con la sua Pop Music School, a testimonianza della diversificazione del cartellone e dell’attrattiva trasversale rivolta a più generazioni.

La domanda di partecipazione è stata particolarmente elevata: i biglietti gratuiti per il concerto di The Kolors sono andati esauriti in pochi giorni, tanto da attivare una lista d’attesa che continua a ricevere adesioni. Il successo dell’intera programmazione rappresenta un chiaro indicatore della crescente popolarità di San Bernardino, non solo come comprensorio sciistico, ma come polo culturale e di intrattenimento nel periodo delle Feste.

attività invernali e sport sulla neve

San Bernardino offre un ventaglio completo di attività invernali che soddisfano tanto gli amanti dello sport quanto chi cerca esperienze rilassanti immersi nella natura. Il comprensorio sciistico è dotato di piste ben attrezzate e vari livelli di difficoltà, ideali per professionisti e principianti. Sci alpino, snowboard e sci di fondo sono praticabili su tracciati curati e panoramici, accompagnati da impianti moderni che garantiscono efficienza e comfort.

Oltre alle piste, la località propone escursioni guidate con racchette da neve e percorsi dedicati a slittini, permettendo così di vivere la montagna anche a ritmo più lento e in sicurezza. Il clima rigido ma salubre, unito a un ambiente naturale incontaminato, rende ogni esperienza outdoor unica e stimolante. L’offerta sportiva è completata da scuole di sci e noleggi attrezzatura, assicurando supporto e consigli professionali per ogni tipo di esigenza.

Queste attività contribuiscono a consolidare San Bernardino non solo come destinazione per gli amanti dello sport invernale, ma anche come luogo ideale per un soggiorno dinamico e rigenerante durante le festività, con attenzione costante alla qualità dei servizi e alla sicurezza degli ospiti.

gastronomia e atmosfere festive al Winter Village

Winter Village di San Bernardino si distingue per un’offerta gastronomica in perfetta sintonia con le atmosfere natalizie, caratterizzata da stand e punti ristoro che propongono specialità locali e internazionali. Questa cornice festiva crea un ambiente accogliente dove i visitatori possono degustare piatti tipici della tradizione alpina, abbinati a vini selezionati e bevande calde, elementi essenziali per vivere appieno il clima invernale e conviviale.

La proposta enogastronomica è progettata per soddisfare un pubblico ampio e variegato, offrendo sia prodotti artigianali di alta qualità che piatti tipici della cucina tirolese, con un’attenzione particolare alla materia prima e alla sostenibilità. Il Winter Village si anima così di profumi e sapori che accompagnano le serate, mentre luci e decorazioni creano un’atmosfera suggestiva, capace di valorizzare ogni momento del percorso gastronomico.

Le occasioni di ristoro sono integrate da eventi collaterali che enfatizzano il valore sociale e culturale della convivialità, consolidando San Bernardino come meta privilegiata per chi desidera coniugare sport, musica e cucina in un’esperienza di festa completa e raffinata.