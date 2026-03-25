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Fastweb Vodafone interrompono l’intesa con Inwit e avviano un duro contenzioso sulle torri di rete

Fastweb Vodafone interrompono l’intesa con Inwit e avviano un duro contenzioso sulle torri di rete

Fastweb, Vodafone e Tim sfidano Inwit sui contratti delle torri mobili

Il fronte delle telecomunicazioni italiane entra in una nuova fase di tensione: Fastweb + Vodafone hanno notificato la disdetta del Master Service Agreement (Msa) con Inwit, mentre Tim si prepara a una mossa analoga entro fine mese.
Al centro dello scontro, che riguarda migliaia di torri su tutto il territorio italiano, ci sono i costi dei servizi di ospitalità e soprattutto la durata effettiva dei contratti, con interpretazioni divergenti tra operatori e tower company.
La rottura arriva in un momento cruciale per gli investimenti in rete e 5G e si intreccia con il progetto congiunto Tim–Fastweb + Vodafone per la costruzione di fino a 6mila nuove torri, rimettendo in discussione gli equilibri industriali e la forza contrattuale di Inwit.

In sintesi:

  • Fastweb + Vodafone disdicono l’Msa con Inwit, contestando costi e condizioni economiche.
  • Inwit rivendica la validità dei contratti fino al 2038 e prepara una difesa legale.
  • Tim valuta un’uscita analoga, mentre nasce il progetto per 6mila nuove torri.
  • L’incertezza pesa sui ricavi futuri di Inwit e sul dossier Ardian–Brookfield.

Costi, durata dei contratti e ritorno delle telco sulle infrastrutture

Secondo la controllata di Swisscom, i «costi dei servizi di Inwit non risultano in linea con i benchmark di mercato» e la tower company avrebbe mostrato una «mancata disponibilità ad avviare un confronto formale volto al loro allineamento».
Per Fastweb + Vodafone, canoni troppo elevati assorbono risorse che potrebbero essere destinate a copertura, capacità di rete e sviluppo del 5G. Per Inwit, invece, gli Msa sono contratti di lungo periodo, strutturati su ricavi prevedibili a fronte di consistenti investimenti upfront.

Il nodo centrale è temporale: Inwit sostiene che gli accordi, anche alla luce del change of control del 2022, si estendano fino al 2038 (schema 8+8 anni prolungato), mentre Tim e Swisscom collocano le finestre di revisione rispettivamente al 2030 e al 2028. In mezzo, si prospettano anni di transizione, negoziati sulla migrazione dei siti e una competizione che si lega alla nuova alleanza Tim–Fastweb + Vodafone per realizzare fino a 6mila torri alternative.
Questa non è più solo una disputa sul listino prezzi: è una sfida diretta al potere contrattuale di Inwit e al modello di business delle tower company, dopo una stagione di cessioni e operazioni di sale & lease back da parte delle telco.

Azioni legali, impatto sul mercato e scenari futuri per Inwit

Fastweb + Vodafone hanno già avviato un’azione legale «presso le sedi competenti» per ottenere il riconoscimento del diritto di uscita dai contratti, mentre la mossa di Tim è attesa entro fine mese, ampliando il fronte dello scontro.
Inwit ha ribadito di considerare gli Msa validi fino al 2038 e ha annunciato che metterà in campo «ogni azione necessaria» per far valere la propria posizione, definendo il progetto di joint venture per le 6mila nuove torri «in evidente contrasto con gli Msa» e preannunciando tutela «in ogni sede competente».

La contesa riguarda contratti da cui dipende una quota decisiva dei ricavi ricorrenti di Inwit e il mercato guarda con crescente prudenza: la visibilità sui flussi futuri si riduce e, secondo diversi analisti, anche il dossier di investimento di Ardian e Brookfield su Inwit potrebbe subire una frenata, in attesa di chiarimenti giudiziari e regolatori sul perimetro effettivo degli impegni contrattuali.

FAQ

Perché Fastweb e Vodafone hanno disdetto l’accordo Msa con Inwit?

La disdetta è motivata dal fatto che, secondo Fastweb + Vodafone, i costi applicati da Inwit non risultano più allineati ai benchmark di mercato e comprimono gli investimenti su rete e 5G.

Fino a quando Inwit considera validi i contratti con le telco?

Inwit ritiene che gli Msa abbiano validità fino al 2038, alla luce della struttura 8+8 anni e delle modifiche successive, inclusi gli accordi legati al change of control del 2022.

Qual è il ruolo del progetto delle 6mila nuove torri Tim–Fastweb–Vodafone?

Il progetto introduce una nuova infrastruttura alternativa, rafforza la leva negoziale delle telco verso Inwit e rende più contendibile il mercato delle torri mobili, incidendo sugli equilibri industriali di lungo periodo.

Che impatto può avere il contenzioso sui ricavi futuri di Inwit?

L’impatto potenziale è rilevante perché Fastweb + Vodafone e Tim sono tra i principali clienti; un’uscita anticipata o condizioni riviste ridurrebbero la prevedibilità dei ricavi ricorrenti e la visibilità per gli investitori istituzionali.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questa vicenda?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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