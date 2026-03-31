Home / FINTECH / Elkann ridisegna Exor oltre l’auto tra dismissioni strategiche e rilancio

Exor, Elkann alza la cassa e archivia la vecchia holding di famiglia

Exor, la holding della famiglia Agnelli guidata da John Elkann, sta completando nel 2025 una profonda rotazione del portafoglio, con la vendita di asset storici come GEDI e la quota in Iveco, in gran parte in Italia ma con ricadute globali. L’operazione vale circa 2 miliardi di euro e porterà la liquidità oltre i 3,5 miliardi.

La scelta di privilegiare “cash is king” e congelare nuovi buyback nel 2026 indica una strategia di preparazione a una futura grande acquisizione internazionale, in settori meno ciclici dell’auto e dell’editoria.

La domanda chiave è perché ora: la risposta sta nella volatilità legata a geopolitica e intelligenza artificiale e nel calo del NAV per azione di Exor (-8,1% nel 2025), che spinge la holding a riposizionarsi come piattaforma di capitale più globale, flessibile e meno ancorata ai simboli del passato.

In sintesi:

Exor incassa circa 2 miliardi da cessioni e supera 3,5 miliardi di liquidità disponibile.

Uscita dall’editoria e riduzione degli asset non core per alleggerire il portafoglio.

Strategia orientata a grandi investimenti internazionali, sul modello dell’operazione Philips .

. Obiettivo: meno dipendenza dall’auto, più marchi forti e business ad alta crescita.

Come cambia Exor: meno simboli storici, più piattaforma globale di capitale

La dismissione di GEDI e l’uscita da La Stampa chiudono un capitolo ultracentenario nel rapporto tra gli Agnelli e i media italiani. Non è un’operazione guidata dalla nostalgia: è il segnale che in Exor non esistono più settori “intoccabili” se non funzionali alla traiettoria futura della holding.

Lo stesso vale per l’auto: Ferrari resta il gioiello di portafoglio, Stellantis e CNH continuano a pesare, ma Exor non vuole più essere letta solo come “galassia automobilistica allargata”. La priorità è ridurre l’esposizione ai business più ciclici e concentrare capitale su marchi forti, settori a maggiore visibilità di crescita e profili di rischio più controllabili.

In questo contesto si inserisce il riferimento a Philips: secondo Reuters, Exor punta a replicare un’operazione di scala simile nel perimetro della tecnologia sanitaria o di altri comparti “non tradizionali”, con ingresso rilevante nel capitale e ruolo di azionista di lungo periodo. Non acquisizioni difensive, ma mosse in grado di spostare il baricentro industriale e geografico della holding.

La nuova Exor tra disciplina finanziaria e prossima mossa strategica

La formula “meno auto e più cassa” descrive solo una parte del cambiamento: la trasformazione vera è “meno nostalgia, più optionalità”. Exor monetizza gli asset non core, alza la cassa e si posiziona come investitore globale pronto ad agire quando si aprirà la finestra giusta.

Questa postura, più fredda e finanziaria rispetto alla tradizionale holding industriale italiana, manda un messaggio chiaro al mercato: il valore non si difende accumulando simboli, ma concentrandosi su pochi asset forti e tenendo il capitale pronto per grandi piattaforme internazionali.

La prossima “grande mossa” difficilmente riguarderà un quotidiano o un business marginale: più probabile un’operazione trasformativa in settori globali ad alto contenuto tecnologico o sanitario, capace di ridisegnare il profilo di Exor per il prossimo decennio.

FAQ

Quanto incasserà Exor dalle ultime cessioni annunciate?

Exor incasserà circa 2 miliardi di euro complessivi dalle cessioni di Iveco, GEDI, Lifenet e Nuo, rafforzando significativamente la propria liquidità di gruppo.

Quanta liquidità avrà Exor dopo queste operazioni?

Exor porterà la liquidità disponibile oltre i 3,5 miliardi di euro, assicurandosi una “cassa forte” per future acquisizioni strategiche internazionali di dimensioni rilevanti.

Exor sta davvero uscendo dal settore auto?

No, Exor non esce dall’auto: mantiene partecipazioni chiave in Ferrari, Stellantis e CNH, ma riduce la dipendenza dal comparto, diversificando verso business meno ciclici.

Perché Exor ha deciso di lasciare l’editoria italiana?

Exor ha scelto di lasciare l’editoria perché considera il settore non più strategico, preferendo riallocare capitale su attività globali a maggior crescita, pur rinunciando a un forte legame storico con i media italiani.

Quali sono le fonti informative utilizzate per questo articolo?

Questo articolo è elaborato sulla base di una rielaborazione congiunta delle informazioni pubblicate da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate dal lavoro della nostra Redazione.