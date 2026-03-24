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Farmaco dimagrante sospetto, giovane muore in pizzeria davanti alla fidanzata: aperta un’inchiesta

Farmaco dimagrante sospetto, giovane muore in pizzeria davanti alla fidanzata: aperta un’inchiesta

Impiegato muore in pizzeria a Genova, disposta autopsia sul farmaco

Un impiegato di 35 anni, iniziali M. B., in servizio all’Ufficio anagrafe del Comune di Genova, è morto ieri sera verso le 21 in una pizzeria di via Libertà. Si trovava nel locale con la fidanzata e alcuni colleghi quando ha accusato un malore improvviso. I sanitari sono intervenuti rapidamente, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. L’uomo era in cura da dicembre 2024 presso uno specialista endocrinologo per problemi di peso e seguiva una terapia farmacologica. La pm di turno, Patrizia Petruzziello, ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia, affidata alla medico legale dell’Asl3 Giulia Molinari, per accertare se il farmaco assunto possa avere avuto un ruolo nel decesso.

In sintesi:

  • Impiegato 35enne del Comune di Genova muore per malore improvviso in pizzeria.
  • L’uomo era in cura da un endocrinologo per problemi di peso dal dicembre 2024.
  • Disposta autopsia per verificare eventuale correlazione tra terapia farmacologica e decesso.
  • Non risultano diagnosi di diabete, ma possibile uso di farmaco anche dimagrante.

Indagini sulla terapia dimagrante e ruolo della procura di Genova

Secondo la ricostruzione preliminare, il 35enne stava consumando la cena in pizzeria quando si è sentito improvvisamente male, accasciandosi sotto gli occhi di fidanzata e colleghi. I presenti hanno allertato il 118, ma le manovre di rianimazione non hanno avuto esito positivo.
La compagna ha riferito agli inquirenti che l’uomo era seguito da uno specialista endocrinologo e che, da alcuni mesi, stava assumendo un farmaco nell’ambito di un percorso di controllo del peso.
Al momento non è chiaro se si trattasse di un medicinale specificamente indicato per la perdita di peso o di un farmaco nato per la cura del diabete, ma prescritto anche per finalità dimagranti.

Gli accertamenti medico-legali, coordinati dalla pm Patrizia Petruzziello e affidati alla dottoressa Giulia Molinari dell’Asl3, dovranno chiarire le cause esatte dell’arresto cardiocircolatorio e verificare un eventuale nesso tra terapia farmacologica, condizioni cliniche pregresse e malore fatale. Dai primi riscontri, l’impiegato non risultava affetto da diabete.

Prossimi passi investigativi e interrogativi sui farmaci per il peso

L’autopsia su M. B. sarà decisiva per stabilire se il decesso sia riconducibile a una patologia preesistente, a una reazione avversa al farmaco o a una concomitanza di fattori.
Gli inquirenti acquisiranno cartella clinica, prescrizioni, esami ematochimici e la documentazione dello specialista endocrinologo per ricostruire cronologia e modalità della terapia.

Il caso si inserisce nel più ampio dibattito sull’uso di medicinali nati per il diabete ma sempre più impiegati, anche in Italia, in percorsi di dimagrimento. L’esito degli accertamenti a Genova potrà fornire indicazioni utili su eventuali rischi, protocolli di monitoraggio e corretta gestione di queste terapie.

FAQ

Dove è avvenuto il malore mortale dell’impiegato di Genova?

Il malore è avvenuto in una pizzeria di via Libertà a Genova, mentre l’uomo cenava con fidanzata e colleghi.

Chi coordina l’indagine sulla morte dell’impiegato trentacinquenne?

L’indagine è coordinata dalla pm Patrizia Petruzziello della Procura di Genova, che ha aperto un fascicolo e ordinato l’autopsia.

Chi eseguirà l’autopsia disposta dalla Procura di Genova?

L’autopsia sarà eseguita dalla medico legale dell’Asl3, dottoressa Giulia Molinari, incaricata formalmente dalla Procura competente.

L’uomo deceduto a Genova soffriva di diabete mellito?

No, al momento dagli elementi raccolti non risultano diagnosi di diabete; l’uomo era in cura per problemi di peso.

Quali sono le fonti alla base della ricostruzione giornalistica del caso?

La ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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