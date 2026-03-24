Miami Open 2026 segui in tempo reale risultati, statistiche e momenti chiave del torneo

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Sinner riscrive i record a Miami, Medvedev e Mensik fuori

Al Miami Open 2026, nella sessione di ieri a Miami, Jannik Sinner ha battuto Corentin Moutet 6-1, 6-4, stabilendo il nuovo record ATP Masters 1000 di 26 set consecutivi vinti. Nella stessa giornata sono arrivate l’eliminazione a sorpresa di Daniil Medvedev contro Francisco Cerundolo e l’uscita del campione in carica Jakub Mensik contro Frances Tiafoe. Sul fronte femminile, la n.1 mondiale Aryna Sabalenka e la beniamina di casa Coco Gauff hanno superato turni insidiosi, mentre la giovane canadese Victoria Mboko ha firmato un successo di grande prospettiva su Mirra Andreeva. L’insieme dei risultati ridisegna gli equilibri del torneo e spalanca scenari inediti sia per il tabellone maschile sia per quello femminile.

In sintesi:

Jannik Sinner firma il record di 26 set consecutivi vinti nei Masters 1000.

firma il record di 26 set consecutivi vinti nei Masters 1000. Colpo di scena: escono Daniil Medvedev e il campione in carica Jakub Mensik .

e il campione in carica . Aryna Sabalenka e Coco Gauff avanzano, ma con passaggi tutt’altro che scontati.

e avanzano, ma con passaggi tutt’altro che scontati. Exploit di Victoria Mboko e Terence Atmane, nuova linfa per il circuito.

Sinner dominante, sorprese e conferme nel tabellone maschile

Il dato più pesante della giornata arriva da Jannik Sinner, che con il 6-1, 6-4 a Corentin Moutet stabilisce il record di 26 set consecutivi vinti in un ATP Masters 1000 e porta a 30-2 il bilancio degli ultimi 32 match. L’azzurro ha chiuso il primo set in 27 minuti, con quattro ace, un solo break point annullato e due break convertiti, lasciando Moutet a zero su quattro nei game di risposta.

A fine match, Sinner ha commentato: “Sono molto felice, ma allo stesso tempo non gioco per questo… Questo sport è imprevedibile, cerchiamo di tenere l’attenzione alta e vediamo cosa arriverà nel prossimo turno”.

In precedenza, Alexander Zverev aveva sofferto ma superato Marin Cilic 6-2, 5-7, 6-4, raggiungendo per la sesta volta gli ottavi a Miami, complici appena sei punti vinti in risposta da Cilic su 55. Vittoria netta anche per Quentin Halys su Kamil Majchrzak (7-6(4), 6-1) con 15 ace a 2.

La grande sorpresa è l’uscita di Daniil Medvedev, travolto 6-0, 4-6, 7-5 da Francisco Cerundolo: 41 errori non forzati e solo il 55% di punti sulla prima per il russo, che lascia all’argentino un ottavo contro Ugo Humbert, vincitore 6-4, 7-6 su Alexander Shevchenko. Da segnalare anche il successo del francese Terence Atmane su Felix Auger-Aliassime (6-3, 1-6, 6-3), favorito dai 30 errori non forzati del canadese, e il thriller che ha estromesso il campione in carica Jakub Mensik per mano di Frances Tiafoe: 7-6, 4-6, 7-6, con Tiafoe capace di salvare due match point e chiudere il tie-break decisivo 13-11 nonostante nessun break subito e numeri migliori di Mensik su ace, vincenti e punti totali.

Sabalenka, Gauff e le nuove protagoniste cambiano il volto del torneo

Nel tabellone femminile, la n.1 del mondo Aryna Sabalenka ha gestito con maturità il remake della finale dell’Australian Open 2024 contro Qinwen Zheng, imponendosi 6-3, 6-4. Entrambe hanno affrontato cinque palle break, ma Sabalenka non ha mai davvero dato la sensazione di poter perdere il controllo del match, portando il suo bilancio stagionale a uno straordinario 20-1 e tenendo vivo il sogno “Sunshine Double” dopo il titolo a Indian Wells.

Prosegue anche la corsa di Jessica Pegula, finalista qui lo scorso anno, grazie al 6-4, 6-1 su Jaqueline Cristian.

Coco Gauff ha dovuto invece ricorrere al terzo set per piegare Sorana Cirstea 6-4, 3-6, 6-2: nella frazione decisiva l’americana non ha concesso palle break, mettendo pressione costante al servizio dell’avversaria con sei occasioni di break create.

In chiave Next Gen spicca l’acuto di Victoria Mboko, che ha battuto Mirra Andreeva 7-6, 4-6, 6-0 in due ore e 20 minuti, dominando il set decisivo con tre break convertiti su cinque e annullando le due palle break sulla propria battuta. Più netta, infine, la prova di solidità di Karolina Muchova: 6-0, 6-2 a Alexandra Eala in poco più di un’ora, con cinque break su cinque e il 78% dei punti vinti al servizio, a certificare una candidatura concreta per la fase finale del torneo.

Miami laboratorio di nuovi equilibri verso la stagione sulla terra

I risultati di Miami ridisegnano la mappa delle gerarchie in vista del passaggio sulla terra battuta. Il record di Jannik Sinner nei Masters 1000 conferma un trend di crescita continua, con un livello medio di performance superiore alla semplice forma del momento. L’eliminazione di Daniil Medvedev e del campione in carica Jakub Mensik apre il tabellone maschile a outsider strutturati come Francisco Cerundolo, Ugo Humbert, Frances Tiafoe e Terence Atmane. Sul fronte femminile, il rendimento di Aryna Sabalenka, la solidità di Coco Gauff e l’emersione di Victoria Mboko preannunciano una stagione WTA più competitiva e meno scontata, con Miami che si conferma snodo strategico per ranking, fiducia e scenari in chiave Roland Garros.

FAQ

Qual è il record di Jannik Sinner stabilito al Miami Open 2026?

Il record riguarda 26 set consecutivi vinti in tornei ATP Masters 1000, stabilito grazie al successo su Corentin Moutet e a una striscia di 30 vittorie nelle ultime 32 partite.

Perché l’eliminazione di Daniil Medvedev a Miami è considerata una sorpresa?

È sorprendente perché Daniil Medvedev, finalista a Indian Wells, è stato travolto dal 6-0 iniziale e ha accumulato 41 errori non forzati contro Francisco Cerundolo, cedendo 6-0, 4-6, 7-5.

Chi ha eliminato il campione in carica Jakub Mensik dal Miami Open 2026?

È stato Frances Tiafoe a interrompere la difesa del titolo di Jakub Mensik, vincendo 7-6, 4-6, 7-6 e salvando due match point nel tie-break decisivo chiuso 13-11.

Come sta andando Aryna Sabalenka nel torneo di Miami 2026?

Aryna Sabalenka ha battuto Qinwen Zheng 6-3, 6-4, porta il record stagionale a 20-1 e resta pienamente in corsa per realizzare il “Sunshine Double” dopo il titolo a Indian Wells.

Quali sono le fonti originali delle informazioni riportate nell’articolo?

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