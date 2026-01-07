FantaSanremo impazzisce: Fedez e Tommaso Paradiso dominano le quotazioni, iscrizioni aperte ora

Quotazioni e novità dell’edizione 2026

FantaSanremo 2026 apre ufficialmente le iscrizioni con l’annuncio delle quotazioni degli artisti in gara in “baudi”, la valuta del gioco. Le valutazioni, giudicate complesse dagli organizzatori, riflettono un’edizione senza un favorito netto e con molti esordienti che potrebbero rivelarsi determinanti. Le scelte dei fantallenatori saranno guidate da equilibrio tra costo e rendimento atteso, con strategie più analitiche del solito.

Secondo gli ideatori, l’assenza di un leader indiscusso e la presenza massiccia di giovani alzano il livello di imprevedibilità. Le discussioni sulla convenienza dei “big” e degli outsider sono già partite, alimentando mosse tattiche in vista della composizione delle squadre. Il mercato iniziale evidenzia valutazioni al vertice per alcuni nomi noti e un’ampia fascia media ricca di alternative.

Tra le principali novità spiccano le conferme della struttura di gioco, la spinta sugli esordienti e una griglia prezzi che premia solidità mediatica e potenziale sul palco. Il tetto dei 17 baudi segna il massimo per i top, mentre la fascia 16–13 baudi offre profili consolidati e veterani appetibili per chi punta al bilanciamento del budget.

Top player: Fedez e Paradiso al massimo prezzo

Fedez e Tommaso Paradiso guidano il listino a 17 baudi, segnale di aspettative elevate su performance, visibilità e impatto mediatico. La coppia al vertice concentra gran parte del budget e impone scelte drastiche sul resto della rosa.

Per chi li seleziona, il rischio è sbilanciare la squadra, ma il potenziale di bonus e continuità di punteggio resta significativo. La presenza di Masini accanto a Fedez nella stessa fascia suggerisce un coefficiente di affidabilità legato alla narrazione del Festival e alla capacità di generare momenti da punteggio.

Subito sotto, a 16 baudi, spiccano Dargen D’Amico, Arisa ed Ermal Meta: scelte premium meno impattanti sul budget, utili a mantenere margini per la panchina. L’equilibrio tra un top da 17 e un blocco da 16 può risultare più sostenibile rispetto al doppio “massimo”.

Affari di mercato: talenti a costo contenuto

Nella fascia media-bassa emergono opportunità per ottimizzare i 100 baudi senza rinunciare ai bonus. A 15 baudi si trovano profili solidi come Aka 7even, Lda, Levante, Luchè, Malika Ayane, Michele Bravi e Serena Brancale, utili per costruire un nucleo stabile di titolari.

Scendendo a 14 baudi, nomi come Bambole di pezza, Eddie Brock e Samurai Jay, Elettra Lamborghini, Fulminacci, Leo Gassmann, Mara Sattei e Nayt offrono margini per combinazioni più elastiche tra titolari e panchina.

La vera zona “value” è a 13 baudi: Francesco Renga, J-Ax, Chiello, Ditonellapiaga, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre, Patty Pravo, Raf, Sal Da Vinci, Sayf e Tredici Pietro permettono di liberare budget per un top senza sacrificare continuità.

Strategicamente, un mix con due elementi da 15, uno da 14 e uno o due da 13 consente di inserire un big da 16–17 mantenendo copertura nelle serate chiave. L’obiettivo è massimizzare bonus ricorrenti e presenze in scaletta, limitando la dipendenza da un solo top.

FAQ

Quanto budget ho per il FantaSanremo 2026?

Ogni giocatore dispone di 100 baudi per acquistare sette artisti.

Chi sono i più costosi nel listino 2026?

Fedez e Tommaso Paradiso sono quotati a 17 baudi, fascia massima.

Quali sono i profili "value" consigliati?

Le fasce 15–13 baudi includono Levante , Malika Ayane , Renga , J-Ax , Fulminacci e Mara Sattei .

Conviene puntare su un solo top o su due?

Un top da 17 abbinato a profili da 16–13 bilancia meglio punteggio e profondità.

Come ottimizzare titolari e panchina?

Schiera cinque titolari con un capitano ad alto rendimento e riserve flessibili a 13–14 baudi.

Le quotazioni influenzano i bonus?

Le quotazioni no, ma riflettono aspettative di rendimento che possono guidare la strategia.

Come iscriversi e costruire la squadra vincente

Registrazione immediata tramite sito ufficiale o app da App Store e Google Play: completata l’iscrizione, si accede al budget di 100 baudi per acquistare sette artisti. Imposta subito il profilo, crea o unisciti a una lega e verifica il regolamento aggiornato per bonus e penalità.

La rosa prevede cinque titolari e due riserve da schierare ogni serata, con un capitano obbligatorio: la sua scelta incide sul punteggio grazie a bonus dedicati. Pianifica una struttura 1 top + 2 premium + 2 value, lasciando flessibilità di panchina per coprire sorprese e cambi di scaletta.

Monitora andamento social, running order e reazioni della sala stampa per ottimizzare il capitano giorno per giorno. Evita doppioni di profilo simile e bilancia visibilità mediatica e affidabilità live per massimizzare bonus ricorrenti e presenze in prime time.

