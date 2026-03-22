Home / SPETTACOLI & CINEMA / Sal Da Vinci emoziona Silvia Toffanin con racconto intimo e commovente

Sal Da Vinci a Verissimo, dal trionfo a Sanremo alle ferite private

Sal Da Vinci è tornato a Verissimo da Silvia Toffanin, a Milano, dopo la vittoria al Festival di Sanremo, raccontando domenica 22 marzo 2026 il lungo percorso verso l’Ariston, le ripetute esclusioni, il dolore per la morte del padre Mario Da Vinci e la forza di un amore coniugale lungo 42 anni.

Al centro dell’intervista, l’ostinazione artistica, il sostegno della famiglia e un gesto simbolico: il regalo di un anello dedicato alla conduttrice, a suggellare un rapporto di stima e amicizia nato dietro le quinte televisive.

La conversazione mette in luce non solo il successo professionale, ma anche le fragilità e le responsabilità personali che hanno segnato la sua carriera.

In sintesi:

Vittoria a Sanremo dopo 13 tentativi falliti e anni di delusioni professionali.

Il ricordo doloroso della morte del padre Mario Da Vinci nel 2015.

Il ruolo centrale della moglie Paola, compagna di vita da 42 anni.

Un anello regalato a Silvia Toffanin come promessa di amicizia duratura.

Il percorso verso Sanremo tra rifiuti, crisi e riscatto familiare

Nel salotto di Verissimo, Sal Da Vinci ha ripercorso la strada che lo ha portato al trionfo a Sanremo. Per anni il suo nome era rimasto fuori dal cast del Festival: «Ho provato per 13 volte ad entrare a far parte del cast del Festival, ma il mio nome non c’era mai».

I ripetuti rifiuti hanno generato frustrazione e dubbi sulla propria carriera: «Non è stato facile, ho avuto momenti di sconforto. Ho pensato che non fosse la mia strada». Proprio da quella crisi, però, è nata una determinazione nuova: «Se ce l’ho fatta io, ce la possono fare tutti».

Il successo sanremese è stato vissuto come una vittoria corale. Sal Da Vinci ha ricordato la reazione della madre quando Carlo Conti ha annunciato il verdetto: «Mia mamma è svenuta quando Carlo Conti ha pronunciato i nomi».

Ha poi chiarito un malinteso mediatico su Laura Pausini: «Dicevano che Laura Pausini mi aveva anticipato che avevo vinto, ma non è stato così, mi ha chiesto di che segno zodiacale fossi».

Uno dei passaggi più intensi dell’intervista ha riguardato la morte del padre, il cantante Mario Da Vinci, scomparso nel 2015. Sal Da Vinci ha ammesso: «I primi tre anni sono stati difficili senza papà Mario, non riuscivo a realizzare la sua assenza».

Ha ricostruito con lucidità il giorno della scomparsa: mentre festeggiava la fine di un tour teatrale, fu avvisato del ricovero in ospedale. Uscito dal bagno, ha incrociato gli sguardi di chi lo aspettava: capì che il padre non ce l’aveva fatta, pur avendo sperato fino all’ultimo nel contrario.

Accanto al dolore, il cantante ha sottolineato il ruolo della moglie Paola, al suo fianco da oltre quarant’anni: «Devo ringraziare Paola perché lei ha sempre creduto nella forza dell’amore. Se oggi sono così come sono è anche grazie a lei». Un legame che ha sorretto l’artista nelle fasi più buie di carriera e vita privata.

Il significato dell’anello e la proiezione sul futuro artistico

Nella parte finale dell’intervista, Sal Da Vinci ha scelto un gesto altamente simbolico. Non si è presentato da Silvia Toffanin a mani vuote: ha portato con sé un anello personale, donandolo in diretta.

«Per dimostrarti la mia eterna amicizia, ti regalo questo mio anello dove c’è scritto: “Sarà per sempre Sì”!», ha spiegato, trasformando un accessorio privato in una promessa pubblica di stima professionale e affetto umano.

Il motto inciso, «Sarà per sempre Sì», riassume la sua nuova fase esistenziale dopo anni di “no”: il passaggio dall’esclusione alla piena legittimazione nel grande circuito televisivo e musicale italiano.

Questo slancio positivo suggerisce un futuro ricco di progetti teatrali, discografici e televisivi, con una narrativa fortemente autobiografica che continuerà a unire memoria familiare, radici partenopee e popolarità nazionale.

FAQ

Quante volte Sal Da Vinci è stato rifiutato dal Festival di Sanremo?

È vero che Sal Da Vinci ha raccontato di aver provato per 13 volte ad entrare nel cast di Sanremo prima della vittoria.

Che ruolo ha avuto la famiglia di Sal Da Vinci nel successo a Sanremo?

È stato decisivo il sostegno della famiglia: la madre ha reagito con uno svenimento emozionato, mentre la moglie Paola lo supporta da 42 anni.

Quando è morto Mario Da Vinci e come lo ha vissuto Sal?

È vero che Mario Da Vinci è morto il 10 maggio 2015; Sal Da Vinci ha vissuto tre anni di elaborazione dolorosa.

Che cosa rappresenta l’anello regalato a Silvia Toffanin?

È chiaro che l’anello, con la frase «Sarà per sempre Sì», simboleggia un’amicizia duratura e un nuovo corso positivo.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

È corretto indicare che il contenuto deriva da una elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.