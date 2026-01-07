Max Pezzali guida la nave Costa a Sanremo: l’annuncio di Conti accende la curiosità del pubblico

Annuncio al Tg1

Carlo Conti ha ufficializzato al Tg1 delle 20 l’ospite fisso del “palco sul mare” per Sanremo 2026: sarà Max Pezzali a guidare l’intrattenimento dalla nave Costa nelle cinque serate del Festival, dal 24 al 28 febbraio.

La comunicazione arriva dopo la diffusione dei titoli dei brani in gara e dei 30 artisti selezionati, confermando un tassello centrale nella narrazione televisiva dell’edizione.

La scelta, presentata in diretta, definisce il ruolo del palco esterno come elemento identitario del racconto, pensato per dialogare con il pubblico generalista e digitale.

Max Pezzali protagonista sulla nave Costa

Max Pezzali sarà presenza quotidiana sulla nave Costa, fulcro del “palco sul mare” che affiancherà Sanremo 2026 per tutte le cinque serate.

Il format prevede esibizioni costruite su un repertorio riconoscibile, con arrangiamenti calibrati per la platea televisiva e l’audience social.

L’obiettivo è un intrattenimento continuo capace di ampliare il racconto del Festival oltre l’Ariston, con collegamenti e performance pensati per il prime time.

Un percorso musicale serale

Ogni serata proporrà un filo narrativo costruito sulle canzoni più note di Max Pezzali, articolato in blocchi tematici capaci di dialogare con il flusso del Festival.

Le performance saranno pensate per scandire il prime time con momenti di coralità, riletture essenziali e innesti ritmici funzionali al racconto televisivo.

Il disegno editoriale punta a una progressione episodica: una storia musicale che si evolve notte dopo notte, mantenendo coerenza e riconoscibilità.

Sul “palco sul mare” della nave Costa la regia privilegerà tempi rapidi, transizioni fluide e collegamenti in diretta, per massimizzare la fruizione multipiattaforma.

La scaletta favorirà hook immediati e ritornelli generazionali, con arrangiamenti ottimizzati per audio broadcast e clip social.

Il pubblico a casa diventa parte attiva del percorso, grazie a format brevi e fortemente identificabili che ampliano la cassa di risonanza oltre l’Ariston.

Le parole di Carlo Conti

Carlo Conti ha sottolineato la volontà di trasformare ogni collegamento in una festa musicale, valorizzando l’energia di Pezzali e la sua capacità di parlare a platee differenti.

La scelta è presentata come elemento cardine della narrazione di Sanremo 2026, con un calendario di annunci che proseguirà il 12 gennaio.

L’impostazione mira a una presenza non accessoria ma strutturale, integrata nel ritmo televisivo della settimana del Festival.

FAQ

Chi sarà l’ospite fisso del “palco sul mare”?

Max Pezzali.

Dove si svolgeranno le esibizioni esterne al Teatro Ariston?

Sulla nave Costa, il “palco sul mare”.

In quante serate è prevista la presenza di Max Pezzali?

Cinque, dal 24 al 28 febbraio.

Qual è il concept del percorso musicale serale?

Una narrazione tematica che evolve ogni sera con i brani più conosciuti di Pezzali.

Come saranno pensate le performance per la TV e i social?

Con arrangiamenti rapidi, hook immediati e collegamenti in diretta.

Quando sono attesi ulteriori annunci sul Festival?

Il 12 gennaio, come indicato da Carlo Conti.

