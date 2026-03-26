Home / SPETTACOLI & CINEMA / De Martino al concerto con Brenda Lodigiani, il legame fa discutere

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani insieme al concerto milanese di Rosalía

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani, volti di punta di Stasera tutto è possibile, sono stati avvistati ieri sera all’Unipol Forum di Assago, alle porte di Milano, tra il pubblico del concerto di Rosalía. L’evento, atteso da settimane, è stato però interrotto dopo pochi brani per una sospetta intossicazione alimentare che ha costretto la popstar catalana a lasciare il palco.

Le immagini dei due conduttori sugli spalti, diffuse in tempo reale su X (ex Twitter), hanno immediatamente rilanciato le indiscrezioni su un possibile rapporto che vada oltre la collaborazione televisiva.

I protagonisti, da sempre molto discreti sulla vita privata, non hanno rilasciato commenti ufficiali, alimentando ulteriormente la curiosità di pubblico e addetti ai lavori.

In sintesi:

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani avvistati insieme al concerto di Rosalía all’Unipol Forum.

e avvistati insieme al concerto di all’Unipol Forum. Lo show è stato interrotto per sospetta intossicazione alimentare che ha fermato l’artista catalana.

Le immagini sui social riaccendono i rumors su un legame oltre la collaborazione professionale.

I due restano ufficialmente single e mantengono il massimo riserbo sulla vita privata.

Concerto interrotto e nuovi rumors sulla coppia televisiva

Le foto circolate su X mostrano De Martino e Lodigiani seduti fianco a fianco sugli spalti dell’Unipol Forum, concentrati sullo show di Rosalía prima dell’improvvisa interruzione.

Il concerto è stato infatti sospeso dopo poco per un malessere riconducibile, secondo le prime ricostruzioni, a un’intossicazione alimentare che ha costretto la cantante a interrompere l’esibizione e lasciare il palco.

Parallelamente, l’uscita pubblica congiunta dei due conduttori di Stasera tutto è possibile ha riacceso un gossip già noto: la loro intesa, evidenziata in più occasioni anche fuori dal set, viene da tempo interpretata come il possibile indizio di una relazione sentimentale in corso.

Brenda Lodigiani, volto di Bake Off Italia oltre che presenza fissa nel format comico di prima serata, e Stefano De Martino, storico padrone di casa del programma, sono infatti spesso stati immortalati in atteggiamenti complici lontano dalle telecamere.

Pur non avendo mai confermato né smentito un legame amoroso, i due risultano attualmente single e particolarmente attenti a proteggere la propria sfera privata.

La scelta di non commentare le indiscrezioni contribuisce a rafforzare l’idea di un rapporto stretto, mentre sui social il pubblico si divide tra chi parla di semplice amicizia e chi è convinto che si tratti di una coppia a tutti gli effetti.

Discrezione, narrativa social e possibili sviluppi futuri

La serata all’Unipol Forum conferma quanto la percezione delle relazioni tra personaggi televisivi sia ormai guidata dai frammenti condivisi sui social, più che da annunci ufficiali.

Nel caso di De Martino e Lodigiani, la discrezione diventa parte integrante della narrazione: il non detto alimenta l’attenzione mediatica e rende ogni uscita pubblica un potenziale indizio.

In attesa di capire se i due sceglieranno mai di definire pubblicamente il loro rapporto, è probabile che le prossime stagioni televisive e le future apparizioni congiunte continuino a fare da termometro del loro feeling, mantenendo alta la curiosità di fan, inserzionisti e piattaforme streaming interessate a volti molto forti sul mercato italiano.

FAQ

Chi sono Stefano De Martino e Brenda Lodigiani?

Sono due conduttori e performer televisivi italiani, protagonisti di Stasera tutto è possibile, con carriere consolidate tra intrattenimento, comicità e prime serate nazionali.

Dove sono stati visti insieme recentemente De Martino e Lodigiani?

Sono stati avvistati insieme sugli spalti dell’Unipol Forum di Assago, durante il concerto milanese di Rosalía, poi interrotto.

Perché il concerto di Rosalía all’Unipol Forum è stato interrotto?

È stato interrotto per un malessere legato a sospetta intossicazione alimentare, che ha costretto Rosalía a lasciare anticipatamente il palco.

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani hanno confermato una relazione?

No, entrambi mantengono riserbo: non hanno mai confermato una relazione, pur apparendo spesso complici in pubblico e sui set televisivi.

Qual è la fonte delle informazioni su De Martino e Lodigiani?

L’articolo deriva da un’elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.