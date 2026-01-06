Famiglia Reale assume addetto alla corrispondenza: esclusa l’IA, occasione unica per entrare a Corte

Offerta di lavoro a buckingham palace

Buckingham Palace apre le candidature per un Senior Correspondence Officer con contratto di due anni a partire da marzo 2026. La posizione, con sede a Londra, prevede la redazione di lettere a nome della Famiglia Reale e offre una retribuzione annua di 32.000 sterline, superiore al living wage della capitale ma inferiore alla mediana nazionale per i full-time. Il ruolo è inserito nel team di Corrispondenza della Royal Household, incaricato di gestire migliaia di missive indirizzate al Sovrano e ai membri attivi della Corte. Tra i benefit figurano pranzo gratuito in sede, accesso a modalità di lavoro flessibile e ibrida in base alle esigenze operative, ingresso senza costi nelle proprietà reali e sconti nei negozi affiliati, oltre a congedi e giornate di volontariato. L’annuncio indica che al candidato sarà assegnato un portafoglio specifico all’interno di un team più ampio, con focus su tematiche sociali, comunitarie e nazionali. L’opportunità, rara per natura e visibilità, richiede presenza regolare a Buckingham Palace e disponibilità a sostenere l’alto volume di corrispondenza con puntualità e qualità redazionale.

Responsabilità e requisiti del ruolo

Il Senior Correspondence Officer gestirà un elevato flusso di lettere indirizzate al Sovrano e ai membri attivi della Famiglia Reale, assicurando risposte puntuali, coerenti e stilisticamente impeccabili. Il profilo avrà un portafoglio tematico definito e lavorerà all’interno del team di Corrispondenza su questioni sociali, comunitarie e nazionali, redigendo risposte personalizzate a richieste spesso uniche. Tra i compiti chiave: pianificare le priorità, mantenere la concentrazione su grandi volumi, verificare l’accuratezza dei contenuti e garantire il rispetto degli standard della Royal Household. È richiesta eccellente padronanza della scrittura formale, capacità di sintesi e sensibilità istituzionale, oltre a attenzione al dettaglio e gestione del tempo. Il ruolo prevede collaborazione con colleghi e referenti interni, con allineamento su tono, protocolli e tempistiche. La provenienza da ambienti redazionali o amministrativi è considerata un plus, così come l’esperienza nella gestione della corrispondenza ufficiale. Sono essenziali riservatezza, discrezione e adesione alle procedure di Buckingham Palace, con disponibilità a operare in modalità ibrida secondo necessità operative e a garantire continuità di servizio nei periodi di picco.

FAQ

  • Qual è la durata del contratto?
    Due anni con avvio previsto a marzo 2026.
  • Qual è la sede di lavoro principale?
    Buckingham Palace, con opzioni di lavoro ibrido in base al ruolo.
  • Quali sono le principali responsabilità?
    Gestione di volumi elevati di lettere e redazione di risposte personalizzate e puntuali.
  • Quali competenze sono richieste?
    Scrittura formale eccellente, gestione del tempo, attenzione al dettaglio, riservatezza.
  • Quali benefit sono inclusi?
    Pranzo in sede, lavoro flessibile, ingressi gratuiti alle proprietà reali e sconti affiliati.
  • Con quali membri della Famiglia Reale si collabora?
    Il portafoglio è definito dal team e non specifica i singoli membri.

Perché la famiglia reale rifiuta l’uso dell’AI

La Famiglia Reale privilegia risposte umane per la corrispondenza ufficiale, puntando su giudizio, tono e sensibilità istituzionale non replicabili da sistemi automatizzati. In un contesto di migliaia di lettere all’anno, la scelta esclude l’impiego di intelligenza artificiale generativa per la redazione, in controtendenza rispetto a trend di automazione. La posizione si inserisce in un quadro in cui studi come quello di Microsoft segnalano tra i profili più esposti all’AI figure quali traduttori, scrittori ed editor, grazie a LLM capaci di intervenire lungo l’intero ciclo informativo: creazione, interpretazione e comunicazione. Qui prevale la necessità di risposte personalizzate, accurate e contestualizzate, con responsabilità sulla tutela dell’immagine della Royal Household e sul rispetto dei protocolli. La decisione indica un orientamento alla qualità redazionale e al controllo umano su contenuti sensibili, dove il rischio di errori, ambiguità o sfumature culturali fraintese pesa più dei guadagni di efficienza. In questo scenario, il ruolo mantiene un presidio professionale su scrittura, verifica e coerenza del messaggio, sottolineando il valore di una mediazione umana nei rapporti tra istituzione e pubblico.

Powered by atecplugins.com