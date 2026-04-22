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Fabrizio Corona torna al Coconuts e sfida apertamente Mediaset

Fabrizio Corona torna al Coconuts e sfida apertamente Mediaset

Fabrizio Corona confermato al Coconuts: sfida aperta alle pressioni Mediaset

Il patron del locale riminese Lucio Paesani conferma che Fabrizio Corona salirà sul palco del Coconuts venerdì sera, nonostante le pressioni di Mediaset. L’evento, annunciato da mesi a Rimini, resta in programma dopo giorni di voci su un possibile annullamento, seguite alle decisioni di altri club come l’Altromondo, che il 3 aprile ha cancellato una serata con l’ex “re dei paparazzi”.
Al centro del caso ci sono le lettere preventive inviate da Mediaset ai locali che ospitano lo show dal vivo di Corona, ritenuto potenzialmente diffamatorio. Paesani denuncia un clima di pressione preventiva e rivendica l’autonomia imprenditoriale del Coconuts, rilanciando l’evento come serata “di provocazione e verità senza filtri”.
La vicenda si inserisce in un contesto di rapporti già tesi tra Paesani e il gruppo televisivo, sullo sfondo di una causa per diffamazione legata all’uso di immagini del locale in un servizio di cronaca nera televisiva.

In sintesi:

  • Fabrizio Corona sarà regolarmente al Coconuts di Rimini venerdì sera.
  • Mediaset ha inviato lettere ai locali sulle possibili responsabilità legali.
  • Il patron Lucio Paesani denuncia pressioni “censurabili” e difende la libertà d’impresa.
  • I rapporti Paesani–Mediaset sono già compromessi da una precedente causa per diffamazione.

Lettere Mediaset, reazioni dei locali e strategia del Coconuts

Secondo quanto riferito da Lucio Paesani, anche il Coconuts ha ricevuto una comunicazione da Mediaset: non una diffida formale, ma un atto preventivo che avverte dei possibili rischi legali connessi ai contenuti del live show di Fabrizio Corona, giudicati “aggressivi o diffamatori”.
Il gruppo televisivo, impegnato in una vera e propria guerra legale contro Corona, sostiene che i club che lo ospitano possano essere chiamati a rispondere civilmente di eventuali sue affermazioni dal palco. Una linea che ha già spinto l’Altromondo a cancellare l’evento programmato per il 3 aprile.

Il Coconuts, al contrario, sceglie di non arretrare. Sui canali ufficiali del locale l’appuntamento viene descritto come *“una notte destinata a far parlare tutta la Riviera. Un evento esclusivo, fatto di provocazione e verità senza filtri”*. Paesani rivendica la scelta: *“È censurabile l’atteggiamento di chi, forte di un potere economico e politico, minaccia preventivamente il luogo in cui Corona potrebbe eventualmente dare luogo a parole diffamatorie”*.

Libertà di programmazione, responsabilità personale e un contenzioso già aperto

La posizione del Coconuts si fonda su un principio chiaro: la responsabilità resta personale. *“La responsabilità è sempre personale. Pertanto ogni ospite che invitiamo risponde di quello che dice. E di certo non può essere Cologno Monzese a decidere il nostro calendario”*, afferma Lucio Paesani.
Lo scontro arriva in un momento in cui i rapporti tra l’imprenditore riminese e Mediaset sono già logorati. Paesani ha infatti avviato un’azione legale per diffamazione dopo che, in un servizio televisivo sull’omicidio di Giuseppe Tucci, ucciso nel 2023 in un’altra discoteca di Rimini, sarebbero state utilizzate immagini di repertorio del Coconuts, ritenute fuorvianti.

La serata con Fabrizio Corona assume così un valore che va oltre l’intrattenimento: diventa banco di prova sul confine tra tutela legale, potere mediatico e autonomia delle imprese della nightlife.

FAQ

Fabrizio Corona sarà davvero presente al Coconuts di Rimini?

Sì, secondo Lucio Paesani l’evento con Fabrizio Corona è confermato per venerdì sera al Coconuts di Rimini, senza modifiche di programma.

Perché Mediaset ha inviato lettere ai locali che ospitano Corona?

Mediaset ha inviato lettere preventive per avvertire i locali dei possibili rischi legali legati a eventuali dichiarazioni diffamatorie pronunciate da Fabrizio Corona durante i suoi show dal vivo.

L’Altromondo ha annullato la serata con Corona per pressioni esterne?

Sì, l’Altromondo ha cancellato la serata del 3 aprile con Fabrizio Corona, dopo aver ricevuto pressioni e comunicazioni legali riconducibili al gruppo Mediaset.

Il Coconuts può essere ritenuto responsabile delle parole di Corona?

Formalmente la responsabilità è personale, ma i locali possono essere coinvolti in cause civili. Il Coconuts rivendica comunque la distinzione tra ospite e organizzatore dell’evento.

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