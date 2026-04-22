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Corona contestato a Castiglioncello, esplode lo scontro politico in Comune

Corona contestato a Castiglioncello, esplode lo scontro politico in Comune

Fabrizio Corona a Castiglioncello, scontro politico su “Falsissimo” al Castello Pasquini

A Castiglioncello, frazione costiera di Rosignano Marittimo, esplode lo scontro politico intorno allo spettacolo teatrale di Fabrizio Corona previsto il 5 agosto 2026 al Castello Pasquini. L’evento, versione dal vivo del format online “Falsissimo”, ha già raccolto milioni di visualizzazioni su YouTube e punta ora al pubblico estivo toscano.
Il Partito Democratico di Rosignano Marittimo contesta la scelta di ospitare Corona in uno dei luoghi simbolo della vita culturale locale, giudicando inopportuno concedere il palco di un bene pubblico a uno show basato, a loro dire, soprattutto sul clamore mediatico.
Al centro della polemica, le responsabilità dell’amministrazione guidata dal sindaco pentastellato Claudio Marabotti e il tema più ampio di chi debba fissare i criteri qualitativi per gli eventi culturali ospitati negli spazi comunali.

In sintesi:

  • Lo show teatrale “Falsissimo” di Fabrizio Corona è previsto il 5 agosto al Castello Pasquini.
  • Il Pd di Rosignano Marittimo critica la concessione di un luogo simbolo a Corona.
  • Presentata un’interpellanza al sindaco Claudio Marabotti sulle procedure di scelta degli eventi.
  • Al centro il ruolo della politica nella definizione delle linee culturali degli spazi pubblici.

Perché il caso Corona divide Rosignano e Castiglioncello

L’appuntamento con Fabrizio Corona è fissato per mercoledì 5 agosto 2026, con biglietti già in vendita per lo show teatrale tratto da “Falsissimo”, il format digitale con cui l’ex “re dei paparazzi” racconta in chiave spettacolare vicende di costume, cronaca e gossip.

La scelta del Castello Pasquini, storico epicentro della stagione culturale di Castiglioncello – tradizionalmente legato alla grande danza, al teatro d’autore e a rassegne di livello nazionale – ha però innescato la dura reazione del Partito Democratico di Rosignano Marittimo.

I dem definiscono il Castello *“l’anima di Castiglioncello, il luogo della nostra storia culturale”* e si dicono *“profondamente perplessi”* di fronte all’inserimento di Corona nel cartellone estivo. La critica centrale è la presunta distanza tra la vocazione del luogo e uno spettacolo percepito come trainato dal solo clamore mediatico, più che da un progetto artistico coerente con la tradizione del sito.

Per il Pd locale, *“c’è differenza tra un evento popolare e uno spettacolo che sembra puntare solo sul clamore mediatico”*.

Da qui la richiesta di una regia politica più chiara sulle linee culturali della frazione, che negli anni ha costruito un’immagine turistica fondata su qualità artistica e identità storica.

La vicenda diventa così anche un test sulla trasparenza dei criteri di assegnazione degli spazi e sulla capacità dell’amministrazione di governare, e non subire, le logiche di mercato nella programmazione degli eventi.

Interrogativi aperti su governance culturale e immagine del territorio

La polemica su Fabrizio Corona mette in luce un nodo strategico per Rosignano Marittimo: come bilanciare attrattività mediatica, sostenibilità economica e coerenza culturale dei propri spazi simbolo.

Il caso Castello Pasquini potrebbe diventare un precedente per la definizione di linee guida più stringenti su qualità, valori e impatto reputazionale degli eventi ospitati in immobili pubblici di pregio.

Nel medio periodo, il dibattito potrebbe tradursi in nuovi regolamenti, criteri di valutazione più trasparenti e, soprattutto, in un confronto strutturato con operatori culturali e cittadinanza, per evitare che le scelte sulla programmazione vengano percepite come decisioni calate dall’alto o, al contrario, come semplici operazioni di marketing estivo.

FAQ

Quando è previsto lo spettacolo “Falsissimo” di Fabrizio Corona a Castiglioncello?

Lo spettacolo di Fabrizio Corona al Castello Pasquini è programmato per mercoledì 5 agosto 2026, in piena stagione estiva.

Perché il Partito Democratico contesta l’evento di Corona al Castello Pasquini?

Il Pd di Rosignano Marittimo contesta l’incompatibilità tra la vocazione culturale storica del Castello Pasquini e uno show ritenuto basato sul clamore mediatico.

L’Amministrazione può bloccare eventi culturali in spazi pubblici prestigiosi?

Sì, il Pd chiede chiarimenti proprio sull’eventuale diritto di veto dell’Amministrazione sulla qualità degli eventi ospitati in immobili pubblici.

Cosa rappresenta il Castello Pasquini per Castiglioncello e Rosignano Marittimo?

Il Castello Pasquini è considerato “anima” di Castiglioncello, sede storica di danza, teatro d’autore e rassegne culturali qualificate.

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