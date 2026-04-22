Home / SPETTACOLI & CINEMA / Alessia Fabiani chiarisce il caso labbra e spiega perché rifiuta l’intervento

Alessia Fabiani racconta il filler sbagliato e il no alla nuova chirurgia

Nell’ultima puntata de La Volta Buona su Rai1, la showgirl Alessia Fabiani ha raccontato cosa è successo alle sue labbra.

In studio con Caterina Balivo, ha spiegato di essere stata danneggiata da un filler non riassorbibile iniettato anni fa a Roma.

L’intervento risale a quando aveva circa vent’anni, dopo un vecchio incidente in motorino, ma oggi – aprile 2026 – i residui sono ancora visibili.

La showgirl ha chiarito perché rifiuta un nuovo intervento chirurgico correttivo e preferisce trattamenti meno invasivi.

In collegamento il chirurgo plastico Pietro Lorenzetti ha confermato che la situazione è migliorabile, pur con tempi e complessità non trascurabili.

La testimonianza di Fabiani punta a mettere in guardia chi valuta ritocchi estetici poco informati sui materiali utilizzati.

In sintesi:

Alessia Fabiani danneggiata da un filler labiale non riassorbibile iniettato a 20 anni.

danneggiata da un filler labiale non riassorbibile iniettato a 20 anni. La showgirl rifiuta, per ora, un intervento chirurgico correttivo per paura e tempi di recupero.

Il chirurgo Pietro Lorenzetti assicura che la correzione è complessa ma tecnicamente fattibile.

assicura che la correzione è complessa ma tecnicamente fattibile. Fabiani invita a informarsi sempre sui prodotti usati nella medicina estetica.

Dall’incidente da adolescente al filler permanente mai dichiarato

A quattordici anni Alessia Fabiani subisce un incidente in motorino che le lascia un inestetismo al labbro superiore.

Per correggere quell’asimmetria, a 20 anni si affida alla medicina estetica: un medico le inietta un filler spacciato per riassorbibile.

Solo col tempo scopre che si tratta in realtà di acido metacrilico, un materiale di fatto permanente, responsabile di grumi e gonfiore.

In trasmissione Fabiani ribadisce: “Purtroppo quello che mi hanno messo era un materiale che non si sarebbe mai più riassorbito”.

Aggiunge di non essere stata informata correttamente: “Ho fatto a mia insaputa una sorta di silicone, si chiamava acido metacrilato”.

Oggi convive con residui visibili e con la prospettiva, per rimuoverli, di un’operazione non semplice: “Per toglierlo mi dovrei tagliare”, sottolinea, mettendo in guardia: “Oggi ho un danno e voglio essere da monito a tutte le donne: informatevi sui prodotti che vi iniettano”.

Paura della sala operatoria e messaggio di prevenzione per chi si ritocca

Oggi Alessia Fabiani sceglie solo metodi soft, come il laser abrasivo, per tentare di attenuare i residui del filler.

“Mi hanno rovinato… So che si potrebbe risolvere, ma ho paura, sono agofobica. Temo molto la chirurgia estetica”, spiega.

Il chirurgo Pietro Lorenzetti conferma che una correzione chirurgica è possibile, con più giorni di recupero post-operatorio, ma la showgirl per ora rinuncia anche per mancanza di tempo e per una parziale accettazione estetica di sé.

La sua testimonianza va oltre il gossip televisivo: intercetta una platea crescente di utenti comuni che ricorrono ai filler, spesso sottovalutando rischi, materiali permanenti e assenza di consenso davvero informato.

Il caso Fabiani evidenzia la necessità di verificare sempre titoli e competenze del professionista, schede tecniche dei prodotti e possibili complicanze a lungo termine, prima di qualsiasi ritocco.

FAQ

Che tipo di filler hanno usato sulle labbra di Alessia Fabiani?

È stato utilizzato acido metacrilico, un materiale di fatto non riassorbibile, simile a un silicone, che può generare grumi persistenti e asimmetrie difficili da correggere.

Il problema alle labbra di Alessia Fabiani è risolvibile chirurgicamente?

Sì, secondo il chirurgo Pietro Lorenzetti la rimozione è tecnicamente fattibile, ma complessa, richiede tempo di guarigione, possibili incisioni e un decorso post-operatorio di più giorni.

Perché Alessia Fabiani rifiuta un nuovo intervento alle labbra?

Lo fa perché dichiara di essere agofobica, teme la chirurgia estetica, i tempi di recupero e, in parte, si è abituata al proprio aspetto attuale.

Quali controlli fare prima di un filler estetico alle labbra?

È essenziale verificare specializzazione del medico, marca e composizione del filler, scheda tecnica, durata, possibili complicanze e reali alternative meno invasive e reversibili.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia sulle labbra di Alessia Fabiani?

È stata redatta tramite elaborazione giornalistica originale a partire da informazioni ricavate congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.