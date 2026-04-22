michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Alessia Fabiani chiarisce il caso labbra e spiega perché rifiuta l’intervento

Alessia Fabiani chiarisce il caso labbra e spiega perché rifiuta l’intervento

Alessia Fabiani racconta il filler sbagliato e il no alla nuova chirurgia

Nell’ultima puntata de La Volta Buona su Rai1, la showgirl Alessia Fabiani ha raccontato cosa è successo alle sue labbra.
In studio con Caterina Balivo, ha spiegato di essere stata danneggiata da un filler non riassorbibile iniettato anni fa a Roma.
L’intervento risale a quando aveva circa vent’anni, dopo un vecchio incidente in motorino, ma oggi – aprile 2026 – i residui sono ancora visibili.

La showgirl ha chiarito perché rifiuta un nuovo intervento chirurgico correttivo e preferisce trattamenti meno invasivi.
In collegamento il chirurgo plastico Pietro Lorenzetti ha confermato che la situazione è migliorabile, pur con tempi e complessità non trascurabili.
La testimonianza di Fabiani punta a mettere in guardia chi valuta ritocchi estetici poco informati sui materiali utilizzati.

In sintesi:

  • Alessia Fabiani danneggiata da un filler labiale non riassorbibile iniettato a 20 anni.
  • La showgirl rifiuta, per ora, un intervento chirurgico correttivo per paura e tempi di recupero.
  • Il chirurgo Pietro Lorenzetti assicura che la correzione è complessa ma tecnicamente fattibile.
  • Fabiani invita a informarsi sempre sui prodotti usati nella medicina estetica.

Dall’incidente da adolescente al filler permanente mai dichiarato

A quattordici anni Alessia Fabiani subisce un incidente in motorino che le lascia un inestetismo al labbro superiore.
Per correggere quell’asimmetria, a 20 anni si affida alla medicina estetica: un medico le inietta un filler spacciato per riassorbibile.
Solo col tempo scopre che si tratta in realtà di acido metacrilico, un materiale di fatto permanente, responsabile di grumi e gonfiore.

In trasmissione Fabiani ribadisce: “Purtroppo quello che mi hanno messo era un materiale che non si sarebbe mai più riassorbito”.
Aggiunge di non essere stata informata correttamente: “Ho fatto a mia insaputa una sorta di silicone, si chiamava acido metacrilato”.
Oggi convive con residui visibili e con la prospettiva, per rimuoverli, di un’operazione non semplice: “Per toglierlo mi dovrei tagliare”, sottolinea, mettendo in guardia: Oggi ho un danno e voglio essere da monito a tutte le donne: informatevi sui prodotti che vi iniettano.

Paura della sala operatoria e messaggio di prevenzione per chi si ritocca

Oggi Alessia Fabiani sceglie solo metodi soft, come il laser abrasivo, per tentare di attenuare i residui del filler.
“Mi hanno rovinato… So che si potrebbe risolvere, ma ho paura, sono agofobica. Temo molto la chirurgia estetica”, spiega.
Il chirurgo Pietro Lorenzetti conferma che una correzione chirurgica è possibile, con più giorni di recupero post-operatorio, ma la showgirl per ora rinuncia anche per mancanza di tempo e per una parziale accettazione estetica di sé.

La sua testimonianza va oltre il gossip televisivo: intercetta una platea crescente di utenti comuni che ricorrono ai filler, spesso sottovalutando rischi, materiali permanenti e assenza di consenso davvero informato.
Il caso Fabiani evidenzia la necessità di verificare sempre titoli e competenze del professionista, schede tecniche dei prodotti e possibili complicanze a lungo termine, prima di qualsiasi ritocco.

FAQ

Che tipo di filler hanno usato sulle labbra di Alessia Fabiani?

È stato utilizzato acido metacrilico, un materiale di fatto non riassorbibile, simile a un silicone, che può generare grumi persistenti e asimmetrie difficili da correggere.

Il problema alle labbra di Alessia Fabiani è risolvibile chirurgicamente?

Sì, secondo il chirurgo Pietro Lorenzetti la rimozione è tecnicamente fattibile, ma complessa, richiede tempo di guarigione, possibili incisioni e un decorso post-operatorio di più giorni.

Perché Alessia Fabiani rifiuta un nuovo intervento alle labbra?

Lo fa perché dichiara di essere agofobica, teme la chirurgia estetica, i tempi di recupero e, in parte, si è abituata al proprio aspetto attuale.

Quali controlli fare prima di un filler estetico alle labbra?

È essenziale verificare specializzazione del medico, marca e composizione del filler, scheda tecnica, durata, possibili complicanze e reali alternative meno invasive e reversibili.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia sulle labbra di Alessia Fabiani?

È stata redatta tramite elaborazione giornalistica originale a partire da informazioni ricavate congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache