Home / NEWS / Fabrizio Corona attacca Mediaset e referendum, svela il ruolo del voto giovanile e di Falsissimo

Fabrizio Corona rivendica il “no” al referendum e sfida Giorgia Meloni

Fabrizio Corona, nel nuovo episodio di Falsissimo, rivendica un ruolo centrale nella vittoria del “no” al referendum sulla giustizia, attaccando il governo di Giorgia Meloni e il sistema Mediaset.

Le sue dichiarazioni arrivano online, sul suo canale YouTube, pochi giorni dopo il voto, quando il dibattito politico è ancora acceso.

Corona sostiene che l’astensionismo e il malcontento dei giovani si sarebbero trasformati in consenso politico potenziale per lui e in un segnale diretto contro Meloni, Ignazio La Russa, Andrea Delmastro e Daniela Santanchè.

Secondo l’ex “paparazzi king”, milioni di visualizzazioni delle puntate di Falsissimo avrebbero contribuito a indirizzare il clima d’opinione e a rafforzare l’onda del “no”, mettendo in discussione il nuovo asse di potere legato alla famiglia Berlusconi e a Pier Silvio Berlusconi in particolare.

In sintesi:

Corona si attribuisce un ruolo decisivo nella vittoria del “no” al referendum giustizia.

Attacco frontale a Giorgia Meloni, La Russa, Delmastro, Santanchè e al sistema Mediaset.

Rivendicata la capacità di mobilitare l’astensionismo giovanile come “fetta di mercato” politica.

Critiche alla scelta di Meloni di parlare ai giovani tramite il podcast Pulp.

Corona, il referendum e l’onda del “no” contro governo e Mediaset

Nel video, Fabrizio Corona sostiene che il successo del “no” sarebbe legato alle quattro puntate di Falsissimo dedicate a Mediaset e al presunto “sistema Alfonso Signorini”.

Il 38% di affluenza, con oltre il 60% di astenuti, viene letto come un bacino di pubblico “suo”, giovane e disilluso dalla politica tradizionale.

Corona afferma che, se fosse candidato, quel segmento elettorale convergerebbe su di lui e che “il voto del partito per i giovani è qui, ed è quello che ha segnato le sorti del referendum”.

Il “no” viene descritto come risposta diretta a Giorgia Meloni, a Ignazio La Russa – criticato per il ruolo nel caso giudiziario del figlio – e ai ministri Andrea Delmastro e Daniela Santanchè.

Corona legge anche nelle parole di Pier Silvio Berlusconi, che aveva dichiarato di votare “sì”, il simbolo del “nuovo potere che avanza”: la sconfitta di quella linea sarebbe, a suo dire, parte dell’onda del “no” e del successo di Falsissimo.

La sfida a Meloni: Pulp Podcast, Fedez e l’ipotesi ospitata a Falsissimo

Nel suo attacco mediatico, Fabrizio Corona prende di mira anche la scelta comunicativa di Giorgia Meloni di partecipare a Pulp Podcast, format legato al mondo di Fedez.

Corona ironizza su una telefonata immaginaria di Ignazio La Russa alla premier, descrivendo Fedez come “il capo” della Presidente del Consiglio.

Definisce la presenza di Meloni nel podcast un’operazione pensata per intercettare i giovani ma eseguita male: secondo lui, *“avete visto come tremava con le domandine lì in mano”*. I giovani, guardando quell’intervista, “si sarebbero ricordati come li hanno trattati” e avrebbero votato “no”.

Corona rilancia quindi la sua provocazione: se Meloni fosse andata a Falsissimo – *“venite a scuola, dal maestro”* – le avrebbe chiesto di Delmastro, della scelta di appoggiare gli USA in Iran, di Israele, del rapporto con i Berlusconi e del presunto controllo sulla magistratura. A suo dire, un confronto diretto e non protetto avrebbe potuto incidere sull’esito del referendum.

La politica spettacolo di Corona e i possibili sviluppi futuri

Le uscite di Fabrizio Corona confermano una strategia di “politica spettacolo” che sfrutta piattaforme digitali, linguaggio polarizzante e personalizzazione estrema del conflitto.

Nel posizionarsi come antagonista del governo Meloni e del sistema Mediaset, Corona punta a convertire l’audience online in potenziale capitale politico.

Resta da capire se questa narrazione troverà sbocchi concreti in ambito partitico o elettorale, oppure resterà confinata nel perimetro mediatico dei social e di YouTube. In ogni caso, il fenomeno segnala quanto l’intersezione tra intrattenimento, informazione e protesta giovanile sia ormai un terreno decisivo per il consenso.

FAQ

Chi è Fabrizio Corona e quale ruolo rivendica sul referendum?

Fabrizio Corona è un ex agente fotografico televisivo. Rivendica di aver influenzato la vittoria del “no” al referendum tramite il format Falsissimo.

Cosa rappresenta Falsissimo nel dibattito su Mediaset e politica?

Falsissimo è descritto da Corona come uno spazio di denuncia del “sistema Mediaset” e di critica al nuovo potere legato ai Berlusconi.

Perché Giorgia Meloni è stata criticata per Pulp Podcast?

Corona sostiene che la partecipazione di Meloni a Pulp Podcast sia stata una scelta comunicativa inefficace verso i giovani, contribuendo al voto di “no”.

Che ruolo avrebbero i giovani nel progetto politico di Corona?

Secondo Corona, i giovani astensionisti costituirebbero la sua principale base potenziale di consenso, oggi espressa in milioni di visualizzazioni online.

Quali sono le fonti originali da cui è derivato questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla Redazione.