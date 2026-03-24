Home / SPETTACOLI & CINEMA / Fabrizio Corona accusa Fedez sul referendum e sul peso del podcast

Corona attacca Fedez dopo il referendum sulla giustizia: cosa è successo

Chi: Fabrizio Corona punta il dito contro Fedez e il suo Pulp Podcast, con protagonista la premier Giorgia Meloni.

Che cosa: dopo la vittoria del “No” al referendum sulla giustizia, Corona sostiene che l’ospitata della Presidente abbia favorito proprio il fronte contrario al Governo.

Dove: il confronto si consuma online, in particolare su X, ma affonda le radici nello studio del podcast milanese di Fedez.

Quando: il tweet di Corona arriva all’indomani del voto, a urne chiuse e risultati ormai consolidati.

Perché: secondo Corona quella presenza nel podcast, pensata per convincere gli indecisi al “Sì”, avrebbe invece irrigidito l’elettorato e contribuito alla vittoria del “No”.

In sintesi:

Fabrizio Corona attribuisce a Fedez un ruolo nel successo del “No”.

L’ospitata di Giorgia Meloni in Pulp Podcast doveva promuovere il “Sì”.

doveva promuovere il “Sì”. La partecipazione della premier ha polarizzato il dibattito sul referendum.

Si riaccende lo scontro personale tra Corona e Fedez post rottura dell’amicizia.

Dal podcast alle urne: l’effetto Meloni e lo scontro Corona–Fedez

Nel suo tweet, fissato in alto sul profilo X, Fabrizio Corona è perentorio: *“Come previsto, l’ospitata della Meloni in quel terribile podcast ha fatto vincere il NO”*. Il riferimento è alla presenza della premier Giorgia Meloni nel Pulp Podcast di Fedez, registrata alla vigilia del referendum sulla giustizia e pensata come una mossa diretta per sostenere il “Sì”.

L’apparizione di Meloni, accompagnata da una forte esposizione mediatica degli esponenti di maggioranza, aveva l’obiettivo di intercettare il pubblico giovane e indeciso. In molti analisti avevano ipotizzato che il dialogo informale con il rapper potesse ammorbidire le resistenze verso la riforma e spostare voti dal “No” al “Sì”.

L’esito del referendum – con un “No” nettamente prevalente – ha invece aperto la strada alla lettura opposta: una discesa in campo così visibile avrebbe accentuato la polarizzazione e compattato il fronte contrario. Corona sfrutta il risultato per colpire un ex amico diventato nemico dopo le rivelazioni su Chiara Ferragni nel format Falsissimo, trasformando una valutazione politica in un attacco personale alla credibilità di Fedez come comunicatore.

Le conseguenze mediatiche e politiche di un’ospitata virale

Al di là del regolamento di conti tra Fabrizio Corona e Fedez, il caso solleva una questione chiave: quanto pesano davvero i podcast nell’orientare il voto, soprattutto tra gli under 35? La scelta di Giorgia Meloni di puntare su un format pop e non istituzionale può aver generato un effetto boomerang, irrigidendo un segmento di elettorato che rifiuta le operazioni percepite come marketing politico travestito da chiacchierata informale.

Se il “terreno” del podcast appare sempre più centrale nelle strategie delle leadership, l’episodio dimostra come l’overexposure possa risultare controproducente in un contesto già altamente polarizzato. Per i prossimi appuntamenti elettorali, partiti e comunicatori digitali saranno costretti a ricalibrare il rapporto tra intrattenimento, propaganda e credibilità, sapendo che ogni scelta di piattaforma – e ogni ospite – può diventare un’arma a doppio taglio.

FAQ

Che cosa ha scritto esattamente Fabrizio Corona su Fedez e il referendum?

Corona ha scritto su X che, a suo avviso, *“l’ospitata della Meloni in quel terribile podcast ha fatto vincere il NO”*, fissando il tweet in alto sul suo profilo.

Perché Giorgia Meloni è andata nel podcast di Fedez prima del referendum?

La premier è andata nel Pulp Podcast per sostenere il “Sì” sulla riforma della giustizia, puntando soprattutto sugli elettori giovani e indecisi.

L’ospitata di Meloni nel podcast può aver davvero influenzato il voto?

È plausibile che abbia contribuito a polarizzare il clima. Misurare l’impatto numerico è difficile, ma affluenza e dibattito indicano un forte effetto mediatico.

Perché Corona e Fedez sono diventati nemici dopo un passato rapporto?

Il rapporto si è incrinato dopo che Corona, con il format Falsissimo, ha reso pubblici dettagli scomodi sul matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni.

Qual è la fonte delle informazioni su Corona, Fedez e il referendum?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.