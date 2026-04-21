michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Fabrizio Corona a Castiglioncello infiamma lo scontro politico sul Pd

Fabrizio Corona a Castiglioncello infiamma lo scontro politico sul Pd

Corona a Castiglioncello, lo spettacolo “Falsissimo” diventa un caso politico

A Castiglioncello, nel prestigioso Castello Pasquini, lo spettacolo teatrale “Falsissimo” di Fabrizio Corona, previsto per il 5 agosto, ha innescato una dura polemica politica. Il Partito Democratico di Rosignano, guidato da Nicola Di Paco, contesta la scelta del Comune e della società Leg, che con Armunia cura il Castiglioncello Festival. La controversia esplode sui social e investe il ruolo delle istituzioni nella selezione degli eventi ospitati in un immobile pubblico simbolo della cultura locale. Al centro del dibattito, la domanda: è legittimo affidare il “tempio culturale” della costa livornese a un personaggio che ha costruito la propria notorietà tra vicende giudiziarie e scandali?

In sintesi:

  • Lo spettacolo “Falsissimo” di Fabrizio Corona è programmato il 5 agosto al Castello Pasquini.
  • Il Pd di Rosignano contesta la scelta e chiede chiarimenti su ruolo del Comune e di Leg.
  • Il dibattito investe identità culturale di Castiglioncello e responsabilità politica sugli eventi ospitati.
  • Il caso richiama il precedente Povia del 2019, quando fu ritirato il patrocinio comunale.

Chi decide la linea culturale del Castello Pasquini

La gestione del cartellone del Castello Pasquini è affidata alla società Leg, che già con la precedente amministrazione a guida Pd cura, insieme ad Armunia e al Comune di Rosignano Marittimo, l’Armunia Castiglioncello Festival. Proprio su questo punto il Pd di Rosignano chiede trasparenza: *“Chi decide? La scelta è stata solo di Leg o il Comune ha condiviso questa direzione?”*.

I dem insistono sull’esistenza di un possibile diritto di veto dell’amministrazione “sulla qualità degli eventi ospitati in un immobile pubblico così prestigioso”. La domanda di fondo è se il Castello debba diventare una semplice *“location commerciale”* o se vada difeso come marchio culturale che ha reso Castiglioncello nota a livello internazionale, anche grazie a opere come Il Sorpasso di Dino Risi.

Il partito distingue tra “evento popolare” e spettacolo che punta “solo sul clamore mediatico”, sostenendo che *“Castiglioncello meriti di più”* e che le politiche culturali non possano essere “appaltate senza una guida politica chiara”. Da qui l’accusa implicita a un arretramento del Comune sul terreno della programmazione culturale strategica.

Dal caso Povia al modello di ruolo pubblico degli artisti

La vicenda di Fabrizio Corona riapre una ferita recente: il caso Povia del 2019, sempre a Castiglioncello. All’epoca la presenza del cantautore al Gran Gala Perla del Tirreno spinse il Comune di Rosignano Marittimo, allora guidato dal Pd, a togliere il patrocinio all’evento.

Oggi il Pd di Rosignano rivendica la differenza: nel 2019 l’evento era organizzato dalla Pro Loco, associazione indipendente; stavolta, invece, il cartellone è nelle mani di una società che “gestisce la cultura per conto del Comune”, con conseguente “responsabilità politica diretta” dell’amministrazione.

Il punto più delicato è il profilo dei protagonisti: *“Pur con posizioni discutibili, Povia non ha una storia legata a comportamenti illegali. Fabrizio Corona è una figura diversa, che ha costruito la notorietà su vicende giudiziarie, scandali e condanne”*. Da qui la domanda politica e sociale: le istituzioni possono promuovere, in uno spazio simbolico della cultura, una “figura del genere” senza lanciare un messaggio distorto sui modelli di riferimento proposti ai cittadini più giovani?

FAQ

Quando è previsto lo spettacolo “Falsissimo” di Fabrizio Corona a Castiglioncello?

Lo spettacolo “Falsissimo” di Fabrizio Corona è programmato il 5 agosto sul palco del Castello Pasquini a Castiglioncello.

Chi gestisce il cartellone del Castello Pasquini e del Castiglioncello Festival?

Attualmente il cartellone è gestito dalla società Leg, in collaborazione con Armunia e il Comune di Rosignano Marittimo, nell’ambito dell’Armunia Castiglioncello Festival.

Perché il Pd di Rosignano contesta lo spettacolo di Fabrizio Corona?

Il Pd di Rosignano contesta per ragioni di identità culturale, qualità dell’offerta del Castello Pasquini e responsabilità politica diretta del Comune.

Qual è la differenza tra il caso Corona e il precedente caso Povia?

Secondo il Pd, Povia non ha precedenti penali, mentre Corona è legato a condanne e scandali; inoltre ora il cartellone è gestito per conto diretto del Comune.

Qual è la fonte delle informazioni su Corona a Castiglioncello e sul dibattito politico?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache