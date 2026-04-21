Home / SPETTACOLI & CINEMA / Fabrizio Corona a Castiglioncello infiamma lo scontro politico sul Pd

Corona a Castiglioncello, lo spettacolo “Falsissimo” diventa un caso politico

A Castiglioncello, nel prestigioso Castello Pasquini, lo spettacolo teatrale “Falsissimo” di Fabrizio Corona, previsto per il 5 agosto, ha innescato una dura polemica politica. Il Partito Democratico di Rosignano, guidato da Nicola Di Paco, contesta la scelta del Comune e della società Leg, che con Armunia cura il Castiglioncello Festival. La controversia esplode sui social e investe il ruolo delle istituzioni nella selezione degli eventi ospitati in un immobile pubblico simbolo della cultura locale. Al centro del dibattito, la domanda: è legittimo affidare il “tempio culturale” della costa livornese a un personaggio che ha costruito la propria notorietà tra vicende giudiziarie e scandali?

In sintesi:

Lo spettacolo “Falsissimo” di Fabrizio Corona è programmato il 5 agosto al Castello Pasquini .

è programmato il 5 agosto al . Il Pd di Rosignano contesta la scelta e chiede chiarimenti su ruolo del Comune e di Leg .

contesta la scelta e chiede chiarimenti su ruolo del Comune e di . Il dibattito investe identità culturale di Castiglioncello e responsabilità politica sugli eventi ospitati.

e responsabilità politica sugli eventi ospitati. Il caso richiama il precedente Povia del 2019, quando fu ritirato il patrocinio comunale.

Chi decide la linea culturale del Castello Pasquini

La gestione del cartellone del Castello Pasquini è affidata alla società Leg, che già con la precedente amministrazione a guida Pd cura, insieme ad Armunia e al Comune di Rosignano Marittimo, l’Armunia Castiglioncello Festival. Proprio su questo punto il Pd di Rosignano chiede trasparenza: *“Chi decide? La scelta è stata solo di Leg o il Comune ha condiviso questa direzione?”*.

I dem insistono sull’esistenza di un possibile diritto di veto dell’amministrazione “sulla qualità degli eventi ospitati in un immobile pubblico così prestigioso”. La domanda di fondo è se il Castello debba diventare una semplice *“location commerciale”* o se vada difeso come marchio culturale che ha reso Castiglioncello nota a livello internazionale, anche grazie a opere come Il Sorpasso di Dino Risi.

Il partito distingue tra “evento popolare” e spettacolo che punta “solo sul clamore mediatico”, sostenendo che *“Castiglioncello meriti di più”* e che le politiche culturali non possano essere “appaltate senza una guida politica chiara”. Da qui l’accusa implicita a un arretramento del Comune sul terreno della programmazione culturale strategica.

Dal caso Povia al modello di ruolo pubblico degli artisti

La vicenda di Fabrizio Corona riapre una ferita recente: il caso Povia del 2019, sempre a Castiglioncello. All’epoca la presenza del cantautore al Gran Gala Perla del Tirreno spinse il Comune di Rosignano Marittimo, allora guidato dal Pd, a togliere il patrocinio all’evento.

Oggi il Pd di Rosignano rivendica la differenza: nel 2019 l’evento era organizzato dalla Pro Loco, associazione indipendente; stavolta, invece, il cartellone è nelle mani di una società che “gestisce la cultura per conto del Comune”, con conseguente “responsabilità politica diretta” dell’amministrazione.

Il punto più delicato è il profilo dei protagonisti: *“Pur con posizioni discutibili, Povia non ha una storia legata a comportamenti illegali. Fabrizio Corona è una figura diversa, che ha costruito la notorietà su vicende giudiziarie, scandali e condanne”*. Da qui la domanda politica e sociale: le istituzioni possono promuovere, in uno spazio simbolico della cultura, una “figura del genere” senza lanciare un messaggio distorto sui modelli di riferimento proposti ai cittadini più giovani?

FAQ

Quando è previsto lo spettacolo “Falsissimo” di Fabrizio Corona a Castiglioncello?

Lo spettacolo “Falsissimo” di Fabrizio Corona è programmato il 5 agosto sul palco del Castello Pasquini a Castiglioncello.

Chi gestisce il cartellone del Castello Pasquini e del Castiglioncello Festival?

Attualmente il cartellone è gestito dalla società Leg, in collaborazione con Armunia e il Comune di Rosignano Marittimo, nell’ambito dell’Armunia Castiglioncello Festival.

Perché il Pd di Rosignano contesta lo spettacolo di Fabrizio Corona?

Il Pd di Rosignano contesta per ragioni di identità culturale, qualità dell’offerta del Castello Pasquini e responsabilità politica diretta del Comune.

Qual è la differenza tra il caso Corona e il precedente caso Povia?

Secondo il Pd, Povia non ha precedenti penali, mentre Corona è legato a condanne e scandali; inoltre ora il cartellone è gestito per conto diretto del Comune.

Qual è la fonte delle informazioni su Corona a Castiglioncello e sul dibattito politico?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.